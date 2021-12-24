9 простых секретов француженок, которые россиянкам не помешает взять на вооружение

9 простых секретов француженок, которые россиянкам не помешает взять на вооружениеИзвестная телеведущая рассказала о разнице подходов в уходе за собой у женщин разных национальностей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Редакция Passion.ru обратилась к известной французской телеведущей Сесиль Плеже, которая давно живет в России и может сравнить разницу в подходе к заботе о себе и собственной внешности у жительниц этих двух стран.
Сесиль Плеже
Ведущая телеканала «Моя планета»
Секрет 1. Ежедневное увлажнение кожи
Очень важно увлажнять лицо: у меня очень много разных кремов для увлажнения. Еще я пью очень много воды и считаю, что вода — это тоже в каком-то роде «бьюти-продукт». Если говорить непосредственно о брендах, увлажняющий уход которых мне нравится, то особенно отмечу корейскую косметику. Она очень щадящая, и я активно использую кремы, пенки и другие средства из Кореи. Что касается сывороток, то здесь я отдаю предпочтение канадской фирме The Ordinary — подобрала себе много разных баночек-скляночек и мажу с удовольствием.
Секрет 2. Оставить брови в покое
Вообще я заметила, что в России большое внимание придают уходу за бровями. Я вот никогда не ходила в салон делать что-либо себе с бровями, но заметила, что эти процедуры пользуются большой популярностью.
Секрет 3. Француженки редко делают маникюр и педикюр
Когда я жила во Франции, никогда не ходила на маникюр, хотя я была еще подростком. Буквально до недавнего времени я не делала маникюр, но однажды для одного фильма мне нужны были наманикюренные ручки и ножки, и тогда я впервые сходила и с тех пор регулярно делаю эту процедуру — не мыслю свою жизнь без нее. Раньше такого не было!
«Разделять российский и французский уходы сложно. Все сугубо индивидуально, поэтому буду говорить от себя: как я ухаживаю за собой и какими средствами пользуюсь», — отметила Сесиль Плеже.
Мой стандартный маникюр и педикюр — это когда коротко и округленно. Не люблю длинные ногти — некомфортно. Выбираю цветной маникюр, иногда даже веселые абстрактные рисунки, точечки или блестки. Сейчас у меня зеленый цвет. Из рисунков предпочитаю арт, а не листики, например. Кстати, френч мне не нравится категорически, абсолютно не мое.
Фото: GettyImages
Секрет 4. Русские любят баню, а француженки не очень
Баня — важнейшая бьюти-процедура в России. Ох, как я полюбила ее! Но мое первое знакомство с баней — не самое приятное. Когда я была маленькая, мы приехали на каникулы в Россию и пошли в публичные бани. Мне все там ужасно не понравилось: повсюду голые женщины, холодный кафель, вокруг жарко так, что нечем дышать, душ Шарко, который тебя дубасит. Это все оставило достаточно травмирующее воспоминание.
Долгие годы мне казалось, что баня — это ужас. Потом я думала, что мне нельзя по состоянию здоровья, которое, как выяснилось позже, в порядке. В общем, баню я всячески избегала. А потом мы поехали с друзьями на какую-то ферму, и там была ОНА! Как же мне понравилось! После этого моя подруга отвела меня в Москве в «Сандуны» — и это был восторг! Она мне объяснила все правила: как надо заходить, как лежать. И теперь, если у меня есть свободные деньки, я первым делом бегу в баню. Особенно люблю общие бани: могу зависнуть там часов на 5. Мне очень нравится, когда банщицы кричат: «Девочки, девочки, на эвкалипт! На пихту!» И мы все там — женщины разных возрастов — лежим, паримся, окунаемся в холодную воду, пользуемся скрабами. Это абсолютно русская тема, во Франции бани нет.
Секрет 5. «Быстрый» макияж
Мое ноу-хау — яркие губы. Я очень люблю красить их, но почти не делаю макияж глаз. Причем у меня дома очень много цветных палитр теней: иногда сама пробую красить, но понимаю, что мне это абсолютно не идет. Я фанат очень ярких мейкапов на глаза, но сама повторить не умею. Для меня очень важен хорошо подобранный тон, румяна, но чтобы не как у матрешки, и красные или розовые губы.
У француженок есть такая фишка: не должно быть заметно, что женщина много потратила времени на уход за собой, на макияж, перед тем как выйти из дома.
Секрет 6. Небрежные волосы
И в прическе должна прослеживаться некоторая небрежность — это считается милым. А когда все тютелька в тютельку — так француженки не любят. У меня каре, поэтому прическа нуждается в особом уходе.
Фото: архив пресс-служб
Секрет 7. Без парфюма жизнь у француженки не будет полной
С тех пор как мне исполнилось 17 лет, я пользуюсь одними и теми же духами Kenzo Jungle, и только ими. Но есть духи, запах которых мне просто очень нравится. Их я использую для запястья: пшикаю и нюхаю. Для этой части тела я покупаю отдельные духи — для себя, для настроения и для души — это Maison Martin Margiela Untitled, Diptyque Philosykos, Thierry Mugler Angel. Пшикаю и нюхаю!
Секрет 8. Крем для рук — must-have француженок
Куда бы я ни шла, со мной в сумке всегда крем для рук. По-другому никак.
Совет 9. Держать в косметичке только необходимый минимум
Стараюсь держать в косметичке только необходимые средства — я из тех людей, кто пользуется всем, что у меня есть, и вряд ли куплю то, что мне не нужно. Кроме разве что теней для век.
Фото: DPA, GettyImages