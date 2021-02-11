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Екатерина Гусева раскрыла секрет потери лишних «карантинных» килограммов

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Екатерина Гусева

Фото: Starface

44-летняя звезда «Бригады» рассказала о том, что помогает ей поддерживать идеальную фигуру и тонус тела.

Вынужденная самоизоляция из-за пандемии для многих артистов стала периодом испытаний. Для 44-летней звезды театра и кино Екатерина Гусевой карантин послужил долгожданным отдыхом от сцены и съемок, однако актриса быстро столкнулась с его неприятными последствиями.

В интервью изданию WDay.ru Гусева призналась, что во время самоизоляции ее вес превысил отметку в 60 килограммов на весах (при росте актрисы в 168 см).

«Засиделась дома на пандемии. Досамоизолировалась до 60 с лишним кг. А еще в последнее время чувствовала, что стала статичной, такой героической героиней» — рассказала актриса.

Вернуть былую форму артистке помогло участие в 12-м сезоне телешоу «Танцы со звездами» на канале «Россия 1», где она выступает в паре с танцором и хореографом Евгением Папунаишвили.

За время участия в проекте мама двоих детей успела продемонстрировать чувство ритма и отменную пластику, а также примерить несколько ярких и дерзких образов. «Я хочу нового! Я ничего не боюсь, люблю рисковать, не хочу повторяться, хочу уходить в отрыв!»— призналась звезда.

Напомним, что Екатерина Гусева снялась более чем в 70 фильмах. Известность ей принесли роли в таких картинах, как «Бригада», «На Верхней Масловке», «Есенин», «Охота на Изюбря». Сейчас 44-летняя актриса замужем за Владимиром Абашкиным и воспитывает двоих детей.

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Фото: Instagram Екатерины Гусевой / @ekaterinaguseva, Starface

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