Ароматы с душком: как распознать, что ваш парфюм — поддельный

Ценители редких нишевых брендов или авторской парфюмерии вряд ли столкнутся с контрафактом — редкие духи подделывать невыгодно. Чаще всего изготавливают ароматы класса люкс и масс-маркет, то есть те, на которые есть большой спрос. В этом случае мошенники готовы потратить деньги на работу парфюмера, который восстановит формулу популярного аромата, на закупку ингредиентов (скорее всего, более низкого качества, чем в оригинальной композиции), на производство, флаконы и упаковку. Окупиться и принести прибыль все это может, только если произведена большая партия и есть широкий рынок сбыта для контрафакта.

Защитить от подделки может покупка в проверенном месте

Лучше всего покупать духи в надежных парфюмерных магазинах. Некоторые думают, что даже в крупных сетях можно нарваться на подделку. Но это не так: во-первых, магазин не будет рисковать своей репутацией — она ему слишком дорого стоит. Во-вторых, с 1 октября 2020 года введена обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию Российской Федерации, и передача сведений об обороте товаров в систему «Честный ЗНАК». Парфюмерный рынок — один из наиболее серьезно регулируемых со стороны государства, зайти на него довольно сложно.