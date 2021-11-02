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Гид по новинкам: аромат для интровертов и еще 10 бьюти-запусков ноября

Изучаем косметические новинки месяца.
Ноябрь, конечно, очень депрессивный месяц: становится холодно, темнеет рано, да и внезапно нагрянувший локдаун не способствует поднятию настроения. Однако не стоит падать духом, лучше потратьте время с пользой, ведь прогулки на свежем воздухе, онлайн-шопинг и заботу о себе еще никто не запретил. В нашем ноябрьском гиде по бьюти-новинкам вы найдете не только первоклассные средства для ухода за кожей, которые непременно стоит попробовать, но и декоративную косметику, и главные ароматные запуски месяца.
Гид по новинкам: аромат для интровертов и еще 10 бьюти-запусков ноября

Коллекция декоративной косметики нового бренда Pat McGrath Labs

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Палетка теней Pat McGrath Labs. Цена: 8 070 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Ноябрь выдался жарким для выхода в России новых брендов, которые уже давно пользуются заслуженной любовью во всем мире. Так, эксклюзивно в магазинах и на сайте Sephora наконец-то появилась декоративная косметика от одного из самых авторитетных визажистов в бьюти-мире Пэт МакГрат. Разработанные ею средства отличает не только отличное качество, но и инновационные, отлично тушующиеся текстуры и высокая пигментация. Чтобы пользоваться косметикой бренда, не обязательно быть визажистом, достаточно иметь базовые знания в техниках нанесения макияжа. Советуем вам обратить внимание на уже ставшие легендарными палетки теней (для начала попробуйте удобные мини-форматы с четырьмя оттенками), румяна и, конечно же, помады и бальзамы для губ.

Антивозрастные сыворотки для лица от нового бренда AnteAGE MD

Антивозрастные сыворотки для лица Serum & Accelerator, AnteAGE MD. Цена: по запросу.

Антивозрастные сыворотки для лица Serum & Accelerator, AnteAGE MD. Цена: по запросу.

Фото: архив пресс-служб

Еще один новый запуск на российском рынке — американский бренд, специализирующийся исключительно на антивозрастном уходе. Все разработки компании основаны на научных достижениях в сфере регенеративной медицины, геронтологии и косметологии. Средства предназначены как для профессионального, так и домашнего ухода. Для знакомства с брендом стоит обратить внимание на дуэт из антивозрастных сывороток Serum & Accelerator, в которых содержится 18 высокоэффективных ингредиентов с доказанными омолаживающими, заживляющими и противовоспалительными свойствами. Данная двухступенчатая система подходит для ежедневного использования и способствует естественному восстановлению и омоложению кожи лица, шеи, декольте.

Аромат 565 от шведского бренда Swedoft

Аромат 565, Swedoft. Цена: 16 299 рублей.

Аромат 565, Swedoft. Цена: 16 299 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Как известно, парфюм многое может рассказать о характере человека, который его носит. И те, кто выбирают аромат 565 от молодого, но уже известного парфюмерного дома Swedoft, явно очень уверенные в себе и в собственной неотразимости люди, ведь его формула — это недвусмысленная отсылка к знаменитой легенде о Джакомо Казанове — авантюристе и путешественнике, который свел с ума сотни женщин. Этот парфюм максимально выразительный и соблазнительный, подходит как мужчинам, так и женщинам. Так почему же он носит такое название? Потому что в его композиции — 5 видов цитрусовых, 6 видов фруктов и 5 видов ценнейших мускуса и амбры, а по легенде именно 565 женщин соблазнил знаменитый любовник.

Коллекция макияжа RoseGlow от LAURA MERCIER

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я выбрал вместо рекламы.
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Лимитированная пудра-хайлайтер RoseGlow, LAURA MERCIER. Цена: по запросу. В продаже с ноября 2021 года.

Фото: архив пресс-служб

Новые средства для макияжа от известного бренда посвящены сиянию в естественных тонах. Они подойдут всем тонам кожи, освежат и придадут естественное сияние благодаря сбалансированному комплексу перламутровых частиц. В коллекцию вошли 6 новых оттенков кремовых теней в карандаше Caviar Stick и лимитированная пудра-хайлайтер.

Универсальный набор кистей для макияжа Love Your Skin от EcoTools

Универсальный набор кистей для макияжа Love Your Skin, EcoTools. Цена: 1 690 рублей.

Универсальный набор кистей для макияжа Love Your Skin, EcoTools. Цена: 1 690 рублей.

Фото: архив пресс-служб

С этими кистями, как обещают представители бренда, макияж превратится в медитацию. Каждая из них изготовлена из синтетического ворса, ручки — из бамбука, а основание — из переработанного алюминия (не забываем об экологии и разумном потреблении). В набор входят: кисть для нанесения крема для зоны вокруг глаз Flat Applicator; охлаждающий ролик для распределения крема для глаз Under Eye Roller; кисть для нанесения ухаживающих средств или контуринга лица Compact Sweep; кисть со спиралевидным ворсом для идеального распределения пудры Swirled Powder; кисть для жидкой тональной основы Buffing Foundation; кисть для консилера Final Touch Concealer.

Аромат The Matcha 26 от Le Labo

Аромат The Matcha 26, Le Labo. Цена: по запросу.

Аромат The Matcha 26, Le Labo. Цена: по запросу.

Фото: архив пресс-служб

Новинка известного бренда действительно по своей природе очень интровертная и глубокая. Парфюм очень интимный, близкий к коже, предназначенный только для тех, кому посчастливилось быть очень близко к нему. Он несет в себе благородную тишину. Это ароматное напоминание о доме, о долгожданном уединении и обо всем, что мы знаем и ценим. Идеальный аромат, который уютно носить дома и комфортно в общественных местах. Дополнительные ноты в композиции включают бергамот, горький апельсин, кунжут и сандал.

Коллекция увлажняющих средств «Морской источник» от Thalgo

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я выбрал вместо рекламы.
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Крем «Морской источник», Thalgo. Цена: 4 300 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новая коллекция бренда — это 7 средств для ежедневного ухода. Их главная цель — укрепление и увлажнение сухой и обезвоженной кожи. Они станут настоящим спасением в отопительный сезон и после поездок на море. В линейку входят концентрат в ампулах, флюид для глаз, крем-гель с дозатором, гель-бальзам, увлажняющая и экспресс-маски и крем для лица. В составе каждого из средств содержатся запатентованные микронизированные морские водоросли Thalgo и морской марганец.

Увлажняющий тональный крем c матовым покрытием Skin Illusion Velvet от CLARINS

Увлажняющий тональный крем c матовым покрытием Skin Illusion Velvet, CLARINS. Цена: 3 600 рублей.

Увлажняющий тональный крем c матовым покрытием Skin Illusion Velvet, CLARINS. Цена: 3 600 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новинка представляет собой тональный крем с комфортной, легкой текстурой сыворотки и очень естественным, бархатистым матовым покрытием. Ухаживающая за кожей формула с двойным матирующим действием, а новый комплекс Matte-Optimizing обеспечивает моментальный эффект второй кожи. Средство адаптировано для всех оттенков кожи и представлено в 14 оттенках — от светлого к темному.

Аромат Le Gemme Empyr от Bvlgari

Аромат Le Gemme Empyr от Bvlgari. Цена: по запросу. Аромат появится в ЦУМе в конце осени.

Аромат Le Gemme Empyr от Bvlgari. Цена: по запросу. Аромат появится в ЦУМе в конце осени.

Фото: архив пресс-служб

Новый сияющий «камень» в коллекции высокой парфюмерии Le Gemme от прославленного итальянского бренда. Вдохновением для него послужил пирит — минерал, который считается символом силы и власти. Аромат адресован в первую очередь мужской аудитории. Новинка стартует с ярких цитрусовых искр апельсина, сменяясь пряностью сердечных оттенков имбиря, к которому прибавляются древесно-смолистые оттенки базы.

Увлажняющий ультралегкий гель от Stellary Skin Studio

Увлажняющий ультралегкий гель Hydrating Ultra Light Gel, Stellary Skin Studio. Цена: 279 рублей.

Увлажняющий ультралегкий гель Hydrating Ultra Light Gel, Stellary Skin Studio. Цена: 279 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Формула новинки на 93% состоит из натуральных ингредиентов, в первую очередь гиалуроновой кислоты. Гель нелипкий, хорошо впитывается и отлично увлажняет кожу, не оставляя жирного блеска. Также он образует на поверхности эпидермиса защитную пленку, которая позволяет поддерживать водный баланс и избежать пересушивания, в результате чего он становится более гладким и упругим.

Кондиционер для обновления цвета Color Balm от BIOLAGE

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кондиционер Color Balm, Biolage. Цена: 1 730 рублей.

Фото: архив пресс-служб

Новинка подходит для всех типов волос и станет идеальным решением для временных экспериментов с цветом и сохранения яркости между процедурами окрашивания в салоне. Кондиционер Color Balm представлен в 5 оттенках: «Красный мак», «Красный шафран», «Чай масала», «Эрл Грей» и «Лаванда». Можно использовать как на окрашенных, так и на натуральных волосах: веганская формула деликатно тонирует и одновременно ухаживает за ними.

Фото: freepik, архив пресс-служб