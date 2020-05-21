Операция «родинка»: чем опасны невусы, кто в группе риска и в каких случаях их надо удалять

Есть некоторые признаки, которые должны вас насторожить: любое изменение цвета, размеров, формы родинки, появление асимметричности (из округлой разрастается в разные стороны), изменение поверхности (появление шероховатости, кровоточивости при легком прикосновении, образование незаживающей ранки на родинке), а также неприятные ощущения в этом месте (жжение, зуд, боль, онемение). Любой из таких признаков — повод для немедленного обращения к врачу.

Отдельно стоит отметить, что большой размер родинки, особенно если она присутствует на теле уже достаточно долго, не всегда говорит об ее опасности. Меланома может развиться из элемента величиной 2–3 мм. Поэтому даже ровная, но внезапно появившаяся насыщенно темная родинка небольших размеров (особенно после пребывания на солнце) — повод для беспокойства. И только врач с помощью специального метода исследования (дерматоскопии) сможет точно определить, стоит ли переживать.

Современные методики удаления родинок

Наиболее современные и эффективные методики удаления новообразований — СО2-лазер и радиоволны. Лазером рекомендуется удалять небольшие родинки, обследованные с помощью дерматоскопии, когда полностью исключена злокачественная природа новообразования. Наиболее безопасный метод — радиоволновое удаление, так как при необходимости помимо аккуратного и бережного удаления можно безопасно взять образец родинки на гистологическое исследование, чтобы исключить неблагоприятный диагноз.

Можно ли удалить родинку самостоятельно

Не рекомендуется удалять новообразования в домашних условиях, поскольку невозможно самостоятельно определить природу родинки, не имея специальных знаний и аппаратуры.

Довольно часто происходят трагические случаи, когда люди удаляют себе родинку и тем самым провоцируют бурное развитие меланомы и ее метастазирование. Вовремя обратившись к специалисту, можно аккуратно убрать новообразование и спасти себе жизнь. К тому же те средства, которые часто применяют в домашних условиях, способны неконтролируемо глубоко проникать в кожу, фактически разъедая ее. Это приводит к серьезным дефектам внешности в виде глубоких обезображивающих рубцов. Это особенно рискованно в тех случаях, когда новообразование локализовано на открытых участках тела.