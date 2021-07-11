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11 российских актрис с ангельской внешностью, которые прекрасны без ретуши

Сегодня, когда услуги косметологов и пластических хирургов доступны практически всем, эксперименты с внешностью уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим и не вызывают всеобщего ажиотажа. Не обходят кабинеты специалистов и знаменитости. И это вполне объяснимо, ведь они постоянно под прицелом камер фотографов и вынуждены всегда выглядеть на все 100%. Однако находятся среди звезд и те, кто принципиально не прибегает к пластике и предпочитает сохранять свою природную красоту. Кто же они, эти русские красавицы с кукольной, практически ангельской внешностью?