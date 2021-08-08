Марго Робби лишилась роли из-за лекарств: актриса пришла на прослушивание невменяемой

«Я проснулась и готовилась к прослушиванию, у меня не было времени позавтракать, так что натощак у меня было две дозы обезболивающего. Я еду на кастинг, и на полпути вдруг подумала: «Боже мой, какой сегодня чудесный день!» — вспоминает Марго.

Актриса не помнит как прошло прослушивание. Сразу после него она должна была сдавать экзамен по вождению, который пришлось отменить.

Звезда «Однажды в Голливуде» также признается, что до сих пор боится ходить на кастинги: «Меня пугают прослушивания. Я нервничаю, читая текст, даже когда знаю, что уже получила роль».