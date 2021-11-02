Гид по новинкам: аромат для интровертов и еще 10 бьюти-запусков ноября

Как известно, парфюм многое может рассказать о характере человека, который его носит. И те, кто выбирают аромат 565 от молодого, но уже известного парфюмерного дома Swedoft, явно очень уверенные в себе и в собственной неотразимости люди, ведь его формула — это недвусмысленная отсылка к знаменитой легенде о Джакомо Казанове — авантюристе и путешественнике, который свел с ума сотни женщин. Этот парфюм максимально выразительный и соблазнительный, подходит как мужчинам, так и женщинам. Так почему же он носит такое название? Потому что в его композиции — 5 видов цитрусовых, 6 видов фруктов и 5 видов ценнейших мускуса и амбры, а по легенде именно 565 женщин соблазнил знаменитый любовник.

Коллекция макияжа RoseGlow от LAURA MERCIER