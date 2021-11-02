Гид по новинкам: аромат для интровертов и еще 10 бьюти-запусков ноября

Гид по новинкам: аромат для интровертов и еще 10 бьюти-запусков ноябряИзучаем косметические новинки месяца.
Коллекция декоративной косметики нового бренда Pat McGrath Labs
Фото: архив пресс-служб
Ноябрь выдался жарким для выхода в России новых брендов, которые уже давно пользуются заслуженной любовью во всем мире. Так, эксклюзивно в магазинах и на сайте Sephora наконец-то появилась декоративная косметика от одного из самых авторитетных визажистов в бьюти-мире Пэт МакГрат. Разработанные ею средства отличает не только отличное качество, но и инновационные, отлично тушующиеся текстуры и высокая пигментация. Чтобы пользоваться косметикой бренда, не обязательно быть визажистом, достаточно иметь базовые знания в техниках нанесения макияжа. Советуем вам обратить внимание на уже ставшие легендарными палетки теней (для начала попробуйте удобные мини-форматы с четырьмя оттенками), румяна и, конечно же, помады и бальзамы для губ.
Антивозрастные сыворотки для лица от нового бренда AnteAGE MD
Фото: архив пресс-служб
Еще один новый запуск на российском рынке — американский бренд, специализирующийся исключительно на антивозрастном уходе. Все разработки компании основаны на научных достижениях в сфере регенеративной медицины, геронтологии и косметологии. Средства предназначены как для профессионального, так и домашнего ухода. Для знакомства с брендом стоит обратить внимание на дуэт из антивозрастных сывороток Serum & Accelerator, в которых содержится 18 высокоэффективных ингредиентов с доказанными омолаживающими, заживляющими и противовоспалительными свойствами. Данная двухступенчатая система подходит для ежедневного использования и способствует естественному восстановлению и омоложению кожи лица, шеи, декольте.
Аромат 565 от шведского бренда Swedoft
Фото: архив пресс-служб
Как известно, парфюм многое может рассказать о характере человека, который его носит. И те, кто выбирают аромат 565 от молодого, но уже известного парфюмерного дома Swedoft, явно очень уверенные в себе и в собственной неотразимости люди, ведь его формула — это недвусмысленная отсылка к знаменитой легенде о Джакомо Казанове — авантюристе и путешественнике, который свел с ума сотни женщин. Этот парфюм максимально выразительный и соблазнительный, подходит как мужчинам, так и женщинам. Так почему же он носит такое название? Потому что в его композиции — 5 видов цитрусовых, 6 видов фруктов и 5 видов ценнейших мускуса и амбры, а по легенде именно 565 женщин соблазнил знаменитый любовник.
Коллекция макияжа RoseGlow от LAURA MERCIER
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Новые средства для макияжа от известного бренда посвящены сиянию в естественных тонах. Они подойдут всем тонам кожи, освежат и придадут естественное сияние благодаря сбалансированному комплексу перламутровых частиц. В коллекцию вошли 6 новых оттенков кремовых теней в карандаше Caviar Stick и лимитированная пудра-хайлайтер.
Универсальный набор кистей для макияжа Love Your Skin от EcoTools
Фото: архив пресс-служб
С этими кистями, как обещают представители бренда, макияж превратится в медитацию. Каждая из них изготовлена из синтетического ворса, ручки — из бамбука, а основание — из переработанного алюминия (не забываем об экологии и разумном потреблении). В набор входят: кисть для нанесения крема для зоны вокруг глаз Flat Applicator; охлаждающий ролик для распределения крема для глаз Under Eye Roller; кисть для нанесения ухаживающих средств или контуринга лица Compact Sweep; кисть со спиралевидным ворсом для идеального распределения пудры Swirled Powder; кисть для жидкой тональной основы Buffing Foundation; кисть для консилера Final Touch Concealer.
Аромат The Matcha 26 от Le Labo
Фото: архив пресс-служб
Новинка известного бренда действительно по своей природе очень интровертная и глубокая. Парфюм очень интимный, близкий к коже, предназначенный только для тех, кому посчастливилось быть очень близко к нему. Он несет в себе благородную тишину. Это ароматное напоминание о доме, о долгожданном уединении и обо всем, что мы знаем и ценим. Идеальный аромат, который уютно носить дома и комфортно в общественных местах. Дополнительные ноты в композиции включают бергамот, горький апельсин, кунжут и сандал.
Коллекция увлажняющих средств «Морской источник» от Thalgo
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Новая коллекция бренда — это 7 средств для ежедневного ухода. Их главная цель — укрепление и увлажнение сухой и обезвоженной кожи. Они станут настоящим спасением в отопительный сезон и после поездок на море. В линейку входят концентрат в ампулах, флюид для глаз, крем-гель с дозатором, гель-бальзам, увлажняющая и экспресс-маски и крем для лица. В составе каждого из средств содержатся запатентованные микронизированные морские водоросли Thalgo и морской марганец.
Увлажняющий тональный крем c матовым покрытием Skin Illusion Velvet от CLARINS
Фото: архив пресс-служб
Новинка представляет собой тональный крем с комфортной, легкой текстурой сыворотки и очень естественным, бархатистым матовым покрытием. Ухаживающая за кожей формула с двойным матирующим действием, а новый комплекс Matte-Optimizing обеспечивает моментальный эффект второй кожи. Средство адаптировано для всех оттенков кожи и представлено в 14 оттенках — от светлого к темному.
Аромат Le Gemme Empyr от Bvlgari
Фото: архив пресс-служб
Новый сияющий «камень» в коллекции высокой парфюмерии Le Gemme от прославленного итальянского бренда. Вдохновением для него послужил пирит — минерал, который считается символом силы и власти. Аромат адресован в первую очередь мужской аудитории. Новинка стартует с ярких цитрусовых искр апельсина, сменяясь пряностью сердечных оттенков имбиря, к которому прибавляются древесно-смолистые оттенки базы.
Увлажняющий ультралегкий гель от Stellary Skin Studio
Фото: архив пресс-служб
Формула новинки на 93% состоит из натуральных ингредиентов, в первую очередь гиалуроновой кислоты. Гель нелипкий, хорошо впитывается и отлично увлажняет кожу, не оставляя жирного блеска. Также он образует на поверхности эпидермиса защитную пленку, которая позволяет поддерживать водный баланс и избежать пересушивания, в результате чего он становится более гладким и упругим.
Кондиционер для обновления цвета Color Balm от BIOLAGE
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Новинка подходит для всех типов волос и станет идеальным решением для временных экспериментов с цветом и сохранения яркости между процедурами окрашивания в салоне. Кондиционер Color Balm представлен в 5 оттенках: «Красный мак», «Красный шафран», «Чай масала», «Эрл Грей» и «Лаванда». Можно использовать как на окрашенных, так и на натуральных волосах: веганская формула деликатно тонирует и одновременно ухаживает за ними.
Фото: freepik, архив пресс-служб