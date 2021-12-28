Парфюм с запашком: почему ароматы портятся и как понять, что флакон пора выбрасывать

Парфюмерная композиция состоит из смеси разных молекул. На этапе производства парфюмер тщательно выверяет формулу, понимая, как со временем молекулы будут взаимодействовать между собой. В духи обязательно добавляют стабилизаторы — вещества, которые помогают «зафиксировать» аромат, но полностью исключить влияние внешних факторов, таких как температура, влажность, свет и воздух, невозможно. Молекулы начинают по-другому взаимодействовать друг с другом, и запах меняется, как правило, не в лучшую сторону.

Сохранность духов зависит и от флакона: духи в атомайзерах из пластмассы портятся быстрее, чем в стеклянных. Очень важна герметичность флакона: если в него проникает воздух, начинается реакция окисления. Новый нераспечатанный парфюм хранится дольше, чем флакон, в котором духов на донышке, так как второй сильнее подвергается процессам окисления.

Как сохранить парфюмерный гардероб

Хотите, чтобы духи «жили» долго? Создайте для них подходящие условия. Если коллекция духов внушительная, имеет смысл обзавестись специальным парфюмерным холодильником, особенно это необходимо любительницам винтажей. Чем старше аромат, тем он капризнее. Кстати, такие холодильники используются и для хранения косметики, так что в любом случае вещь в хозяйстве полезная.

Нет холодильника? Выделите для ваших флаконов полочку в темном шкафу. Желательно, чтобы он стоял в прохладном месте. Ну или хотя бы не рядом с батареей. Оптимальная температура хранения духов составляет от +16 до +24 градусов.