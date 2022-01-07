Почему раньше все красавицы были разные, а теперь на одно лицо: как сохранить свою индивидуальность

Почему раньше все красавицы были разные, а теперь на одно лицо: как сохранить свою индивидуальностьРазбираем стандарты женской красоты в разные годы и кто их задает сегодня
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @samoylovaoxana
Стандарты женской красоты в разное время
Полина Батычек
Стилист, эксперт по раскрытию женского потенциала, модель.
Если взглянуть на историю человечества с точки зрения стандартов красоты, можно заметить, что за столетия у разных народов они менялись не раз. Вспомните рубенсовских красавиц в эпоху Возрождения. Быть пышкой было не только не зазорно, а даже модно. На Руси в крестьянской среде ценились дородные девушки, а вот представительницы знатных сословий в XIX веке строго следили за объемом талии.
Тренды затрагивали не только фигуру, но и лицо. В Средние века было модно брить лоб. Считалось, что у красивой женщины он должен быть высоким. В СССР женщины старались выщипывать брови, чтобы они были тонкими, «как ниточки».
Стандарты меняются. С появлением пластической хирургии возник тренд на пухлые губы, подтянутые брови и узкие скулы. Женщины стараются увеличить грудь и ягодицы, чтобы придать фигуре большую сексуальность. Соцсети, в частности Instagram, позволяют красавицам выкладывать свои фото, порой в полуобнаженном виде. Наблюдая за жизнью инстадив, многие попали во власть иллюзии и всерьез стали полагать, что только красивая внешность и соответствие трендам в бьюти-индустрии может принести успех в жизни.
Но так ли это? Может ли яркая обложка заменить индивидуальность?
Кто сегодня диктует стандарты
С развитием модной индустрии стандарты красоты оказались под влиянием брендов. Объясняется это тем, что коллекция одежды создается под определенный тип фигуры и лица. Так, Кристиан Лакруа в своих моделях делал акцент на женском бюсте, талии и бедрах, что впоследствии и породило эталон фигуры 90х60х90. Как затем показали социологические опросы, такой стандарт выгоднее смотрелся на фото и видеосъемках. И сегодня локальные российские бренды стараются приглашать для фотосессий моделей с общепринятыми параметрами, так как это увеличивает продажи.
Что касается черт лица, в модных веяниях прослеживается влияние пластической хирургии. Порой неосознанно тренды задают известные личности, которые воспользовались медицинскими услугами. Например, считается, что моду на пухлые губы ввела Кайли Дженнер. Свои у нее были очень тонкими, и она скорректировала их с помощью косметолога. Вскоре после появления Кайли в шоу в соцсетях можно было увидеть красавиц с такими же губами. Мода затронула и другие части лица. Желание создать из себя идеал, эталон охватило многих представительниц женского пола, стремящихся к мужскому вниманию и красивой жизни.
Тренд на индивидуальность
Но сегодня мода на стандартную внешность уходит в прошлое. Топ-агентства делают акцент на индивидуальности моделей. На кастингах главное — не соответствие параметрам, а личность. Претендентки заполняют анкеты, где указывают интересы, хобби, дают ссылку на свой Instagram-аккаунт, чтобы было понятно, как человек себя позиционирует. Иногда вместо типичных моделей бренды предпочитают приглашать на показы известных людей, интересных публике именно своей индивидуальностью.
Естественность, богатый внутренний мир ценит в женщинах и большинство современных мужчин. Гораздо интереснее проводить время не с яркой картинкой, а с личностью, у которой есть адекватная самооценка, нестандартное мировоззрение, развитый интеллект и мудрый взгляд на жизнь.
Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova
В нашем мире лучшая инвестиция — это образование, богатый внутренний мир и самореализация. Конечно, внешняя красота важна и за телом нужен уход. Но делать это важно осознанно, не забывая, что каждая девушка особенная и именно в этом ее преимущество. Пластические операции, стремление создать из себя придуманный кем-то эталон — это краткосрочные вложения, за которыми часто стоят боль, разочарование и неприятие себя.
Чтобы быть интересной мужчинам в любом возрасте, привлекать внимание общества, лучше делать инвестиции в свою индивидуальность, развиваться интеллектуально и духовно, повышать самооценку. Сегодня для этого достаточно ресурсов. Стандарты внешней красоты меняются, но ценность внутренней красоты остается неизменной в любую эпоху истории человечества.
Фото: Instagram, GettyImages