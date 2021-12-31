Приянка Чопра: «Мне понадобилось много времени, чтобы принять себя и свою внешность»Звезда поделилась мнением о современных стандартах красоты и своими бьюти-трюками
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Фото: архив пресс-служб
Такая далекая и недостижимая на красных ковровых дорожках звезда, в жизни (а точнее, по видеосвязи в Zoom) Приянка Чопра оказалась улыбчивой и очень располагающей к себе женщиной. Несмотря на раннее утро, она была полна энергии и выглядела просто роскошно: легкий мейкап и ягодного цвета помада, идеально подобранная под тон топа. Но главное — даже через экран монитора и тысячи километров чувствовались ее внутренняя сила и спокойствие.
Об уверенности в себе
И это действительно так. На вопрос о том, что для нее значит быть красивой женщиной, Приянка ответила: «Для меня красивая женщина — уверенная в себе женщина. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы не рождаемся уже уверенными в себе людьми, над этим нужно упорно работать, тренировать… Человек может быть очень красивым, но стесняться и даже бояться этого, а кто-то, наоборот, заполнит своей энергией все пространство комнаты, в которую входит. Мне понадобилось много времени, чтобы принять себя, свои волосы и кожу такими, какие они есть», — призналась она, добавляя, что уверенность можно и нужно тренировать.
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О современных стандартах красоты
При этом, по мнению Приянки, сегодняшние стандарты красоты дают большее пространство для свободы и самовыражения: «Думаю, сейчас идет очень здоровый диалог о том, что каждый видит и воспринимает красоту по-своему, в то время как раньше стандарты были гораздо более строгие». Чопра отметила, что попала в киноиндустрию, когда ей было всего 17 лет, и попала под влияние этих жестких стандартов и требований к тому, как должна выглядеть идеальная женщина. «Мне всегда требовалась идеальная прическа, безупречный макияж. Я рада, что сегодня все изменилось и мы можем чувствовать себя красивыми без давления заданных кем-то стандартов».
Об отношении к бьюти-трендам
У Приянки Чопры вообще очень здоровое отношение к себе. Она справедливо заметила, что бьюти-тренды существовали всегда и будут продолжать появляться ежегодно, но это вовсе не значит, что им надо слепо следовать. Они на то и тренды, чтобы ими вдохновляться и адаптировать под себя. «Самое главное — это оставаться собой. Не надо бояться пробовать новое и экспериментировать — это ведь очень весело. Но при этом важно понимать себя, свое лицо и тело и подходят ли новые модные и бьюти-тенденции именно вам».
Фото: GettyImages
О том, почему Max Factor
Так как Приянка — новый амбассадор Max Factor, неудивительно, что среди ее косметических фаворитов в первую очередь средства этого бренда. Но, по ее словам, это не специально: «Я знала о нем с тех пор, как была маленьким ребенком. Более того, все звездные красавицы Голливуда у меня ассоциировались именно с ним», — поясняет она и добавляет, что ей импонируют эволюция бренда, его инклюзивность, а также качество косметики и ее разнообразие.
Среди любимых средств она выделяет тональную основу Facefinity — за ее многофункциональность. «Она работает и как праймер, и как консилер, и как крем. И так как я всегда чем-то занята, часто крашусь и завтракаю в машине, мне важно не тратить на макияж много времени. Мне достаточно всего пары капель этого средства, я просто наношу их на лицо и растушевываю. Покрытие получается очень естественным, не дает эффекта маски и при этом перекрывает все недостатки», — отмечает Чопра.
Еще один ее фаворит — матовая помада Color Elixir в трендовом оттенке Chilli. Актриса ценит ее за стойкость в носке без эффекта сухости.
Фото: архив пресс-служб
О силе макияжа
На вопрос, красится ли Приянка сама или предпочитает обращаться к профессионалам, она со смехом ответила, что все зависит от ситуации: «Сама я делаю повседневный макияж, но, если мне предстоит фотосессия или съемки, иду к визажистам. Себе я в данном случае не очень доверяю. Да и зачем? У меня ведь есть возможность работать с лучшими специалистами в этой сфере, так что мне самой нет смысла специально этому учиться». Что ж, в этом с ней сложно не согласиться!
Об акцентах в макияже
Приянка со смехом отметила, что раньше, когда стоял выбор между акцентом на глаза или на губы, она отдавала предпочтение и тому и другому одновременно, но сейчас сама так не делает и никому не рекомендует! «Сегодня мой выбор зависит от обстоятельств. Обычно я предпочитаю яркие губы. Но могу и smoky eyes сделать, если у меня, конечно, нет синяков под глазами из-за усталости — в этом случае я, естественно, не буду на них акцентировать внимание».
Фото: GettyImages
О любимых бьютихаках
Если у нее будет на сборы всего 5 минут, Чопра предпочтет накрасить ресницы и слегка подчеркнуть брови. Но если под рукой окажется лишь помада, она использует ее и для щек (в качестве румян), и по прямому назначению — для губ. Мы же от себя можем добавить, что помаду можно применить и как тени — получится стильный и очень модный сейчас мономакияж.
Еще один бьютихак от Приянки Чопры, которому она научилась у визажиста Микки Контрактора, — это не забывать укладывать брови: «Брови оформляют наше лицо. Если хотя бы немного приподнять их и уложить наверх, взгляд изменится. Попробуйте и убедитесь в этом сами».
О ритуалах, которые помогают восстановиться после тяжелого дня
«Я обожаю процедуры для лица. Для меня очень важна ежедневная бьюти-рутина. Вечером я смываю макияж, затем наношу сыворотку и увлажняющий крем. В завершение — капелька парфюма на запястья и виски. Все! Можно ложиться спать, приятные запахи я просто обожаю, они помогают мне заснуть».
Фото: globallook, GettyImages