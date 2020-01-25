Увеличение губ: все, что вы хотели знать о популярной процедуре, но боялись спросить
Как добиться максимально красивого эффекта от контурной пластики: важные аспекты
Стоит начать с того, что, как правило, хороший специалист проводит контурную пластику по всему лицу и шее, ведь это единая система. Отдельно скулы или губы существуют только в воображении начинающих врачей-косметологов. А главная задача. контурной пластики – создать симметрию и исправить асимметрию, но, помимо этого, существуют и другие, не менее важные цели, в частности:
Создать или вернуть утерянный объем лицу и губам
Дело в том, что с возрастом происходят естественное истончение подкожно-жировой клетчатки и резорбция костной ткани, в результате чего лицо уплощается, губы становятся тоньше (в косметологии такое явление называется «липодистрофия»). Кроме того, в течение жизни мы теряем зубы, меняется наша осанка, замедляется кровообращение и другие неизбежные возрастные изменения.
Фото: vostock-photo
Расставить красивые акценты
Игра света и тени, как на полотнах живописцев, поможет сделать лицо более нежным или более скульптурным и сексуальным.
Почему важно делать комплексную пластику комплексно? Так лицо будет выглядеть более естественно и женственно. В то время как, если чрезмерно увеличить губы, произойдет гиперкоррекция, носогубные складки станут более выраженными, а лицо, соответственно, будет выглядеть менее нежным. То есть вы получите обратный желаемому эффект.
«Абсолютные противопоказания для введения филлеров — беременность и период лактации, наличие проблем со свертываемостью крови, а также аллергических реакций, раздражений и герпеса в зоне введения. Перед выполнением процедуры необходима консультация врача».
Кроме того, в нелегком деле достижения идеального результата большую роль играет не только знание анатомии (всегда просите сертификаты о прохождении дорогостоящих анатомических курсов), но и эстетический вкус специалиста, к которому вы обратились. Но еще более важно, чтобы эстетический вкус врача и пациента совпадали. Для этого всегда смотрите на лицо врача, чтобы убедиться в том, что ваши представления о прекрасном одинаковы.
Современные техники контурной пластики губ
Среди передовых техник введения филлеров, наиболее востребованных на сегодняшний день, можно выделить следующие:
Линейная техника с заполнением контуров
Линейную технику с заполнением контуров называют классической. При использовании этой техники введения филлера в губы можно увеличить их объем и создать четкие контуры. Препарат вводят под кожу точно по естественному контуру. Таким образом можно заполнить весь объем верхней и нижней губы.
Фото: vostock-photo
«Голливудский объем»
С помощью этой техники можно добиться естественного эффекта пухлых губ. Увеличивается объем, выделяется «арка Купидона».
«Французские губы»
Во французской технике (она же парижская техника) гиалуроновую кислоту вводят по всему периметру линейным или перекрестным способом. Косметолог избегает таких участков, как центр рта и его уголки. Такой способ увеличения губ позволяет добиться формы «бантика».
«Ангельские крылья»
Препарат распределяют таким образом, чтобы основной объем сконцентрировался в центре верхней губы. «Арка Купидона» удлиняется, а уголки рта становятся заметно уже.
Pearlique
Pearlique – прямая противоположность «Ангельским крыльям». Препарат вводят в нижнюю губу, чтобы она стала объемней, чем верхняя. После процедуры черты лица зрительно становятся мягче.
«Рубин»
Данная техника позволяет уменьшить расстояние от носа до подбородка. Инъекции делают как по контуру, так и по всему периметру губ. «Рубин» – новая модная техника увеличения губ, позволяющая добиться их максимального объема.
Главные модные тенденции в контурной пластике губ
Сегодня принято мягко подчеркивать форму губ, лишь иногда придавая им немного видимого объема. В моде натуральность, а это значит, что косметологи стремятся к естественной красоте.
Фото: vostock-photo
При выборе формы губ всегда нужно помнить о том, что доктор отталкивается от ваших природных данных: кардинально их изменить невозможно анатомически. И когда пациентка на приеме у врача показывает фотографии той или иной звезды со словами «сделайте как у нее» — это не более чем фантазия, хотя в редких случаях и ее вполне возможно осуществить.
«Говоря об идеальной форме губ, мы должны помнить о конкретных параметрах – соотношение, симметричность и числовое выражение объема. Таким образом, около 10% площади нижней трети лица занимают губы. Губы не должны превышать определенную норму. Ее необходимо учитывать во время выполнения инъекций, ведь верхняя губа составляет одну треть, а нижняя губа – две трети от общего контура. Поэтому современные тренды в косметологии по увеличению губ в большинстве случаев направленны на естественную красоту и гармонизацию лица, когда за один прием водится не более 1-1,5 мл препарата. Огромные «губы-утки» уже давно не модны».
Аккуратные, чувственные и в меру пухлые губы создаются при помощи контурной пластики и препаратов на основе гиалуроновой кислоты, которые со временем рассасываются, поэтому коррекция делается с некоторой периодичностью (от шести месяцев до полутора лет). Препараты эти гипоаллергенные, и некоторые уже имеют в своем составе обезболивающий компонент, поэтому на консультации у врача важно выяснить, нет ли у вас на него аллергии (как правило, это лидокаин).
Как выбрать своего врача, который проведет контурную пластику
При выборе специалиста важно обратить внимание на то, какой у него опыт работы, «услышите» ли вы друг друга. Не лишним будет проверить, имеет ли клиника все необходимые лицензии и разрешения на проведение медицинских процедур, как в ней ведется медицинская документация, карты, как оформляется информированное согласие на каждую оказываемую услугу, где подробно должны быть описаны возможные реакции, показания, препараты, их объем, номер, серия, срок хранения и многое другое.
Доктор должен вести пациента на всех этапах, сообщать обо всех нежелательных моментах процедуры (боль, отек до двух суток, синяки). В некоторых случаях существует необходимость в повторной коррекции на ранних этапах (через две недели после процедуры). Все это должно быть оговорено на личной консультации.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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