Увеличение губ: все, что вы хотели знать о популярной процедуре, но боялись спросить

Стоит начать с того, что, как правило, хороший специалист проводит контурную пластику по всему лицу и шее, ведь это единая система. Отдельно скулы или губы существуют только в воображении начинающих врачей-косметологов. А главная задача. контурной пластики – создать симметрию и исправить асимметрию, но, помимо этого, существуют и другие, не менее важные цели, в частности:

Создать или вернуть утерянный объем лицу и губам

Дело в том, что с возрастом происходят естественное истончение подкожно-жировой клетчатки и резорбция костной ткани, в результате чего лицо уплощается, губы становятся тоньше (в косметологии такое явление называется «липодистрофия»). Кроме того, в течение жизни мы теряем зубы, меняется наша осанка, замедляется кровообращение и другие неизбежные возрастные изменения.