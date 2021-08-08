Марго Робби лишилась роли из-за лекарств: актриса пришла на прослушивание невменяемой
«У меня была небольшая дневная операция за день до важного прослушивания. Я действительно хотела получить эту роль, но мне было очень больно», — делится актриса The Sun. После операции Марго была в гостях у своего друга, который предложил ей хороший обезболивающий препарат, и на всякий случай дал двойную дозу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Picture-alliance
Актриса подумала, что ей нужно выпить сразу два лекарства, но, как оказалось позже, ее друг имел в виду, чтобы звезда выпила вторую таблетку по необходимости.
«Я проснулась и готовилась к прослушиванию, у меня не было времени позавтракать, так что натощак у меня было две дозы обезболивающего. Я еду на кастинг, и на полпути вдруг подумала: «Боже мой, какой сегодня чудесный день!» — вспоминает Марго.
Актриса не помнит как прошло прослушивание. Сразу после него она должна была сдавать экзамен по вождению, который пришлось отменить.
Звезда «Однажды в Голливуде» также признается, что до сих пор боится ходить на кастинги: «Меня пугают прослушивания. Я нервничаю, читая текст, даже когда знаю, что уже получила роль».
Фото и видео: Picture-alliance, Instagram
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