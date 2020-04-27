Герпес: почему проявляется обычно на губах, чем грозит беременным и какие формы может принимать

Почему герпес возвращается?

Герпес может не проявляться совсем. А может давать достаточно много эпизодов в течение года, что связано с состоянием иммунной системы. Наиболее частая причина рецидивов - ослабление иммунитета в виде простудных заболеваний.

Классически простой герпес проявляется в виде ограниченного красноватого пятна с группированными мелкими одинаковыми пузырьками с серозным содержимым. У людей, у которых иммунитет активно «борется» с вирусом, может быть атипичное проявление инфекции в виде красноватых пятен без везикуляции (образования пузырьков).

Существует две теории, объясняющие эпизоды рецидивов данной инфекции. Первая гипотеза называется «статической». Суть её в том, что вирус находится в подавленном состоянии в ганглиях чувствительных нейронов, и снижение иммунитета, к факторам которого чаще всего относятся простудные заболевания, ведет к перемещению вируса в верхний слой кожи, где он активно размножается.

Другая теория называется «динамической». Она считает, что вирус постоянно размножается и выбрасывается в кожу, но силы защиты (иммунитет) противостоят клиническому проявлению данной инфекции.

К сожалению, на современном этапе развития медицины, попав однажды в чувствительные ганглии, вирус простого герпеса невозможно «удалить» из организма. Можно создать условия, чтобы этих эпизодов не было вовсе, или их было мало. Лечение заключается в подавлении репликации вируса.