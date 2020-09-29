7 устаревших бьюти-процедур, которые удешевляют ваш образ
К счастью, прошла мода на неестественно белоснежные виниры, графичные брови и агрессивный контуринг лица. И если несколько лет назад косметологам приходилось постоянно отговаривать женщин от идеи сделать огромные губы, как у Анджелины Джоли, сейчас с таким запросом девушки к врачам практически не обращаются. Сегодня все бьюти-процедуры направлены на то, чтобы выглядеть лучше и при этом сохранить свою естественность и индивидуальность.
Анти-тренды в мире косметологии, которых точно нужно избегать
Слишком объемные губы
Перед коррекцией губ всегда нужно ориентироваться на природные пропорции лица – многим большой рот просто не подойдет и «удешевит» образ. Также нельзя забывать, что, если губы от природы очень тонкие, их не получится сделать объемными, как у Анджелины Джоли так, чтобы это выглядело натурально и красиво. При введении слишком большого количества филлера (наполнителя на основе гиалуроновой кислоты) получаются натянутые «вареники» или «уточки». Еще совсем недавно это было популярно – многие девушки были нацелены на демонстративно большой объем, совершенно не обращая внимания на то, насколько гармонично он смотрится и как выглядит при этом лицо в целом. Процедура увеличения губ – одна из самых популярных на приеме врача-косметолога и в нынешнее время. Но «утиный клюв» ушел в прошлое, сейчас все стремятся подкорректировать объем и форму так, чтобы это выглядело максимально натурально.
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Острые скулы
Был период, когда острые и высокие скулы были в моде. Чтобы добиться такого эффекта, в область скул вводилось большое количество филлера на основе гиалуроновой кислоты. Зачастую это выглядело неестественно, сразу бросалось в глаза и сильно меняло общие пропорции лица.
Коррекция носогубных складок
В 2010-е годы вообще был настоящий бум на филлеры – их кололи в огромных количествах во все части лица и зачастую делали это бездумно. Это казалось самым очевидным решением для коррекции возрастных изменений, и все без разбора заполняли филлерами носогубные борозды, хотя реальные показания к этой процедуре есть далеко не у каждой женщины. Есть даже такое понятие, как «гиалуроновое лицо», которое из-за некорректного и избыточного введения геля в область щек и носогубных борозд выглядело неестественным и одутловатым. Филлеры и сейчас один из главных инструментов в работе врача-косметолога, но современная косметология уже давно шагнула за рамки «заколоть носогубки». Любые инъекционные процедуры должны проводиться по показаниям и с учетом индивидуальных особенностей и пропорций лица.
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Сильный загар
Еще не так давно солярии были настолько популярны, что не посещать их считалось едва ли не преступлением. Многие девушки ходили в них регулярно, как на работу, чтобы добиться эффекта «бронзовой кожи», а на пляже в полдень можно было увидеть множество людей, загорающих под палящим солнцем. К счастью, мода на такой агрессивный загар теперь в прошлом, ведь это не только некрасиво, но еще и очень опасно для кожи. Воздействие ультрафиолетовых лучей – одна из главных причин раннего старения, гиперпигментации, а также фактор риска появления злокачественных новообразований кожи.
Усиление углов нижней челюсти филлерами
Наконец-то люди увидели, что усиление углов нижней челюсти филлерами «для артистократичного вида» делает женское лицо мужеподобным, а вовсе не изысканным. Эта процедура также потеряла свою актуальность, несмотря на то, что весь Instagram и по сей день заполнен ее рекламой. Конечно, среди мужчин данная процедура актуальности не теряет, но им порой не помешает казаться брутальнее.
Тотальная лазерная шлифовка
Эта процедура показала свои негативные эффекты после применения на жирной коже, хотя чаще всего именно обладательницам ее раньше врачи и рекомендовали данную процедуру, чтобы сгладить рельеф и уменьшить видимость расширенных пор. Как выяснилось, после тотальной шлифовки лазером поры значительно не уменьшаются, зато забиваются и воспаляются гораздо быстрее. Вместо нее актуальнее делать фракционный абляционный фототермолиз – тот же лазер, но который вместо сплошного сжигания кожи делает в ней множество маленьких дырочек, что приводит к заметному обновлению, подтягиванию и улучшению внешнего вида кожи.
Микронидлинг металлическими иглами
Это травмоопасная процедура, которая может вызывать рубцевание, а врач не может с абсолютной точностью контролировать глубину введения игл. Тут «как рука ляжет» в прямом смысле этого слова. На смену металлическим иглам приходят растворимые микроиглы из гиалуроновой кислоты, длина которых строго определена и которые попадают на заданную глубину. Процедуру малоинвазивной биоревитализации с помощью микроигольных патчей можно делать самостоятельно и не выходя из дома.
«На данный момент абсолютное большинство пациентов, которые приходят на консультацию к косметологу или пластическому хирургу, просят, чтобы результат выглядел максимально естественно. Такой запрос касается всех операций – от ринопластики до маммопластики в первую очередь. Например, сейчас запрос на миниатюрный нос практически не встречается, в основном пациенты просят сделать его естественным и соразмерным лицу. Аналогичная ситуация с увеличением груди: девушки не хотят размера больше, чем 3+. Теперь, когда мы прояснили, какие веяния в пластических операциях. Немодными аспектами в пластической хирургии и косметологии считаются сочетания ярко выраженных скул, слишком пухлых губ и неестественно большой груди – этого надо бояться и избегать. Подобный образ не покажет вас как девушку, которая внимательно следит за своей внешностью и ухаживает за собой, наоборот, продемонстрирует, что вы легкомысленны и прочно застряли в прошлом десятилетии. Это не значит, что губы или грудь не надо увеличивать. Соблюдайте во всем баланс и не забывайте о пропорциональности. Если у вас тонкие черты лица, точеный носик и острые скулы, слишком пухлые губы будут смотреться неестественно. Добавляйте объем там, где он действительно необходим. Зачастую, если пластические операции или косметологические инъекции сделаны правильно, ваш образ меняется в лучшую сторону, вы становитесь улучшенной версией себя».
Фото: depositphotos
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