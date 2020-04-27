Герпес: почему проявляется обычно на губах, чем грозит беременным и какие формы может принимать
Почему герпес возвращается?
Герпес может не проявляться совсем. А может давать достаточно много эпизодов в течение года, что связано с состоянием иммунной системы. Наиболее частая причина рецидивов - ослабление иммунитета в виде простудных заболеваний.
Классически простой герпес проявляется в виде ограниченного красноватого пятна с группированными мелкими одинаковыми пузырьками с серозным содержимым. У людей, у которых иммунитет активно «борется» с вирусом, может быть атипичное проявление инфекции в виде красноватых пятен без везикуляции (образования пузырьков).
Существует две теории, объясняющие эпизоды рецидивов данной инфекции. Первая гипотеза называется «статической». Суть её в том, что вирус находится в подавленном состоянии в ганглиях чувствительных нейронов, и снижение иммунитета, к факторам которого чаще всего относятся простудные заболевания, ведет к перемещению вируса в верхний слой кожи, где он активно размножается.
Другая теория называется «динамической». Она считает, что вирус постоянно размножается и выбрасывается в кожу, но силы защиты (иммунитет) противостоят клиническому проявлению данной инфекции.
К сожалению, на современном этапе развития медицины, попав однажды в чувствительные ганглии, вирус простого герпеса невозможно «удалить» из организма. Можно создать условия, чтобы этих эпизодов не было вовсе, или их было мало. Лечение заключается в подавлении репликации вируса.
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Лабиальный и генитальный герпес
Герпес на губах, так называемый лабиальный, может пройти без лечения. Но человек с активным проявлением герпеса заразен для окружающих, проявления приводят к неприятным ощущениям в виде болей и жжения. Поэтому при проявлении эпизода герпеса следует обратиться к врачу для назначения курса противогерпетического лечения, который включает как наружное лечение, так и системное лечение в виде соответствующих таблеток. Пациенты с частыми эпизодами герпеса нуждаются в более глубоком обследовании.
Генитальный герпес является разновидностью простого и вызывается чаще вирусом простого герпеса 2 типа (генитальный), хотя в последние годы может вызываться и вирусом простого герпеса 1 типа. Опасность состоит в том, что при первичном инфицировании беременной, может возникать риск развития врожденных уродств и невынашивание беременности. Кроме того, генитальный герпес является своеобразной инфекцией передающейся половым путем.
Как герпес передается и почему опасен для беременных?
Чаще контактным путем. То есть, при проявлении герпеса на коже или слизистых в какой-то из локализаций инфицированного «переходит» на условно здоровый кожный покров или слизистую другого человека. Чаще для проникновения вируса слизистая или кожа должна иметь мелкие, часто незаметные повреждения. То есть, кожа или слизистая в месте инфицирования утратила свою барьерную функцию. Возможна и самозаражение (аутоинокуляция), когда больной с одного зараженного участка переносит герпес на другой.
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Дети могут инфицироваться, как во время беременности: через плаценту, кровь, так и во время прохождения плода через родовые пути. Так же может быть и контактное инфицирование уже после рождения. К последнему наиболее восприимчивы дети с ослабленным иммунитетом, незрелой иммунной системой. Инфицирование во время беременности чаще всего возникает у недоношенных детей.
Ребенок может быть инфицирован своим близким родственником, например, через поцелуй. О таких случаях нередко пишут таблоиды, прилагая в качестве иллюстраций жутковатые фото пострадавших младенцев.
Распространение вируса возможно у детей с иммунодефицитными состояниями. Это дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, у которых настолько ослаб организм, что вирус начинает распространяться по всему телу. Например, существует заболевание, которое называется герпетиформной экземой Капоши. Это чаще всего дети с проявлениями обострения атопического дерматита (старое название - нейродермит), у которых герпес за счет воспалительных явлений на коже головы начинает широко распространяться и приводит к угрожающим состояниям. Но следует помнить, что для распространения герпеса должны быть условия в виде ослабленного организма. Здоровый всегда «локализует» (ограничивает) ход инфекции.
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