Кайли Дженнер vs Рианна: кто в платье-«паутине» выглядит эффектнее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @badgalriri
Одежда в технике кроше на острие моды, и с этим не поспоришь. Остается лишь запланировать шопинг и добавить пару позиций в wish-лист. Например, Рианна замиксовала вязаное мини-платье цвета молока с сетчатыми Stretch от Bottega Veneta, которые взорвали Instagram в этом году.
Становится жарче: голосуйте за самый эффектный образ!
Фото: Instagram @kyliejenner
Кайли Дженнер совершенно не оставила места для фантазии, надев микроплатье-«паутину» с экстремально открытым лифом. Позировать для фото, по всей видимости, приходилось осторожно, чтобы бюст не вышел из берегов пляжного наряда. Дополнили образ акцентные-серьги до плеч — без стейтмент-аксессуаров снова никуда!
О том, как стильно носить вязаные вещи, мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. 10 ультрасоблазнительных звездных примеров ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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