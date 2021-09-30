Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни и другие звезды, которые вполне могли бы быть близнецами

Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни и другие звезды, которые вполне могли бы быть близнецамиЭти селебрити не состоят в кровном родстве, но при этом удивительно похожи друг на друга.
Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни
Американская актриса и адвокат похожи настолько, что вполне могли бы быть близнецами. Жена Джорджа Клуни и главная героиня фильма «Дьявол носит Prada» знают о своем внешнем сходстве и смотрят на это с юмором, не стесняясь подшучивают друг над другом и журналистами.
Чейс Кроуфорд и Иэн Сомерхолдер
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Эти два красавчика имеют большую разницу в возрасте, но их схожесть не оставляет сомнений. Оба актера голубоглазы, обладают волевым подбородком и близки по телосложению. Когда два знаменитых сериала — «Сплетница» и «Дневники вампира» — вышли на экраны, то фанатки разрывались от желания следить за обоими артистами.
XOLIDAYBOY и Дамиано Давид
Фото: Instagram xoxolidayboy / ykaaar
Российский артист и тиктокер невероятно похож на победителя «Евровидения-2021», итальянского рок-музыканта и солиста рок-группы Måneskin. Кроме схожих черт лица, этих молодых людей объединяет любовь к эпатажу не только на сцене, но и в жизни. Кажется, теперь фанаты музыкантов точно будут ждать их дуэта в TikTok, чтобы убедиться в этом.
Кэт Деннингс и Анастасия Якушева
Фото: GettyImages, Instagram am.yakusheva
Внешность российской миллионерши Анастасии Якушевой схожа с чертами американской актрисы Кэт Деннингс. Обе — жгучие брюнетки с миловидными лицами и необычным профилем.
Эми Адамс и Айла Фишер
Фото: GettyImages
Две рыжеволосые американские дивы стали знаменитыми актрисами в Голливуде. Их путают даже фанаты, которые неустанно следят за обоими. И если спросить, кто из них играл в «Зачарованной», а кто — в «Шопоголике», то многие ошибутся, потому что отличить их практически невозможно.
Блейк Лайвли и Марина Ермошкина
Фото: GettyImages, Instagram amazing_marina
Две привлекательные и яркие блондинки очень похожи, особенно если посмотреть на их длинные стройные ноги, небрежные белокурые локоны и, конечно, вмиг очаровывающую улыбку с ямочками. Российскую актрису и телеведущую уже не раз сравнивали с главной звездой сериала «Сплетница», а еще чаще с ее героиней — королевой школы «Констанс» Сереной ван дер Вудсен.
Белла Хадид и Катрин Барк
Фото: GettyImages, Instagram katrin.bark
Две модели обладают уникальными внешними данными, но при этом так похожи. Катрин — российская манекенщица — вполне может заменить известную американскую топ-модель на случай непредвиденных обстоятельств, и подмену мало кто заметит.
Джордж Клуни и Гильермо Сапата
Фото: GettyImages, Instagram gzsur
Двойника Джорджа Клуни нашли недавно, и им оказался аргентинский манекенщик и совладелец ресторана SUR в Западном Голливуде Гильермо Сапата. Схожесть этих двух сексуальных мужчин неоспорима. Она вызвала волну интереса у женщин к Гильермо, но оказалось, что он примерный семьянин.
Фото: Instagram, GettyImages