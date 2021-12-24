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9 простых секретов француженок, которые россиянкам не помешает взять на вооружение

Известная телеведущая рассказала о разнице подходов в уходе за собой у женщин разных национальностей
Француженки издавна считаются одними из самых ярких и стильных женщин в мире. В России, по крайней мере, именно их часто приводят как образец для подражания, добавляя загадочное «шерше ля фам» или «фам фаталь». Да что говорить, когда достаточно только взглянуть на популярных французских актрис Софи Марсо, Марион Котийяр, Брижит Бардо, Эммануэль Беар и других… Что же жительницы Пятой республики делают для того, чтобы завоевать славу тех самых роковых красавиц, которых надо искать?
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ева Грин

Фото: GettyImages

Редакция Passion.ru обратилась к известной французской телеведущей Сесиль Плеже, которая давно живет в России и может сравнить разницу в подходе к заботе о себе и собственной внешности у жительниц этих двух стран.

Сесиль Плеже

Ведущая телеканала «Моя планета»

Секрет 1. Ежедневное увлажнение кожи

Очень важно увлажнять лицо: у меня очень много разных кремов для увлажнения. Еще я пью очень много воды и считаю, что вода — это тоже в каком-то роде «бьюти-продукт». Если говорить непосредственно о брендах, увлажняющий уход которых мне нравится, то особенно отмечу корейскую косметику. Она очень щадящая, и я активно использую кремы, пенки и другие средства из Кореи. Что касается сывороток, то здесь я отдаю предпочтение канадской фирме The Ordinary — подобрала себе много разных баночек-скляночек и мажу с удовольствием.

Секрет 2. Оставить брови в покое

Вообще я заметила, что в России большое внимание придают уходу за бровями. Я вот никогда не ходила в салон делать что-либо себе с бровями, но заметила, что эти процедуры пользуются большой популярностью.

Секрет 3. Француженки редко делают маникюр и педикюр

Когда я жила во Франции, никогда не ходила на маникюр, хотя я была еще подростком. Буквально до недавнего времени я не делала маникюр, но однажды для одного фильма мне нужны были наманикюренные ручки и ножки, и тогда я впервые сходила и с тех пор регулярно делаю эту процедуру — не мыслю свою жизнь без нее. Раньше такого не было!

«Разделять российский и французский уходы сложно. Все сугубо индивидуально, поэтому буду говорить от себя: как я ухаживаю за собой и какими средствами пользуюсь», — отметила Сесиль Плеже.

Мой стандартный маникюр и педикюр — это когда коротко и округленно. Не люблю длинные ногти — некомфортно. Выбираю цветной маникюр, иногда даже веселые абстрактные рисунки, точечки или блестки. Сейчас у меня зеленый цвет. Из рисунков предпочитаю арт, а не листики, например. Кстати, френч мне не нравится категорически, абсолютно не мое.

Ева Грин

Ева Грин

Фото: GettyImages

Секрет 4. Русские любят баню, а француженки не очень

Баня — важнейшая бьюти-процедура в России. Ох, как я полюбила ее! Но мое первое знакомство с баней — не самое приятное. Когда я была маленькая, мы приехали на каникулы в Россию и пошли в публичные бани. Мне все там ужасно не понравилось: повсюду голые женщины, холодный кафель, вокруг жарко так, что нечем дышать, душ Шарко, который тебя дубасит. Это все оставило достаточно травмирующее воспоминание.

Долгие годы мне казалось, что баня — это ужас. Потом я думала, что мне нельзя по состоянию здоровья, которое, как выяснилось позже, в порядке. В общем, баню я всячески избегала. А потом мы поехали с друзьями на какую-то ферму, и там была ОНА! Как же мне понравилось! После этого моя подруга отвела меня в Москве в «Сандуны» — и это был восторг! Она мне объяснила все правила: как надо заходить, как лежать. И теперь, если у меня есть свободные деньки, я первым делом бегу в баню. Особенно люблю общие бани: могу зависнуть там часов на 5. Мне очень нравится, когда банщицы кричат: «Девочки, девочки, на эвкалипт! На пихту!» И мы все там — женщины разных возрастов — лежим, паримся, окунаемся в холодную воду, пользуемся скрабами. Это абсолютно русская тема, во Франции бани нет.

Секрет 5. «Быстрый» макияж

Мое ноу-хау — яркие губы. Я очень люблю красить их, но почти не делаю макияж глаз. Причем у меня дома очень много цветных палитр теней: иногда сама пробую красить, но понимаю, что мне это абсолютно не идет. Я фанат очень ярких мейкапов на глаза, но сама повторить не умею. Для меня очень важен хорошо подобранный тон, румяна, но чтобы не как у матрешки, и красные или розовые губы.

У француженок есть такая фишка: не должно быть заметно, что женщина много потратила времени на уход за собой, на макияж, перед тем как выйти из дома.

Секрет 6. Небрежные волосы

И в прическе должна прослеживаться некоторая небрежность — это считается милым. А когда все тютелька в тютельку — так француженки не любят. У меня каре, поэтому прическа нуждается в особом уходе.

Сесиль Плеже

Сесиль Плеже

Фото: архив пресс-служб

Секрет 7. Без парфюма жизнь у француженки не будет полной

С тех пор как мне исполнилось 17 лет, я пользуюсь одними и теми же духами Kenzo Jungle, и только ими. Но есть духи, запах которых мне просто очень нравится. Их я использую для запястья: пшикаю и нюхаю. Для этой части тела я покупаю отдельные духи — для себя, для настроения и для души — это Maison Martin Margiela Untitled, Diptyque Philosykos, Thierry Mugler Angel. Пшикаю и нюхаю!

Секрет 8. Крем для рук — must-have француженок

Куда бы я ни шла, со мной в сумке всегда крем для рук. По-другому никак.

Совет 9. Держать в косметичке только необходимый минимум

Стараюсь держать в косметичке только необходимые средства — я из тех людей, кто пользуется всем, что у меня есть, и вряд ли куплю то, что мне не нужно. Кроме разве что теней для век.

Фото: DPA, GettyImages

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