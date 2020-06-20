Под надежной защитой: что на самом деле укрепляет ваш иммунитет и сколько раз допустимо болеть в норме

Польза грудного молока и прививок

Каждый из нас рождается с определенным иммунитетом. Если ребенок появляется на свет доношенным, мать успевает передать ему антитела для защиты. Происходит передача через плаценту в третьем триместре беременности (особенно важны последние недели этого периода). Затем в дело вступает материнское молоко. Представители ВОЗ и врачи не зря так ратуют за грудное вскармливание: доказано, что дети, получающие материнское молоко, в первые годы жизни обладают более сильным иммунитетом, менее подвержены болячкам и инфекциям. Молоко матери формирует защитные силы детского организма. В нем содержится порядка 500 (!) ингредиентов: четверть из них — это иммунные компоненты. Поэтому кормить ребенка женщинам настоятельно рекомендуется даже во время болезни: организм матери вырабатывает антитела, которые передадутся грудничку.

Еще один важный момент, влияющий на иммунитет, это вакцинация. Прививки способствуют формированию иммунитета от особо опасных инфекционных заболеваний. Сейчас родители сами решают, какие прививки делать, но тем, кто от них отказывается, врачи всегда рекомендуются ознакомиться с цифрами детской смертности от туберкулеза, пневмококка. полиомиелита, коклюша, гепатита А и В и других смертельно опасных болезней.