Сколько-сколько? Леди Гага и еще 7 звезд, которые выглядят старше своих лет

Сколько-сколько? Леди Гага и еще 7 звезд, которые выглядят старше своих летНе всегда богатые и знаменитые при всех их возможностях могут оставаться вечно молодыми.
Любовь Гауэр
Пластический хирург
«Говоря о такой непростой теме, важно помнить, что все люди индивидуальны, генетика у каждого человека своя. Поэтому в некоторых случаях спорить с нею – занятие утомительное. Также огромную роль в формировании внешнего вида играет и образ жизни, который ведут сами селебритис. В ряде случаев именно он спровоцировал резкое старение. Рассмотрим несколько примеров подробнее».
Линдси Лохан (34 года)
Фото: GettyImages
Глядя на фото американской актрисы и певицы, сложно дать ей 34 года, а не 42. Но на самом деле Лохан еще не дошла до рубежа в 35 лет. Подающая большие надежды талантливая девушка довольно быстро превратилась в блеклую особу из скандальной хроники. Причина – увлечение наркотиками, алкоголем, и связанный с этим хронический стресс. Итогом стали тусклая кожа, преждевременные заломы и морщины на лице, да и потухший взгляд актрисы дает четко понять – пережила за свою относительно короткую жизни она немало.
Бритни Спирс (39 лет)
Фото: GettyImages
Еще одна американская звезда, вундеркинд, который не выдержал тяжести популярности – эта симпатичная в прошлом блондинка. Сейчас Бритни 39 лет, но за ее спиной уже столько всего, что кому-то могло бы хватить на несколько жизней. Проблемы с наркотическими препаратами и любовь к спиртным напиткам, проблемы с законом, сложный развод, нервные срывы и конфликты с семьей – от такого хочешь-не хочешь, а постареешь раньше времени.
Кайли Дженнер (24 года)
Фото: GettyImages
Эту представительницу влиятельнейшего клана Дженнер-Кардашьян нельзя упрекнуть во вредных привычках. Однако, несмотря на то, что девушка ведет правильный образ жизни, выглядит она значительно старше своих 24 лет. В ее случае проблемой стало чрезмерное увлечение пластическими операциями, уколами красоты и ярким макияжем. Из-за всего этого она визуально кажется ровесницей своим старшим сестрам – Кортни и Ким.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен (35 лет)
Фото: GettyImages
Обе талантливые актрисы пережили в своей жизни немало сложностей. Однако несмотря на то, что сегодня у них все по всем направлениям складывается успешно, знаменитые близнецы выглядят лет на 40, хотя биологический возраст их не превышает 35 лет. Их лица давно утратили необходимые объемы, став не просто скульптурнее, а острее. Скорее всего, такие изменения – результат не только увлечения пластикой, но и резкой потери веса и неправильного питания в целом. Объем кожно-жировой клетчатки значительно сократился, после чего кожа стала провисать. К тому же Мэри-Кейт очень любит загар, а он также способствует раннему старению. Если прибавить к этому еще и одежду в бохо стиле в сочетании с неряшливыми прическами и макияжем, можно смело дать девушкам значительно больше лет, чем есть на самом деле.
Кэмерон Диаз (49 лет)
Фото: Globallook
Актриса стремительно ворвалась на вершину голливудского Олимпа после выхода фильма «Маска». Обворожительная блондинка с ослепительной улыбкой, она многие годы была адептом здорового и активного образа жизни. Кэмерон не раз признавалась, что не представляет своей жизни без серфинга и спорта. Однако после замужества звезда пересмотрела многие приоритеты и вместо карьеры сосредоточилась на семье. Поговаривают, что в течение нескольких лет Диаз пыталась самостоятельно родить ребенка и ради этого проходила гормональную терапию, которая сказалась на ее фигуре и лице. Сейчас ей 49 лет, но выглядит она гораздо старше.
Дрю Бэрримор (46 лет)
Фото: GettyImages
Звезде «Ангелов Чарли» и «Воспламеняющей взглядом» всего 46 лет, но и она в последние годы, как и ее подруга Кэмерон Диаз, отошла от дел, устав от постоянного пристального внимания журналистов. Дрю не очень часто снимается и живет для себя – так, как она хочет, а не как от нее требуют законы Голливуда. Ее фигура далека от стандартов кинематографа, но, кажется, актрисе на это наплевать.
Марго Робби (31 год)
Фото: GettyImages
Без сомнений, Робби – одна из самых красивых молодых актрис современности. А после роли Харли Квинн за ней и вовсе закрепился статус секс-символа. Однако актриса стала заложницей своего амплуа: она постоянно играет чувственных, крайне уверенных в себе, а главное, зрелых женщин. Видимо, поэтому мало кто может поверить, что Марго всего чуть больше тридцати лет.
Леди Гага (35 лет)
Фото: GettyImages
Вот уж во что точно сложно поверить, так это в то, что Леди Гага всего 35! Она и в начале своей карьеры, когда пела про Алехандро и Bad Romance выглядела старше своих лет, а сейчас и вовсе тянет на ухоженную женщину за 40. Похоже, злую шутку с артисткой сыграл ее эпатажный сценический образ – яркий, запоминающийся, но добавляющий 10-15 лет к истинному возрасту.
Фото: globallook, GettyImages