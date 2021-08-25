Блейк Лайвли — 34: пять неожиданных секретов, которые делают ее жизнь такой счастливой

У нее прекрасные отношения с родителями. Всего в семье Лайвли пятеро детей. А в их доме детства царила такая творческая атмосфера, что это даже сказалось на кличке собаки — питомца назвали 405 в честь автострады Лос-Анджелеса, на которой ее и нашли. «У меня потрясающие родители, они вырастили нас пятерых — и всем поставили голову на место. И до сих пор ставят, если что. Например, когда мне плохо, мама советует не утыкаться в это "плохо", а помочь кому-то, кому еще хуже. И это действительно работает!», — делилась звезда.

Их отношениям с Райаном Рейнольдсом умиляется весь мир. Влюбленные обладают отличным чувством юмора и любят пошутить. Однажды в день рождения жены Рейнольдс опубликовал совместное фото, где практически обрезал лицо Блейк и подписал: «Поздравляю с днем рождения мою потрясающую жену». Ответ не заставил себя ждать — в праздничный день актера Лайвли опубликовала обрезанное фото супруга с другим Райаном — Гослингом. «С днем рождения, малыш», — подписала кадр актриса. Еще один секрет фантастического союза в том, что до начала романа актеры дружили целых два года. Поэтому сейчас и в горе, и в радости они точно уверены, что могут друг на друга положиться.