Ты не поверишь! Звезды-ровесники, которые выглядят совсем по-разному
Брэд Питт и Михаил Ефремов (57 лет)
Фото: dpa, eastnews
Оба артиста, безусловно, очень талантливы. Помимо этого, Брэд Питт еще и один из признанных голливудских красавцев. К сожалению, про Ефремова подобное сказать язык не повернется. Но так было не всегда! Хотя сейчас в это сложно поверить, российский актер в молодости был очень хорош собой, безмерно харизматичен и пользовался большим успехом у женщин. К сожалению, любовь Михаила к запрещенным веществам и алкоголю не только привела к печально известным событиям, из-за которых он оказался в тюрьме, но и не лучшим образом сказалась на его внешности. А Брэд — по-прежнему красавчик.
Кейт Бекинсейл и Наташа Королева (47 лет)
Фото: GettyImages, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Кейт Бекинсейл будто открыла секрет вечной молодости и с каждым годом выглядит все эффектнее. Да, в ее случае не обошлось без пластики и заметных затрат на косметолога, однако результаты получились очень деликатные и естественные. У Наташи Королевой тоже все очень хорошо. Но только в ее микроблоге в соцсети Instagram, куда она выкладывает исключительно тщательно обработанные снимки. В жизни же, судя по последним видеоинтервью певицы, дела обстоят не так радужно. Наташа выглядит на свой возраст, который уже ближе к 50-ти, чем к 40-ка.
Шарлиз Терон и Ева Польна (45 лет)
Фото: dpa, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Да-да, эти две дамы — ровесницы! Ева очень обворожительная и временами экстравагантная женщина, но лишний вес, как ни крути, дает о себе знать. Мы не против бодипозитива — каждый волен жить в том теле, которое его устраивает, — но двойной подбородок всегда визуально прибавляет возраста. Шарлиз же просто идеальна, добавить к этому нечего.
Бен Аффлек и Константин Хабенский (48 лет)
Фото: GettyImages, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Хабенский — один из самых сильных российских актеров последних десятилетий, но борода, сильные залысины и глубокие морщины намекают, что он уже не мальчик. Бен Аффлек — его ровесник, но выглядит в разы лучше. Как ему это удается на фоне упорных слухов о злоупотреблении алкоголем, большая загадка.
Наталья Орейро и Елена Ваенга (43 года)
Фото: Instagram, Globallook
Орейро, кажется, совсем не изменилась после окончания обожаемого россиянами сериала «Дикий ангел». Разве что избавилась от огненно-рыжего цвета волос. Стройная, элегантная, актриса больше похожа на юную девушку, а не мать 8-летнего сына. Елена Ваенга тоже выглядит прекрасно, но со знойной уругвайкой не сравнится.
Орландо Блум и Сергей Бурунов (44 года)
Фото: GettyImages, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Сразу скажем, мы обожаем Сергея Бурунова и совершенно его не критикуем! Он потрясающий характерный артист с великолепным чувством юмора и ранимой душой. Но выглядит он на все свои 44 года, в то время как его ровесник Орландо Блум мало изменился со времен съемок во «Властелине колец». Актер говорит, что подобных результатов ему помогли добиться многолетние медитации и духовные практики, а также полный отказ от мяса и крепких напитков.
Джейми Дорнан и Максим Матвеев (38 лет)
Фото: Globallook, архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Елизавете Боярской очень повезло быть замужем за таким красавчиком, как Максим Матвеев. Он активно занимается спортом и увлекается йогой и различными духовными практиками, потому находится в потрясающей физической форме. Справедливости ради отметим, у актера бывали периоды в жизни, когда он выглядел сильно старше своих лет, но во всем были виноваты суперкороткая стрижка и экстремальная потеря веса ради роли. Сейчас он вновь на коне и разбивает сердца своих юных поклонниц. А вот звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан былую привлекательность подрастерял. Он отрастил бороду, из-за которой кажется, что он сильно поправился в щеках.
Слава и Маргарита Симоньян (40 лет)
Фото: архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина, eastnews
Слава хоть и придерживалась имиджа дерзкой пацанки, всегда была очень эффектной женщиной. Даже без макияжа она и сегодня выглядит гораздо моложе своих лет. Чего не скажешь о журналистке-пропагандисте Маргарите Симоньян. Она дама обеспеченная, но при этом прохладно относящаяся к собственной внешности. Впрочем, на ее уверенности в себе это никак не отражается.
Юлия Волкова и Катерина Шпица (35 лет)
Фото: архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина
Обе «соперницы» еще очень молоды. Они стройны, симпатичны и успешны в своем деле. Однако если Шпице не дашь больше 25 лет, Волкова выглядит сильно старше своих лет. Виной всему увлечение экс-участницы группы t.A.T.u достижениями эстетической медицины. Наверное, надо сообщить Юлии, что такой татуаж и гиперпухлые губы уже не модны.
Анастасия Волочкова и Тина Канделаки (44 года)
Фото: архив пресс-служб/Екатерина Ширинкина, globallook
И Анастасия, и Тина — ровесницы, но мало кто в это поверит. Канделаки давно придерживается принципов ЗОЖ и активно тренируется; отрицать, что Волочкова за последние месяцы заметно похудела, было бы глупо. Но несмотря на то, что обе звезды в прекрасной форме, выглядят они не как одногодки. Что тому причиной, мы судить не беремся…
Фото: globallook, starface, eastnews, архив пресс-служб
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