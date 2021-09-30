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Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни и другие звезды, которые вполне могли бы быть близнецами

Эти селебрити не состоят в кровном родстве, но при этом удивительно похожи друг на друга.
Если вы, глядя на фотографии знаменитостей, частенько путали Кэти Перри и Зои Дешанель, Амаль Клуни и Энн Хэтэуэй, то новый материал на Passion.ru наверняка придется вам по душе. Мы решили обойтись в этом обзоре без Натали Портман и Киры Найтли, о поразительном сходстве которых не упомянул только ленивый, но нашли еще несколько неожиданных звездных двойников, сходство которых вас поразит!
Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни и другие звезды, которые вполне могли бы быть близнецами

Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни

Американская актриса и адвокат похожи настолько, что вполне могли бы быть близнецами. Жена Джорджа Клуни и главная героиня фильма «Дьявол носит Prada» знают о своем внешнем сходстве и смотрят на это с юмором, не стесняясь подшучивают друг над другом и журналистами.

Чейс Кроуфорд и Иэн Сомерхолдер

Чейс Кроуфорд (слева) и Иэн Сомерхолдер (справа)

Чейс Кроуфорд (слева) и Иэн Сомерхолдер (справа)

Фото: GettyImages

Эти два красавчика имеют большую разницу в возрасте, но их схожесть не оставляет сомнений. Оба актера голубоглазы, обладают волевым подбородком и близки по телосложению. Когда два знаменитых сериала — «Сплетница» и «Дневники вампира» — вышли на экраны, то фанатки разрывались от желания следить за обоими артистами.

XOLIDAYBOY и Дамиано Давид

XOLIDAYBOY (слева) и Дамиано Давид (справа)

XOLIDAYBOY (слева) и Дамиано Давид (справа)

Фото: Instagram xoxolidayboy / ykaaar

Российский артист и тиктокер невероятно похож на победителя «Евровидения-2021», итальянского рок-музыканта и солиста рок-группы Måneskin. Кроме схожих черт лица, этих молодых людей объединяет любовь к эпатажу не только на сцене, но и в жизни. Кажется, теперь фанаты музыкантов точно будут ждать их дуэта в TikTok, чтобы убедиться в этом.

Кэт Деннингс и Анастасия Якушева

Кэт Деннингс (слева) и Анастасия Якушева (справа)

Кэт Деннингс (слева) и Анастасия Якушева (справа)

Фото: GettyImages, Instagram am.yakusheva

Внешность российской миллионерши Анастасии Якушевой схожа с чертами американской актрисы Кэт Деннингс. Обе — жгучие брюнетки с миловидными лицами и необычным профилем.

Эми Адамс и Айла Фишер

Эми Адамс (слева) и Айла Фишер (справа)

Эми Адамс (слева) и Айла Фишер (справа)

Фото: GettyImages

Две рыжеволосые американские дивы стали знаменитыми актрисами в Голливуде. Их путают даже фанаты, которые неустанно следят за обоими. И если спросить, кто из них играл в «Зачарованной», а кто — в «Шопоголике», то многие ошибутся, потому что отличить их практически невозможно.

Блейк Лайвли и Марина Ермошкина

Блейк Лайвли (слева) и Марина Ермошкина (справа)

Блейк Лайвли (слева) и Марина Ермошкина (справа)

Фото: GettyImages, Instagram amazing_marina

Две привлекательные и яркие блондинки очень похожи, особенно если посмотреть на их длинные стройные ноги, небрежные белокурые локоны и, конечно, вмиг очаровывающую улыбку с ямочками. Российскую актрису и телеведущую уже не раз сравнивали с главной звездой сериала «Сплетница», а еще чаще с ее героиней — королевой школы «Констанс» Сереной ван дер Вудсен.

Белла Хадид и Катрин Барк

Белла Хадид (слева) и Катрин Барк (справа)

Белла Хадид (слева) и Катрин Барк (справа)

Фото: GettyImages, Instagram katrin.bark

Две модели обладают уникальными внешними данными, но при этом так похожи. Катрин — российская манекенщица — вполне может заменить известную американскую топ-модель на случай непредвиденных обстоятельств, и подмену мало кто заметит.

Джордж Клуни и Гильермо Сапата

Джордж Клуни (слева) и Гильермо Сапата (справа)

Джордж Клуни (слева) и Гильермо Сапата (справа)

Фото: GettyImages, Instagram gzsur

Двойника Джорджа Клуни нашли недавно, и им оказался аргентинский манекенщик и совладелец ресторана SUR в Западном Голливуде Гильермо Сапата. Схожесть этих двух сексуальных мужчин неоспорима. Она вызвала волну интереса у женщин к Гильермо, но оказалось, что он примерный семьянин.

Фото: Instagram, GettyImages