7 устаревших бьюти-процедур, которые удешевляют ваш образ

Острые скулы

Был период, когда острые и высокие скулы были в моде. Чтобы добиться такого эффекта, в область скул вводилось большое количество филлера на основе гиалуроновой кислоты. Зачастую это выглядело неестественно, сразу бросалось в глаза и сильно меняло общие пропорции лица.

Коррекция носогубных складок

В 2010-е годы вообще был настоящий бум на филлеры – их кололи в огромных количествах во все части лица и зачастую делали это бездумно. Это казалось самым очевидным решением для коррекции возрастных изменений, и все без разбора заполняли филлерами носогубные борозды, хотя реальные показания к этой процедуре есть далеко не у каждой женщины. Есть даже такое понятие, как «гиалуроновое лицо», которое из-за некорректного и избыточного введения геля в область щек и носогубных борозд выглядело неестественным и одутловатым. Филлеры и сейчас один из главных инструментов в работе врача-косметолога, но современная косметология уже давно шагнула за рамки «заколоть носогубки». Любые инъекционные процедуры должны проводиться по показаниям и с учетом индивидуальных особенностей и пропорций лица.