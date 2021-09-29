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Сколько-сколько? Леди Гага и еще 7 звезд, которые выглядят старше своих лет

Не всегда богатые и знаменитые при всех их возможностях могут оставаться вечно молодыми.

Очень часто селебритис выглядят значительно моложе своих лет, и примеров тому масса. Кажется, что Лив Тайлер, Шерон Стоун и Джулианна Мур буквально остановили время или в их случае даже годы не могут нарушить их красоты. Однако, как не странно, в мире богатых и знаменитых есть и другие примеры – когда звезды кажутся значительно старше своего возраста. И это в век доступных косметологических процедур, диет, спорта и эстетической хирургии довольно странно. В новом материале на Passion.ru мы расскажем, в чем причины такого феномена.