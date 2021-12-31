Приянка Чопра: «Мне понадобилось много времени, чтобы принять себя и свою внешность»

Такая далекая и недостижимая на красных ковровых дорожках звезда, в жизни (а точнее, по видеосвязи в Zoom) Приянка Чопра оказалась улыбчивой и очень располагающей к себе женщиной. Несмотря на раннее утро, она была полна энергии и выглядела просто роскошно: легкий мейкап и ягодного цвета помада, идеально подобранная под тон топа. Но главное — даже через экран монитора и тысячи километров чувствовались ее внутренняя сила и спокойствие.

Об уверенности в себе

И это действительно так. На вопрос о том, что для нее значит быть красивой женщиной, Приянка ответила: «Для меня красивая женщина — уверенная в себе женщина. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Мы не рождаемся уже уверенными в себе людьми, над этим нужно упорно работать, тренировать… Человек может быть очень красивым, но стесняться и даже бояться этого, а кто-то, наоборот, заполнит своей энергией все пространство комнаты, в которую входит. Мне понадобилось много времени, чтобы принять себя, свои волосы и кожу такими, какие они есть», — призналась она, добавляя, что уверенность можно и нужно тренировать.