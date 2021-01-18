Оксану Фандеру с новой прической и густой челкой сравнили со сказочной ведуньей

Несмотря на то, что Оксане 53 года, она и этого выглядела гораздо моложе своих лет, а с новой прической и вовсе сбросила добрые 20 лет, с роковым, пронзительным взглядом. И поклонники актрисы не остались равнодушны к переменам в облике, о чем и поспешили сообщить ей об этом: «Роскошная, шикарная, невероятная», «Этот взгляд!», «Чудесная», «Сказочная ведунья», «Ваши глаза очень выразительны», «Шикарная, благородная женщина», «Невозможная красота», «Восхищаюсь вами и вашей семьей!!, «Неземная королева», «Загадочная и роскошная!», «Звезда пленительного счастья», – написали они в комментариях. Кроме того, подписчики отметили, что сходство Оксаны с ее дочерью, 25-летней Лизой Янковской, стало еще более разительным.