Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельныйГлавные признаки, которые помогут определить, что ваш парфюм — подделка.
Екатерина Сиордия
Частный парфюмер
Ценители редких нишевых брендов или авторской парфюмерии вряд ли столкнутся с контрафактом — редкие духи подделывать невыгодно. Чаще всего изготавливают ароматы класса люкс и масс-маркет, то есть те, на которые есть большой спрос. В этом случае мошенники готовы потратить деньги на работу парфюмера, который восстановит формулу популярного аромата, на закупку ингредиентов (скорее всего, более низкого качества, чем в оригинальной композиции), на производство, флаконы и упаковку. Окупиться и принести прибыль все это может, только если произведена большая партия и есть широкий рынок сбыта для контрафакта.
Защитить от подделки может покупка в проверенном месте
Лучше всего покупать духи в надежных парфюмерных магазинах. Некоторые думают, что даже в крупных сетях можно нарваться на подделку. Но это не так: во-первых, магазин не будет рисковать своей репутацией — она ему слишком дорого стоит. Во-вторых, с 1 октября 2020 года введена обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации, и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». Парфюмерный рынок — один из наиболее серьезно регулируемых со стороны государства, зайти на него довольно сложно.
Фото: freepik.com
Почему может отличаться запах одного и того же аромата
Бывает так, что новый флакон духов отличается по запаху от старого, купленного в том же магазине. Причин может быть несколько:
производитель не всегда может закупить абсолютно идентичные ингредиенты; из года в год они могут меняться у изготовителей ароматных веществ;
компания недовольна продажами, поэтому решает изменить формулу и выпускает на рынок фланкер — духи с таким же названием, с незначительными изменениями в упаковке и запаха;
какой-то из ингредиентов, входящих в состав духов, попадает под запрет IFRA — организации, которая изучает воздействие парфюмерных веществ на человека и окружающую среду;
на складе или при транспортировке были нарушены стандарты хранения, например, духи находились в жарком помещении.
Не стоит покупать парфюм у уличных торговцев, с осторожностью нужно относиться к магазинам, которые предлагают цены, существенно отличающиеся от тех, что можно найти в сети. Кроме того, стоит помнить, что сети получают скидку на объем закупок, работают за счет большого оборота и поэтому могут позволить себе акции. У маленьких магазинов экономической возможности демпинговать нет.
Фото: freepik.com
Обратите внимание на упаковку
Чаще всего контрафакт выдает именно она. Очевидно, что производитель Chanel точно не напечатает название бренда с ошибкой. Но есть и менее очевидные показатели того, что парфюм поддельный. Насторожить должны:
отсутствие слюдяной упаковки на коробке
непропечатанные буквы на коробке
неправильная страна-производитель
крышка флакона закрывается неплотно
этикетка приклеена неровно
трубочка во флаконе слишком длинная
Кстати, некоторые бренды делают для своих флаконов магнитные крышечки. Так что если на флаконе, например, Juliette Has A Gun, Amouage или Vilhelm Parfumerie, крышка не примагничивается — это, скорее всего, подделка. В общем, стоит внимательно изучить гарантированно оригинальную упаковку в проверенном магазине, прежде чем покупать духи, допустим, через сайт.
Фото: freepik.com
Обратите внимание на подозрительное поведение парфюма
Будем честны, нужен очень натренированный нос, чтобы понять, что вместо, например, натурального абсолю розы в аромат «положили» дешевый синтетический аналог. Уловить оттенки запаха и распознать не те ингредиенты, пожалуй, сможет только профессионал.
Но бывают очевидные показатели подделки.
У духов меняется стойкость. Допустим, на сайте Fragrantica пользователи в среднем пишут о 6-8 часах стойкости, а аромат «слетает» за 2-3 часа.
У духов есть неприятный, прогорклый или мыльный запах. Тут надо отметить, что в этом случае парфюм может быть и оригинальным, но были грубо нарушены правила хранения, продукт испортился (да, с духами так бывает!), и продавец решил избавиться от некондиционного товара, предложив привлекательную скидку.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
- На дне флакона появился осадок, жидкость стала мутной. Осадок допустим, если речь идет о духах, в которых есть значительная доля натуральных компонентов. В промышленном производстве их не может быть много, иначе стоимость будет слишком высокой. Фабричные духи должны сохранять прозрачность, осадка быть не должно.
Фото: freepik, архив пресс-служб