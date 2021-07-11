11 российских актрис с ангельской внешностью, которые прекрасны без ретуши
Марина Александрова
Нельзя не отметить в этой подборке Марину Александрову. Актриса обладает достаточно специфическим — пронзительным — взглядом и при этом по-детски моложавым лицом. В совокупности это дает очень интересный и красивый эффект и делает ее похожей на голубоглазого ангела. По Марине видно, что она о себе заботится, но при этом совершенно не изменилась с юных лет, когда впервые появилась на экранах кинотеатров и телевизоров.
Елена Подкаминская
Фото: starface
Звезда «Кухни» и «ИП Пирогова» — образец естественности. В актрисе красиво все: и точеная фигура, и аристократичное лицо с тонкими чертами. Подкаминская — ярая противница пластики, о чем неоднократно заявляла в интервью, потому хочется верить, что у нее все свое, все натуральное.
Виктория Исакова
Фото: архив пресс-служб
Рыжеволосая Виктория точно знает секрет вечной молодости. Иначе как объяснить тот факт, что сейчас актриса выглядит даже лучше, чем в молодости? Стройная, подтянутая, с минимумом косметики, она всегда привлекает взгляды всех, кому попадается на глаза.
Оксана Фандера
Фото: eastnews
Актриса удивительно красива, причем и в юности, и в зрелом возрасте. Оксана всегда выглядит естественно и свежо. Неудивительно, что она в свое время покорила Филиппа Янковского. В свои 51 звезда спокойно и без стеснения выкладывает снимки с седыми волосами и без грамма косметики — и да, она великолепна.
Юлия Хлынина
Фото: архив пресс-служб
Звезда «Дуэлянта», «Льда 2» и «Звоните ДиКаприо!» отличается удивительно кукольной внешностью с пронзительными серо-голубыми глазами и пухлыми губами. Юлия часто делится с поклонниками селфи без макияжа — и без косметики она так же прекрасна, как и с ней.
Данила Лупин
Дипломированный пластический хирург, член РОПРЭХ. Сертифицированный тренер по нитевым и инъекционным методикам
«В России есть достаточно много интересных, талантливых и красивых актрис — это бесспорно. Некоторые из них подвергались каким-то хирургическим вмешательствам: у кого-то эти изменения выглядят гармонично, у кого-то — не очень. Но есть и артистки, которые прекрасно выглядят без пластики и других вмешательств».
Татьяна Бабенкова
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Актрисе около 30 лет. По ее фотографиям очевидно, что она с собой еще ничего не делала, никаких пластических операций, филлеров или контурной пластики. Она, определенно, обращает на себя внимание и следит за внешностью: светлые волосы, лицо немного вытянутое, наивное, с пухлыми губами, открытая улыбка. Ее облик можно назвать добродушным и немного наивным. Именно за эти параметры лицо человека часто называют «ангельским».
Екатерина Шпица
Фото: архив пресс-служб / Е. Ширинкина
Вторая артистка, которая подходит под это определение, — Екатерина Шпица. Ее типаж схож по описанию. Конечно, волосы у Шпицы темнее, чем у Татьяны, но все же русые. Глаза Екатерины открытые, широкие, большой рот с пухлыми губами, лицо наивное, даже немного детское. Усиливает сходство с ангелом специфический прищур актрисы.
Анастасия Панина
Фото: starface
Анастасия Панина — настоящая русская красавица. Всенародную известность она получила после выхода на экраны ТВ сериала «Физрук». Глядя на эту белокурую красавицу, сложно удержаться от восхищения ее внешностью. Если звезда и прибегала к услугам специалистов эстетической медицины, все было проведено максимально деликатно и незаметно.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Наталья Водянова
Фото: GettyImages
Всемирно известная супермодель — воплощение русской красоты. Она — обладательница больших светлых глаз со специфическим прищуром, светлых волос, которые делают ее внешность легкой и неземной. Наталья выглядит просто превосходно, при этом вряд ли обращалась к пластическому хирургу — ей это просто ни к чему.
Екатерина Гусева
Фото: архив пресс-служб
Актриса, которую российские зрители любят еще со времен сериала «Бригада», всегда была похожа на ангела. Добрые глаза и улыбка Моны Лизы — отличительные черты Гусевой. А о ее красоте даже как-то неудобно говорить, настолько все очевидно.
Фото: gettyimages, архив пресс-служб
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