### Диагностика в домашних условиях40% ставших матерями женщин сталкиваются с этой проблемой. У мужчин диастаз тоже встречается, но примерно в десять раз реже. Как диагностировать у себя диастаз? Существует функциональный тест, который можно сделать в домашних условиях. В ряде случаев, например, когда имеет место избыточный вес, поможет только УЗИ. Итак, ложимся на пол, сгибаем ноги в коленях. Ставим два пальца над пупком и медленно поднимаем голову. Если диастаза нет, то крепкие мышцы будут буквально выталкивать ваши пальцы наружу. Если диастаз в наличии, то пальцы начнут проваливаться.То же самое нужно повторить, поставив пальцы ниже пупка. Глубину диастаза тоже можно определить - буквально с помощью линейки. Существует три стадии. Расхождение мышц до 2,7 сантиметров считается нормой. После родов в течение нескольких месяцев это растяжение может ликвидироваться само собой.1 – легкая стадия. Расхождение мышц до 5 см.2 – средняя стадия. Расхождение мышц 7-10 см. Диастаз видно невооруженным глазом.3 - тяжелая стадия. Расхождение до 15-20 сантиметров. Обычно пациенты не жалуются на боли при диастазе, так как он представляет собой именно косметическую проблему: дряблая кожа ниже пупка, выпирающий валик жира или предательский бугорок, холмик. Качать пресс не помогает... Но когда речь идет о глубоком диастазе, не избежать проблем со здоровьем, среди которых:пупочная грыжа;повышение внутрибрюшного давления;опущение внутренних органов.В случае второй-третьей стадии никакие упражнения, увы, не помогут. ### Как можно избавиться?«Мы говорим о необходимости операции, когда речь идет о большом, гигантском расхождении мышц. Бывали случаи в практике, когда оно составляло 15-20 сантиметров. Какие варианты решения проблемы существуют на сегодняшний день?ушивание диастаза;мини-абдоминапластика;классическая абдоминопластика;лапороскопическая операция.Абдоминопластика считается одной из самых сложных в пластической хирургии. В процессе устраняется диастаз, формируется мышечный корсет, убирается лишняя растянутая кожа и грыжа (если есть), формируется пупок, если нужно. Когда речь идет именно об ушивании диастаза, то эта манипуляции легче, конечно. Но все целиком зависит от показаний. В зоне риска родившие женщины. Рост матки приводит к значительному растяжению стенки живота и увеличению брюшного давления. Большой диастаз нельзя игнорировать, он может сказаться на последующей беременности. С диастазом будет сложнее вынашивать ребенка. Важный момент: прежде чем идти к пластическому хирургу, советую выдержать после родов девять месяцев. Тогда станет четко понятно, какой степени диастаз, будет полностью сформирован рубец, если имело место кесарево сечение. Я лично не берусь делать операцию раньше — мне нужно видеть финальный результат того, с чем мы имеем дело.После операции обязателен восстановительный период. Через месяц можно делать упражнения на руки. Через два — подключать бег, например, а через три разрешаю делать упражнения на пресс. Если операция сделана хорошо, не надо сидеть полгода, боясь сделать лишнее движение. Абдоминопластика поможет не только избавиться от диастаза, но и сделать пресс по-настоящему красивым, спортивным (в зависимости от исходных данных, конечно). Но это не означает, что после можно расслабиться, так как хирург сделал вам талию, прорисовал кубики (операция это позволяет) и убрал все лишнее. Нельзя переставать следить за своим весом, БЖУ и образом жизни. Иначе спустя время вы опять увидите предательский валик жира на животе». ### Не все упражнения одинаково полезныПо словам нашего эксперта, упругость кожи не имеет отношения к риску возникновения диастаза. Кожа может быть идеальной, но после родов вы все равно столкнетесь с этой проблемой. Также далеко не всегда способно помочь популярное упражнение вакуум. Еще вреднее скручивания для проработки косых мышц живота - они только усугубят ситуацию с расхождением мышц. Очень важен ваш вес (сколько вы набрали за время беременности) и физическая подготовка. Женщины, ведущие спортивный образ жизни, рискуют столкнуться с диастазом куда реже. ### Забудьте про девичью талиюВ этом на собственном опыте убедилась мама четверых детей. «Могу сказать, что если вы не пренебрегали физическими нагрузками до беременности, диастаза у вас скорей всего не будет. Меня он миновал, к счастью. Чем больше плод и больше килограммов вы набрали, тем выше вероятность расхождения мышц. Нужно уметь себя ограничивать — не разъедаться во время беременности. И обязательно носить бандаж — не пренебрегайте им. После родов я использовала компрессионный корсет. Стоит помнить, что сразу после родов нельзя качать пресс и стоять в планке. Организму нужно восстановиться хотя бы в течение двух месяцев. Кому-то понадобится больше времени. Если имело место кесарево сечение, нужно отдельно обсуждать с врачом. Конечно, по себе скажу, что после 35 лет сложнее восстановить фигуру — девичью талию уже не вернуть. Не сравнивайте себя с моделями на подиуме! У них многомиллионные контракты в качестве мотивации, любое нарушение чревато штрафами и сложностями в карьере. Мне кажется, нужно просто принять тот факт, что тело после родов станет другим. И ничего плохого в этом нет, зато вы дали жизнь ребенку — наслаждайтесь материнством, постепенно сбрасывая лишние килограммы и работая над фигурой. Если не получается самостоятельно, то сейчас масса специалистов, которые помогут сбросить вес, прокачать мышцы в зале — все достижимо». Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!