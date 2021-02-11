Екатерина Гусева раскрыла секрет потери лишних «карантинных» килограммов

Вынужденная самоизоляция из-за пандемии для многих артистов стала периодом испытаний. Для 44-летней звезды театра и кино Екатерина Гусевой карантин послужил долгожданным отдыхом от сцены и съемок, однако актриса быстро столкнулась с его неприятными последствиями.

В интервью изданию WDay.ru Гусева призналась, что во время самоизоляции ее вес превысил отметку в 60 килограммов на весах (при росте актрисы в 168 см).

«Засиделась дома на пандемии. Досамоизолировалась до 60 с лишним кг. А еще в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней» — рассказала актриса.