Висцеральный массаж – как он работает и кому необходим: отвечают эксперты
Что такое висцеральный массаж
⠀ Массаж живота представляет практический интерес для любого человека, как больного, так и здорового. Висцеральная терапия (хиропрактика) – это один из древнейших методов лечения и профилактики здоровья, он использовался еще в Древней Руси и известен как «правка живота». Если говорить научным языком, это массаж внутренних органов через переднюю брюшную стенку. А если быть проще: вам разминают живот в определенной последовательности, следуя четко составленному протоколу. ⠀
Как проходит сеанс висцерального массажа
- Придя на массаж живота, вам не обязательно раздеваться – это первое. Вы лежите на спине – это второе. И вам никто не хочет сделать больно – это третье. ⠀
- Вы лежите, стараясь максимально расслабиться, а специалист мягко и аккуратно надавливает на ваш живот, внимательно отслеживая твои реакции. ⠀
- Во время первого сеанса вы под контролем специалиста исследуете собственный живот, его внутренний мир и узнаете себя немного лучше. Многие удивляются открытиям, потому что порой и не подозревают, сколько напряжения и боли они носят в себе. ⠀
Что дает висцеральный массаж
В результате манипуляций в животе происходят глубокие физиологические процессы, приводящие к восстановлению не только работы внутренних органов, но и всего организма в целом без использования лекарственных препаратов. Это положительно отражается на работоспособности человека, его самочувствии, эмоциях, на продолжительности жизни в целом.
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Висцеральный массаж снимает напряжение с внутренних органов, и со всего живота в целом.
Висцеральный массаж избавляет от болей в животе, убирает отечность внутренних органов. Представьте себе губку, наполненную «грязной» жидкостью, эта процедура позволяет эту губку полностью выжать и опустить в чистую воду. А теперь представь, что губка, это один из твоих внутренних органов. ⠀ ⠀
- Висцеральный массаж помогает животу полноценно функционировать, образно говоря своевременно питаться и беспроблемно ходить в туалет. ⠀
- Висцеральный массаж улучшает работу всей пищеварительной системы. Мягкие проминания помогают кишечнику лучше справляться со своими обязанностями. Руки висцерального терапевта снимают напряжение, убирают спазмы и помогают усилить перистальтическую волну, тем самым способствуя быстрому и полноценному усвоению пищи. ⠀ ⠀
- Висцеральный массаж позволяет избавиться от психологического напряжения и улучшить настроение. ⠀
- Висцеральный массаж улучшает состояние кожи благодаря устранению функциональных нарушений в работе кишечника и печени.
Фото: pixabay
При помощи висцеральных практик можно снизить и стабилизировать вес.
Висцеральный массаж очень эффективен в лечении гинекологических заболеваний, большая часть которых, как правило, связана с наличием воспалительного очага, явлениями застоя и нарушениями кровообращения, с нарушением иммунитета. Приведя в нормальное состояние внутренние органы, человек получает опосредованные результаты, на которые, может быть, даже не рассчитывал изначально: у многих улучшаются память, слух, зрение.
Кому противопоказан висцеральный массаж
Висцеральный массаж противопоказан людям, имеющим температуру тела выше 37 градусов, нарушения целостности кожных покровов, герпес, острые нарушения работы сердца, кишечника или других органов, психические расстройства, инфекционные заболевания, кровотечения. Также висцеральный массаж противопоказан при беременности, и людям, имеющим мочекаменную и желчекаменную болезнь.
Фото: pixabay
Важно запомнить: висцеральный массаж – неотъемлемая часть висцеральной остеопатии и никогда наоборот.
В чем разница между висцеральным массажем и висцеральной остеопатией
На протяжении достаточно долгого времени существует ошибочное мнение, что висцеральный массаж и висцеральная остеопатия – одно и то же, но думать так не совсем правильно. Висцеральный массаж – это набор действий, выполняемых по строго соблюдаемой технике в рамках установленного регламента, в то время как висцеральная остеопатия – отрасль более глубокая и требующая конкретных теоретических познаний, способствующих специфическому устранению дисфункций во внутренних органах.
Висцеральная остеопатия направлена на восстановление функций тканей и органов, находящихся в животе и грудной полости: как правило, она предполагает восстановление тонуса связок, сфинктеров, мелких мышц. Также висцеральная остеопатия, включающая в себя висцеральный массаж, предполагает восстановление движения желудочного и кишечного сока с применением ряда специальных техник; все эти техники основаны на принципе «расслабления». Расслаблением заканчивается практически любая манипуляция, связанная с животом. С целью стимуляции расслабления специальная техника используется над тем или иным органом; чаще всего работа происходит не с самим органом, а с тканями вокруг него.
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