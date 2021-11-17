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Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Главные признаки, которые помогут определить, что ваш парфюм — подделка.
Парфюм — вещь необязательная к покупке, он, скорее, предмет роскоши или самовыражения, чем жизненная необходимость. Мы приобретаем его в надежде получить новые ольфакторные ощущения и положительные эмоции. Тем обиднее нарваться на подделку и получить вместо желаемого запаха его плохую копию. Но есть «симптомы», которые помогут распознать фейк.
Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Екатерина Сиордия

Частный парфюмер

Ценители редких нишевых брендов или авторской парфюмерии вряд ли столкнутся с контрафактом — редкие духи подделывать невыгодно. Чаще всего изготавливают ароматы класса люкс и масс-маркет, то есть те, на которые есть большой спрос. В этом случае мошенники готовы потратить деньги на работу парфюмера, который восстановит формулу популярного аромата, на закупку ингредиентов (скорее всего, более низкого качества, чем в оригинальной композиции), на производство, флаконы и упаковку. Окупиться и принести прибыль все это может, только если произведена большая партия и есть широкий рынок сбыта для контрафакта.

Защитить от подделки может покупка в проверенном месте

Лучше всего покупать духи в надежных парфюмерных магазинах. Некоторые думают, что даже в крупных сетях можно нарваться на подделку. Но это не так: во-первых, магазин не будет рисковать своей репутацией — она ему слишком дорого стоит. Во-вторых, с 1 октября 2020 года введена обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации, и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». Парфюмерный рынок — один из наиболее серьезно регулируемых со стороны государства, зайти на него довольно сложно.

Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Фото: freepik.com

Почему может отличаться запах одного и того же аромата

Бывает так, что новый флакон духов отличается по запаху от старого, купленного в том же магазине. Причин может быть несколько:

  • производитель не всегда может закупить абсолютно идентичные ингредиенты; из года в год они могут меняться у изготовителей ароматных веществ;

  • компания недовольна продажами, поэтому решает изменить формулу и выпускает на рынок фланкер — духи с таким же названием, с незначительными изменениями в упаковке и запаха;

  • какой-то из ингредиентов, входящих в состав духов, попадает под запрет IFRA — организации, которая изучает воздействие парфюмерных веществ на человека и окружающую среду;

  • на складе или при транспортировке были нарушены стандарты хранения, например, духи находились в жарком помещении.

Не стоит покупать парфюм у уличных торговцев, с осторожностью нужно относиться к магазинам, которые предлагают цены, существенно отличающиеся от тех, что можно найти в сети. Кроме того, стоит помнить, что сети получают скидку на объем закупок, работают за счет большого оборота и поэтому могут позволить себе акции. У маленьких магазинов экономической возможности демпинговать нет.

Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Фото: freepik.com

Обратите внимание на упаковку

Чаще всего контрафакт выдает именно она. Очевидно, что производитель Chanel точно не напечатает название бренда с ошибкой. Но есть и менее очевидные показатели того, что парфюм поддельный. Насторожить должны:

  • отсутствие слюдяной упаковки на коробке

  • непропечатанные буквы на коробке

  • неправильная страна-производитель

  • крышка флакона закрывается неплотно

  • этикетка приклеена неровно

  • трубочка во флаконе слишком длинная

Кстати, некоторые бренды делают для своих флаконов магнитные крышечки. Так что если на флаконе, например, Juliette Has A Gun, Amouage или Vilhelm Parfumerie, крышка не примагничивается — это, скорее всего, подделка. В общем, стоит внимательно изучить гарантированно оригинальную упаковку в проверенном магазине, прежде чем покупать духи, допустим, через сайт.

Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Фото: freepik.com

Обратите внимание на подозрительное поведение парфюма

Будем честны, нужен очень натренированный нос, чтобы понять, что вместо, например, натурального абсолю розы в аромат «положили» дешевый синтетический аналог. Уловить оттенки запаха и распознать не те ингредиенты, пожалуй, сможет только профессионал.

Но бывают очевидные показатели подделки.

  • У духов меняется стойкость. Допустим, на сайте Fragrantica пользователи в среднем пишут о 6-8 часах стойкости, а аромат «слетает» за 2-3 часа.

  • У духов есть неприятный, прогорклый или мыльный запах. Тут надо отметить, что в этом случае парфюм может быть и оригинальным, но были грубо нарушены правила хранения, продукт испортился (да, с духами так бывает!), и продавец решил избавиться от некондиционного товара, предложив привлекательную скидку.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аромат Lovely Garden, MANCERA, воплощение романтики, сокровенных воспоминаний, сильнейших ольфакторных эмоций. В нем тубероза и цветы апельсина смешиваются с пудровыми оттенками, а изысканный красный мандарин оставляет нежный и чувственный древесный шлейф. Цена: 13 558 рублей.

Фото: архив пресс-служб

  • На дне флакона появился осадок, жидкость стала мутной. Осадок допустим, если речь идет о духах, в которых есть значительная доля натуральных компонентов. В промышленном производстве их не может быть много, иначе стоимость будет слишком высокой. Фабричные духи должны сохранять прозрачность, осадка быть не должно.

Фото: freepik, архив пресс-служб

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