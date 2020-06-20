Под надежной защитой: что на самом деле укрепляет ваш иммунитет и сколько раз допустимо болеть в норме
Польза грудного молока и прививок
Каждый из нас рождается с определенным иммунитетом. Если ребенок появляется на свет доношенным, мать успевает передать ему антитела для защиты. Происходит передача через плаценту в третьем триместре беременности (особенно важны последние недели этого периода). Затем в дело вступает материнское молоко. Представители ВОЗ и врачи не зря так ратуют за грудное вскармливание: доказано, что дети, получающие материнское молоко, в первые годы жизни обладают более сильным иммунитетом, менее подвержены болячкам и инфекциям. Молоко матери формирует защитные силы детского организма. В нем содержится порядка 500 (!) ингредиентов: четверть из них — это иммунные компоненты. Поэтому кормить ребенка женщинам настоятельно рекомендуется даже во время болезни: организм матери вырабатывает антитела, которые передадутся грудничку.
Еще один важный момент, влияющий на иммунитет, это вакцинация. Прививки способствуют формированию иммунитета от особо опасных инфекционных заболеваний. Сейчас родители сами решают, какие прививки делать, но тем, кто от них отказывается, врачи всегда рекомендуются ознакомиться с цифрами детской смертности от туберкулеза, пневмококка. полиомиелита, коклюша, гепатита А и В и других смертельно опасных болезней.
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Показатели слабого иммунитета
Существуют критерии, по которым можно наверняка сказать, слабый у вас иммунитет или нормальный, жизнеспособный. По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, если взрослый человек болеет простудными заболеваниями чаще пяти раз в год, можно уверенно говорить о слабых защитных силах его организма. Об этом же сигнализирует наличие более трех гнойных заболеваний в течение календарного года. Речь о гайморите, отите, пневмонии.
У детей другие цифры. Родители часто жалуются, что малыш в детском саду постоянно болеет, мол неделю ходим, две - сидим дома с очередной простудой. Оказывается, если ребенок не посещает детсад, ему можно болеть до девяти раз в год — это считается нормой. Если ходит, то нормой считается показатель в два раза чаще, то есть до восемнадцати раз. И в таком случае нужно идти на консультацию к врачу-иммунологу.
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Одиночество снижает иммунитет
Что способно снизить наш иммунитет? Исследования показывают, что негативно на способность организма противостоять вирусам и инфекциям влияет... одиночество. Ученые проанализировали анализы мочи на стресс-гормоны одиноких участников эксперимента. Как известно, хронический стресс не способствует укреплению чего-либо. Также на анализ брали кровь, исследуя количество лейкоцитов, отвечающих за противовоспалительные реакции. Результаты показали, что у одиноких людей куда более выражено наличие стресс-гормонов в моче (кортизола, адреналина) и снижена активность противовирусных клеток. Таким образом авторы исследования доказали, что хронический стресс (из-за одиночества) снижает способность организма сопротивляться инфекциям.
Принято считать, что на укрепление иммунитета положительно влияет закаливание — обливание холодной водой, сон с открытой форточкой, занятия спортом. Врачи уверяют, что прямой связи нет. Вести здоровый образ жизни — это всегда хорошо, но наш иммунитет активизируют совсем другие вещи. А именно: вакцинация во взрослом возрасте (ревакцинация), здоровый сон, витамин D в нужном количестве.
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Старайтесь спать с 23:30 до 02:30 — в этот период организм восстанавливается, иммунные клетки (фагоциты) делают свою работу. А еще очень важно получать необходимое количество витамина D. Мы живем в широтах, где солнечные дни — редкость, а потому нам жизненно необходим этот витамин. Детям его дают с первых месяцев жизни в виде капель. Взрослые могут сдать анализ на наличие витамина в организме и самостоятельно восполнить его нехватку.
Фото: Pexels.com
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