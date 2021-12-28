Парфюм с запашком: почему ароматы портятся и как понять, что флакон пора выбрасывать
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Главные убийцы ароматов
По стандартам производства срок годности духов составляет два года, но срок этот формальный. При правильном хранении духи могут храниться десятки лет, практически не растеряв первоначального аромата, а при неправильном — испортиться через несколько месяцев.
Главные «убийцы» парфюмерии — солнечный свет, изменение температуры и влажности. Самые «гибельные» места для хранения духов — полочка в ванной комнате, туалетный столик или полка, на которую попадают прямые солнечные лучи, и дамская сумочка. Если хранить так духи, то на аромат обрушиваются сразу все негативные факторы.
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Парфюмерная композиция состоит из смеси разных молекул. На этапе производства парфюмер тщательно выверяет формулу, понимая, как со временем молекулы будут взаимодействовать между собой. В духи обязательно добавляют стабилизаторы — вещества, которые помогают «зафиксировать» аромат, но полностью исключить влияние внешних факторов, таких как температура, влажность, свет и воздух, невозможно. Молекулы начинают по-другому взаимодействовать друг с другом, и запах меняется, как правило, не в лучшую сторону.
Сохранность духов зависит и от флакона: духи в атомайзерах из пластмассы портятся быстрее, чем в стеклянных. Очень важна герметичность флакона: если в него проникает воздух, начинается реакция окисления. Новый нераспечатанный парфюм хранится дольше, чем флакон, в котором духов на донышке, так как второй сильнее подвергается процессам окисления.
Как сохранить парфюмерный гардероб
Хотите, чтобы духи «жили» долго? Создайте для них подходящие условия. Если коллекция духов внушительная, имеет смысл обзавестись специальным парфюмерным холодильником, особенно это необходимо любительницам винтажей. Чем старше аромат, тем он капризнее. Кстати, такие холодильники используются и для хранения косметики, так что в любом случае вещь в хозяйстве полезная.
Нет холодильника? Выделите для ваших флаконов полочку в темном шкафу. Желательно, чтобы он стоял в прохладном месте. Ну или хотя бы не рядом с батареей. Оптимальная температура хранения духов составляет от +16 до +24 градусов.
Фото: freepik.com
Духи в непрозрачных плотных флаконах хранятся лучше, чем в прозрачных. Однако далеко не все производители предпочитают такие варианты, поэтому не выбрасывайте коробки от духов, они послужат дополнительной защитой от разрушающих солнечных лучей.
Отличный формат, который не позволит ароматам пропасть, — travel size духи в небольших флаконах объемом 10-20 мл. Такой объем расходуется быстро, и ароматы не успевают испортиться, даже если носить их с собой в сумочке.
Как понять, что с парфюмом пора прощаться
Есть видимые признаки, по которым можно понять, что духи испортились и лучше флакон выбросить.
Во-первых, это выпадение осадка или хлопьев. Однако тут надо оговориться, что для натуральных духов небольшой осадок приемлем. Но это не про парфюмы фабричного производства.
Во-вторых, налет на крышечке внутри и пульверизаторе, не заметить его сложно.
В-третьих, изменение цвета жидкости. В норме он меняться может, но незначительно. Как правило, такие изменения даже не бросаются в глаза. Если же во флаконе было что-то золотистое, а стало что-то оранжевое, скорее всего, духи испортились.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
- Но самый главный маркер — это запах. Если в нем появились горькие или кислые ноты, аромат стал неприятен, лучше от флакона избавиться.
Но не стоит забывать, что на обоняние сильно влияют гормоны, поэтому, если вам показалось, что аромат изменился, но видимых признаков «умирания» нет, отставьте флакон и вернитесь к нему через неделю или две. Если запах по-прежнему неприятен, скорее всего, духи действительно испортились.
Конечно, испорченный парфюм не превратится в смертельный яд, но может вызвать аллергию в виде высыпаний на коже и головную боль. Реанимировать его, увы, нельзя. Поэтому, чтобы не выбрасывать любимые ароматы, храните их правильно.
Фото: freepik.com