Бил, Ефремов и другие звезды-виновники аварий, и чем это для них закончилось

1 апреля скандально известный блогер Эдвард Бил попал в серьезную аварию в центре Москвы — в результате аварии женщина, которая ехала в одном из автомобилей, получила серьезную травму и сейчас находится без сознания в реанимации.

Как рассказали позже в полиции, только за последнее время за блогером числилось более 400 нарушений правил дорожного движения, поэтому назвать это случайностью нельзя. Теперь Билу грозит тюремный срок, а мы вспоминаем, кто из звезд еще попадал в аварии и чем это кончилось.

Самой громкой, пожалуй, стала история Михаила Ефремова, который попал в аварию в Москве, недалеко от того места, где спровоцировал ДТП Эдвард Бил. В результате аварии погиб курьер, который ехал в фургоне по встречной полосе. Как выяснилось позже, Ефремов был пьян. Он использовал много способов немного смягчить себе вину — даже ходили слухи о том, что за рулем был не он, а его возлюбленная, вину которой он взял на себя.

Защищал его скандальный адвокат Эльман Пашаев, и после долгих разбирательств актер получил солидный тюремный срок — 8 лет.

Авария разделила общество на два лагеря — одни считали, что за свою выходку актер получил по заслугам. Другие полагали, что приговор слишком суровый, и требовали освободить актера, и даже вышли к зданию суда с протестами. Не помогло — Ефремов отправился в колонию, где находится до сих пор.

Константин Меладзе, известный композитор и муж Веры Брежневой, стал участником смертельной аварии в 2012 году недалеко от Киева. Он насмерть сбил 30-летнюю женщину. Однако его оправдали — по тормозному следу было видно, что Константин пытался избежать аварии, и был абсолютно трезвым. Кроме того, он принес извинения родственникам погибшей, и они отказались от претензий в его адрес.

Витас в 2013 году тоже попал в аварию — сбил велосипедистку на севере Москвы на своем Infinity. Девушка осталась жива, но попала в больницу, а певец буквально проклинал себя за неосторожность.

Он даже отправился на шоу «Пусть говорят», в котором принес извинения не только девушке, но и своим близким. В результате тюремного срока он тоже избежал, но лишился прав на 1,5 года.

Дима Билан в 2018 году устроил аварию на Ленинском проспекте. Музыкант не успел затормозить на светофоре и протаранил машину, которая остановилась перед ним. Пострадавших в аварии, к счастью, не было, а вот автомобиль потерпевшего был очень сильно разбит, а у самого Билана сработали подушки безопасности.

К сожалению, некоторые знаменитости сами стали жертвами аварий. Так, в 2011 году погибла супруга футболиста «Зенита» Вячеслава Малафеева, которая продюсировала молодых звезд.

Bentley, на котором ехала Марина Малафеева, рано утром врезался в рекламный щит в Петербурге. Женщина погибла на месте, ее пассажир оказался в больнице с тяжелыми травмами.