Рыбья кожа, синдром бабочки и не только: самые редкие кожные заболевания, которые не лечатся

Ихтиоз (рыбья чешуя)

Кожа пациентов с этим диагнозом напоминает рыбью чешую. При ихтиозе в организме нарушается синтез кератина - это приводит к ороговению кожи в разной степени. Страдающим от заболевания ежедневно приходится проводить по несколько часов в воде, избавляясь от лишних чешуек, а также использовать десятки кремов, чтобы хоть как-то увлажнить кожу.

Болезнь при этом не только поражает кожу: со временем деформируются ноздри, ушные раковины, появляются злокачественные опухоли. Пациенты всеми силами стараются избегать воздействия ультрафиолета и как можно скорее избавляться от новообразований на теле. Эти меры хоть как-то помогают им улучить качество жизни, вернее сказать, продлить ее. Ведь большинство носителей диагноза умирают в возрасте до 15 лет.

Буллезный эпидермолиз или синдром бабочки

О детях-бабочках слышали многие. Их кожа настолько ранима, что доставляет страдания любая незначительная травма, трение. На коже моментально появляются волдыри и эрозии. Болезнь вызывают дефекты генов, ответственных за образование белков. Патология проявляет себя уже в раннем возрасте, а радикальных методов лечения не существует — маленьким пациентам пытаются помочь в уходе за уже образовавшимися волдырями.

«Бабочками» детей в данном случае называют из-за сходства с чувствительными крыльями бабочек. По неофициальной статистике, в России живет от 2 до 2,5 тысяч человек с этой генетической болезнью. Все также слышали о российском благотворительном фонде в поддержку страдающих от заболевания детей, который курируют многие звезды. Детям ежедневно нужны специальные перевязочные материалы и обработка ран. Соответственно, родители постоянно нуждаются в материальной помощи.