Кайли Дженнер vs Рианна: кто в платье-«паутине» выглядит эффектнее

Кайли Дженнер совершенно не оставила места для фантазии, надев микроплатье-«паутину» с экстремально открытым лифом. Позировать для фото, по всей видимости, приходилось осторожно, чтобы бюст не вышел из берегов пляжного наряда. Дополнили образ акцентные-серьги до плеч — без стейтмент-аксессуаров снова никуда!

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