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Почему раньше все красавицы были разные, а теперь на одно лицо: как сохранить свою индивидуальность

Разбираем стандарты женской красоты в разные годы и кто их задает сегодня
Стандарты красоты существовали во все времена. Несколько десятилетий назад девушки старались быть похожими на кинозвезд, но сегодня инициативу перехватили инстадивы. При разглядывании гламурных фото на фоне дорогих отелей в Дубае или белоснежных пляжей кажется, что только сексуальная внешность и соответствие определенному типажу может принести успех в жизни. Но так ли это и какие тренды сегодня в мире красоты и моды?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Оксана Самойлова

Фото: Instagram @samoylovaoxana

Стандарты женской красоты в разное время

Полина Батычек

Стилист, эксперт по раскрытию женского потенциала, модель.

Если взглянуть на историю человечества с точки зрения стандартов красоты, можно заметить, что за столетия у разных народов они менялись не раз. Вспомните рубенсовских красавиц в эпоху Возрождения. Быть пышкой было не только не зазорно, а даже модно. На Руси в крестьянской среде ценились дородные девушки, а вот представительницы знатных сословий в XIX веке строго следили за объемом талии.

Тренды затрагивали не только фигуру, но и лицо. В Средние века было модно брить лоб. Считалось, что у красивой женщины он должен быть высоким. В СССР женщины старались выщипывать брови, чтобы они были тонкими, «как ниточки».

Стандарты меняются. С появлением пластической хирургии возник тренд на пухлые губы, подтянутые брови и узкие скулы. Женщины стараются увеличить грудь и ягодицы, чтобы придать фигуре большую сексуальность. Соцсети, в частности Instagram, позволяют красавицам выкладывать свои фото, порой в полуобнаженном виде. Наблюдая за жизнью инстадив, многие попали во власть иллюзии и всерьез стали полагать, что только красивая внешность и соответствие трендам в бьюти-индустрии может принести успех в жизни.

Меган Фокс

Меган Фокс

Но так ли это? Может ли яркая обложка заменить индивидуальность?

Кто сегодня диктует стандарты

С развитием модной индустрии стандарты красоты оказались под влиянием брендов. Объясняется это тем, что коллекция одежды создается под определенный тип фигуры и лица. Так, Кристиан Лакруа в своих моделях делал акцент на женском бюсте, талии и бедрах, что впоследствии и породило эталон фигуры 90х60х90. Как затем показали социологические опросы, такой стандарт выгоднее смотрелся на фото и видеосъемках. И сегодня локальные российские бренды стараются приглашать для фотосессий моделей с общепринятыми параметрами, так как это увеличивает продажи.

Что касается черт лица, в модных веяниях прослеживается влияние пластической хирургии. Порой неосознанно тренды задают известные личности, которые воспользовались медицинскими услугами. Например, считается, что моду на пухлые губы ввела Кайли Дженнер. Свои у нее были очень тонкими, и она скорректировала их с помощью косметолога. Вскоре после появления Кайли в шоу в соцсетях можно было увидеть красавиц с такими же губами. Мода затронула и другие части лица. Желание создать из себя идеал, эталон охватило многих представительниц женского пола, стремящихся к мужскому вниманию и красивой жизни.

Тренд на индивидуальность

Но сегодня мода на стандартную внешность уходит в прошлое. Топ-агентства делают акцент на индивидуальности моделей. На кастингах главное — не соответствие параметрам, а личность. Претендентки заполняют анкеты, где указывают интересы, хобби, дают ссылку на свой Instagram-аккаунт, чтобы было понятно, как человек себя позиционирует. Иногда вместо типичных моделей бренды предпочитают приглашать на показы известных людей, интересных публике именно своей индивидуальностью.

Естественность, богатый внутренний мир ценит в женщинах и большинство современных мужчин. Гораздо интереснее проводить время не с яркой картинкой, а с личностью, у которой есть адекватная самооценка, нестандартное мировоззрение, развитый интеллект и мудрый взгляд на жизнь.

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova

В нашем мире лучшая инвестиция — это образование, богатый внутренний мир и самореализация. Конечно, внешняя красота важна и за телом нужен уход. Но делать это важно осознанно, не забывая, что каждая девушка особенная и именно в этом ее преимущество. Пластические операции, стремление создать из себя придуманный кем-то эталон — это краткосрочные вложения, за которыми часто стоят боль, разочарование и неприятие себя.

Чтобы быть интересной мужчинам в любом возрасте, привлекать внимание общества, лучше делать инвестиции в свою индивидуальность, развиваться интеллектуально и духовно, повышать самооценку. Сегодня для этого достаточно ресурсов. Стандарты внешней красоты меняются, но ценность внутренней красоты остается неизменной в любую эпоху истории человечества.

Фото: Instagram, GettyImages

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