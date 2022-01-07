Почему раньше все красавицы были разные, а теперь на одно лицо: как сохранить свою индивидуальность

Если взглянуть на историю человечества с точки зрения стандартов красоты, можно заметить, что за столетия у разных народов они менялись не раз. Вспомните рубенсовских красавиц в эпоху Возрождения. Быть пышкой было не только не зазорно, а даже модно. На Руси в крестьянской среде ценились дородные девушки, а вот представительницы знатных сословий в XIX веке строго следили за объемом талии.

Тренды затрагивали не только фигуру, но и лицо. В Средние века было модно брить лоб. Считалось, что у красивой женщины он должен быть высоким. В СССР женщины старались выщипывать брови, чтобы они были тонкими, «как ниточки».

Стандарты меняются. С появлением пластической хирургии возник тренд на пухлые губы, подтянутые брови и узкие скулы. Женщины стараются увеличить грудь и ягодицы, чтобы придать фигуре большую сексуальность. Соцсети, в частности Instagram, позволяют красавицам выкладывать свои фото, порой в полуобнаженном виде. Наблюдая за жизнью инстадив, многие попали во власть иллюзии и всерьез стали полагать, что только красивая внешность и соответствие трендам в бьюти-индустрии может принести успех в жизни.