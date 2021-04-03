Ты не поверишь! Звезды-ровесники, которые выглядят совсем по-разному

Приятно думать, что возраст — всего лишь условность, и гораздо важнее, на сколько лет ты себя ощущаешь в душе. Но было бы глупо отрицать, что все мы стареем. Правда происходит это у всех с разной скоростью. И дело отнюдь не в том, сколько денег у вас на счету. Взгляните, на богатых и знаменитых! Уж у них есть все возможности, но при этом и они стареют по-разному и «остановить время» получается далеко не у всех.