Блейк Лайвли — 34: пять неожиданных секретов, которые делают ее жизнь такой счастливой
Блейк не могла не стать актрисой. Девочка родилась в очень артистичной семье. Папа — был актером и режиссером, а мама — занималась поиском талантов. Поэтому почти все свое детство Блейк повела на кастингах и съемочных площадках, наблюдая за тем, как работают родители. Свою первую роль — зубной феи — актриса получила в возрасте 10 лет в фильме «Песочный человек», режиссером которого был папа девочки.
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Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press
У нее прекрасные отношения с родителями. Всего в семье Лайвли пятеро детей. А в их доме детства царила такая творческая атмосфера, что это даже сказалось на кличке собаки — питомца назвали 405 в честь автострады Лос-Анджелеса, на которой ее и нашли. «У меня потрясающие родители, они вырастили нас пятерых — и всем поставили голову на место. И до сих пор ставят, если что. Например, когда мне плохо, мама советует не утыкаться в это "плохо", а помочь кому-то, кому еще хуже. И это действительно работает!», — делилась звезда.
Их отношениям с Райаном Рейнольдсом умиляется весь мир. Влюбленные обладают отличным чувством юмора и любят пошутить. Однажды в день рождения жены Рейнольдс опубликовал совместное фото, где практически обрезал лицо Блейк и подписал: «Поздравляю с днем рождения мою потрясающую жену». Ответ не заставил себя ждать — в праздничный день актера Лайвли опубликовала обрезанное фото супруга с другим Райаном — Гослингом. «С днем рождения, малыш», — подписала кадр актриса. Еще один секрет фантастического союза в том, что до начала романа актеры дружили целых два года. Поэтому сейчас и в горе, и в радости они точно уверены, что могут друг на друга положиться.
Фото: imago stock&people, via www.imag/Global Look Press
Ее дети растут в атмосфере любви. Блейк и Райан оба выросли в многодетных семьях, им нравилось это чувство дружбы и сплоченности, поэтому с удовольствием растят трех маленьких дочерей. Но есть железное правило, которого супруги придерживаются долгие годы, — они никогда не участвуют в съемках одновременно, чтобы с детьми всегда оставался кто-то из родителей. С момента рождения первой дочери Райан разделял с Блейк весь уход за малышом. Так продолжается и сегодня. Энергию заботливый отец тоже черпает в юморе: «За дочкой я и в огонь, и в воду. Ну не прям в огонь, это же все-таки опасно. Но в очень влажную комнату точно. Но не в слишком влажную, у меня же прическа», — шутит он.
У нее много ярких ролей в кино. Блейк давно уже перестала быть просто «Сиреной из "Сплетницы"», а сыграла драматические роли в фильмах «Век Адалин», «Отмель», «Вижу лишь тебя» и других. Но первую славу принес все-таки популярный сериал. Только сначала ей не хотели давать роль Сирены, несмотря на то, что она блестяще прошла кастинг. Причиной был тот факт, что актриса выглядела недостаточно изыскано для жительницы Верхнего Ист-Сайда, которую ей предстояло исполнить.
Она ведет активный и здоровый образ жизни. Актриса не пьет алкоголь и не курит, а вечеринке до утра всегда предпочитала крепкий здоровый сон. Члены семьи и время с ними с самого детства были в приоритете у голливудской артистки. Но несмотря на то, что актриса не употребляет алкогольные напитки, она отлично готовит коктейли и получает огромное удовольствие от самого процесса их создания. Приходится баловать близких и родных. Которым уже исполнилось 21, конечно.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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