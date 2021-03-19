Кэмерон Диас и еще 5 звезд, которые «сдули» пухлые губы и не пожалели об этом

Коррекция объема губ в современной косметологии не рассматривается как отдельная процедура. Здесь учитываются различные факторы: индивидуальные особенности пациента, гармония с остальными частями лица (ведь при увеличении губ в ряде случаев нос может казаться длиннее и больше, а глаза меньше, что не добавит привлекательности, несмотря на пухлые губы), вид прикуса и его патологии, симметричность структуры лица, активность мимических мышц его средней и нижней трети.

Запрос пациентов в молодом возрасте на настоящий день — исправить природную асимметрию или добавить немного чувственной припухлости, в зрелом — вернуть тот естественный объем, который оказался утрачен с годами. Но во всех случаях пациенты просят: «Только максимально естественнее, и чтобы никто не заподозрил врачебного вмешательства».