9 простых секретов француженок, которые россиянкам не помешает взять на вооружение

Очень важно увлажнять лицо: у меня очень много разных кремов для увлажнения. Еще я пью очень много воды и считаю, что вода — это тоже в каком-то роде «бьюти-продукт». Если говорить непосредственно о брендах, увлажняющий уход которых мне нравится, то особенно отмечу корейскую косметику. Она очень щадящая, и я активно использую кремы, пенки и другие средства из Кореи. Что касается сывороток, то здесь я отдаю предпочтение канадской фирме The Ordinary — подобрала себе много разных баночек-скляночек и мажу с удовольствием.

Секрет 2. Оставить брови в покое

Вообще я заметила, что в России большое внимание придают уходу за бровями. Я вот никогда не ходила в салон делать что-либо себе с бровями, но заметила, что эти процедуры пользуются большой популярностью.

Секрет 3. Француженки редко делают маникюр и педикюр

Когда я жила во Франции, никогда не ходила на маникюр, хотя я была еще подростком. Буквально до недавнего времени я не делала маникюр, но однажды для одного фильма мне нужны были наманикюренные ручки и ножки, и тогда я впервые сходила и с тех пор регулярно делаю эту процедуру — не мыслю свою жизнь без нее. Раньше такого не было!