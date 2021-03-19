Кэмерон Диас и еще 5 звезд, которые «сдули» пухлые губы и не пожалели об этом
Кэмерон Диас
Актриса известна как ярая сторонница естественности, однако в середине прошлого десятилетия мода на пухлые губы лавиной накрыла Голливуд. Пострадала от нее и Диас. Она обратилась к косметологу, который хоть и не сделал ей пельмени вместо рта, все же слегка перестарался. На фотографиях Кэмерон того периода заметна разница. К счастью, звезда быстро пришла в себя и не стала продолжать эксперименты.
Меган Фокс
Фото: globallook
В отличие от Диас, Фокс знатно поработала над своим лицом. Красивая от природы, она перекроила себя на манер Анджелины Джоли и, если честно, стала выглядеть сногсшибательно. Вот только губы она увеличила зря, что быстро осознала и сама.
Маша Малиновская
Фото: Instagram
В последние годы имя телеведущей чаще всего упоминается в ряду звезд, слишком увлекшихся пластическими операциями. Маша не рассказывает обо всех манипуляциях, которые испытала на себе, но размер ее груди и форма губ менялись слишком заметно, чтобы отрицать очевидное. К сожалению, не все операции российской знаменитости были удачными. И в марте 2021 года Малиновская призналась, что вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить последствия неудачной маммопластики и избавиться от филлеров в губах.
Рене Зеллвегер
Фото: Globallook
Осенью 2014 года некогда пухлощекая Рене шокировала весь мир, появившись на публике с новым лицом. Звучит банально, но она правда стала неузнаваема. Несмотря на то, что актриса все яростно отрицает, эксперты уверены, без круговой подтяжки, блефаропластики и целого комплекса косметологических процедур не обошлось. Было среди них и увеличение губ, которое ей было не слишком к лицу. После того как на протяжении нескольких лет актрису не особо звали в кино, предпочитая обсуждать ее преображение, она решила «отмотать» часть результатов назад, и в числе прочего «сдула» филлеры.
Кайли Дженнер
Фото: Globallook
Кайли долгие годы яростно отрицала любые намеки на то, что закачивала в губы филлеры, а когда ей в качестве доказательства предъявляли ее ранние фото, говорила, что все благодаря ее чудодейственным блескам и помадам для губ. Однако в конце концов звезда реалити перестала лукавить и признала очевидное, а затем и вовсе убрала большую часть наполнителей, чем заслужила шквал восторженных отзывов от поклонников.
Анастасия Решетова
Фото: Instagram
Инстадива и по совместительству бывшая рэпера Тимати явно перестаралась в своем желании иметь губы больше, чем у Анджелины Джоли. К счастью, мода на естественность добралась и до нее, потому при помощи косметологов она сделала свой рот более миниатюрным и гармоничным.
Каковы современные тренды в контурной пластике губ
Любые тренды со временем меняются, и стандарты красоты в косметологии не исключение. Около 10–15 лет назад существовал повышенный, даже ажиотажный спрос на коррекцию губ, которая подразумевала выраженный объем, порой превосходивший все мыслимые и немыслимые эстетические стандарты. Конечно, подобные запросы встречаются и по сей день, но это скорее редкость. Сегодня существует четкая тенденция на максимальную естественность и гармоничность. Зародившись 5–7 лет назад, она постепенно достигает своего пика.
Коррекция объема губ в современной косметологии не рассматривается как отдельная процедура. Здесь учитываются различные факторы: индивидуальные особенности пациента, гармония с остальными частями лица (ведь при увеличении губ в ряде случаев нос может казаться длиннее и больше, а глаза меньше, что не добавит привлекательности, несмотря на пухлые губы), вид прикуса и его патологии, симметричность структуры лица, активность мимических мышц его средней и нижней трети.
Запрос пациентов в молодом возрасте на настоящий день — исправить природную асимметрию или добавить немного чувственной припухлости, в зрелом — вернуть тот естественный объем, который оказался утрачен с годами. Но во всех случаях пациенты просят: «Только максимально естественнее, и чтобы никто не заподозрил врачебного вмешательства».
Многие женщины сегодня в большей степени хотят не добавить объема губам, а увлажнить их и улучшить в этой зоне качество кожи. Они хотят сочные, упругие губы, которые будут максимально гармонировать с остальными чертами лица. Особенно, если мы говорим о возрастных пациентках, у которых тонус кожи снижается с течением времени. И с помощью более мягких филлеров на основе гиалуроновой кислоты можно добиться такого эффекта.
Фото: pexels
Как добиться естественности при коррекции губ
Для того чтобы получить максимально естественный результат после контурной пластики, важно учитывать и их пропорции. Идеальными считаются губы, у которых нижняя примерно в 1,5 раза больше по объему, чем верхняя. Их ширина в идеале должна быть меньше ширины линии, которая соединяет зрачки глаз. Считается красивым, когда контур губ четкий, яркий и контрастирует с окружающей кожей, ярко выражена арка Купидона. Если мы проводим вертикальную линию между кончиком носа и кончиком подбородка, губы не должны ее касаться. Если они выходят за нее, это считается гиперкоррекцией. Но во многом объем губ будет зависеть не столько от этих идеальных пропорций, сколько от размера носа, подбородка и в целом пропорций лица.
Отдельно стоит упомянуть технику, которая называется «плоские губы». Когда мы добиваемся большого размера губ, они становятся крупнее, но не за счет объема, а за счет их выворачивания. Есть разные способы введения филлера, которые позволяют добиться такого результата. Таким образом мы можем получить не губы-«уточки», а просто более заметные губы с более четким контуром. Несмотря на то, что техника очень популярна, она все же на любителя.
Фото: globallook
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