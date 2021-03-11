Висцеральный массаж – как он работает и кому необходим: отвечают эксперты

Что такое висцеральный массаж

⠀ Массаж живота представляет практический интерес для любого человека, как больного, так и здорового. Висцеральная терапия (хиропрактика) – это один из древнейших методов лечения и профилактики здоровья, он использовался еще в Древней Руси и известен как «правка живота». Если говорить научным языком, это массаж внутренних органов через переднюю брюшную стенку. А если быть проще: вам разминают живот в определенной последовательности, следуя четко составленному протоколу. ⠀

Как проходит сеанс висцерального массажа

Придя на массаж живота, вам не обязательно раздеваться – это первое. Вы лежите на спине – это второе. И вам никто не хочет сделать больно – это третье. ⠀

Вы лежите, стараясь максимально расслабиться, а специалист мягко и аккуратно надавливает на ваш живот, внимательно отслеживая твои реакции. ⠀

Во время первого сеанса вы под контролем специалиста исследуете собственный живот, его внутренний мир и узнаете себя немного лучше. Многие удивляются открытиям, потому что порой и не подозревают, сколько напряжения и боли они носят в себе. ⠀

Что дает висцеральный массаж

В результате манипуляций в животе происходят глубокие физиологические процессы, приводящие к восстановлению не только работы внутренних органов, но и всего организма в целом без использования лекарственных препаратов. Это положительно отражается на работоспособности человека, его самочувствии, эмоциях, на продолжительности жизни в целом.