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Энн Хэтэуэй и Амаль Клуни и другие звезды, которые вполне могли бы быть близнецами

Эти селебрити не состоят в кровном родстве, но при этом удивительно похожи друг на друга.

Если вы, глядя на фотографии знаменитостей, частенько путали Кэти Перри и Зои Дешанель, Амаль Клуни и Энн Хэтэуэй, то новый материал на Passion.ru наверняка придется вам по душе. Мы решили обойтись в этом обзоре без Натали Портман и Киры Найтли, о поразительном сходстве которых не упомянул только ленивый, но нашли еще несколько неожиданных звездных двойников, сходство которых вас поразит!