Операция «родинка»: чем опасны невусы, кто в группе риска и в каких случаях их надо удалять
Родинки есть у всех людей. Они могут отличаться количеством, размером, цветом и формой, бывают врожденными и приобретенными. Стоит посмотреть на кожу рук, ног, тела — россыпь коричневых, бежевых, красноватых и бесцветных пятнышек, часть из них – выпуклые, часть – плоские. Какие-то невусы могут напоминать о бабушке, ведь у нее был точно такой же, именно в том же месте, какие-то вызывают равнодушие, а некоторые и вовсе вызывают раздражение с детства.
Основные причины обращения к врачу по поводу родинок
Повреждение родинки
Одна из самых частых причин обращения к врачу по поводу родинки. Обычно в случае травматизации люди боятся потому, что наслушались историй о том, что кто-то повредил родинку и потом из-за этого развился рак кожи. Однако это заблуждение: механическое повреждение не усиливает риска перерождения невуса. Если родинка располагается в «неудачном» месте (зона роста бороды, под бретельками, в области ремня) и периодически травмируется, в таком случае с врачом необходимо обсудить необходимость ее удаления. В остальных случаях, если вы травмировали ее, воспользуйтесь заживляющим кремом и заклейте пластырем, чтобы избежать дополнительной повреждения. Перед визитом к врачу не наносите на область раны красящие растворы (фукорцин, зеленка), это сильно затруднит осмотр.
Солнечный ожог
Это действительно опасный фактор. Такое повреждение может возникнуть либо при длительном пребывании на солнце или в солярии, либо при выраженной интенсивности его воздействия. Именно травма в результате воздействия ультрафиолета, а по-простому солнечный ожог – очень негативно влияет на родинки. Само солнце не так опасно, как неграмотное поведение на нем. Короткое и интенсивное воздействие ультрафиолета способствует возникновению солнечного ожога. Именно в соляриях мы получаем его, поэтому врачи и не рекомендуют их посещать. Аккуратное «вхождение в лето», постепенный медленный набор загара вреда организму не нанесут. А выезжая в регионы с активным солнцем, вам необходимо помнить правила, которые уберегут от солнечных ожогов:
загорайте только в утренние часы до 10 и вечером после 17, избегайте прямых солнечных лучей в обеденное время;
лучше всего проверять активность солнца в погодном приложении по значению УФ-индекса: 0-2 защита не нужна, 3-7 необходима защита от солнца, выше 8 – необходима усиленная защита, лучше не выходить из помещения;
на улицу надевайте одежду светлых тонов и свободного покроя, желательно ношение головных уборов (панама, шляпа, кепка) или зонтика. Защищайте глаза солнцезащитными очками, в которых не просто темные стекла, а и УФ-фильтры.
Фото: depositphotos
- используйте солнцезащитные средства правильно (средство должно содержать фильтры от ультрафиолета А и В, наносите средство за 15-20 минут до выхода из дома, обновляйте солнцезащитный крем каждые 1,5-2 часа и после каждого купания, не используйте средство после окончания срока годности)
Кто в группе риска перерождения родинок
Прежде чем решиться на столь радикальные меры, стоит понять, находится ли человек в зоне риска возникновения онкологических новообразований кожи. Это совсем не значит, что в случае отсутствия данных условий у него не может появиться опасная родинка, это значит только то, что есть люди, которым стоит пристальнее следить за состоянием своей кожи. В зоне особого риска находятся люди, у которых в анамнезе есть одно или несколько условий:
Рак кожи в прошлом.
Онкология кожи у кого-то из родственников.
Эпизоды солнечных ожогов на протяжении жизни с раннего детства: стоит учитывать, что чем больше ожогов, тем выше риск.
Множественные пигментные пятна на коже.
Множественные диспластические невусы – доброкачественные невусы, у которых высока вероятность перерождения в злокачественное новообразование – определить их сможет только опытный онкодерматолог.
Наличие веснушек и светлый фототип кожи: когда человек всегда обгорает на солнце и формирования загара не происходит.
Возраст более 60 лет.
Частое посещение солярия в анамнезе, особенно в том случае, если продолжительность сеанса составляет более 5 минут и при этом отказ от использования солнцезащитных средств в солярии.
Что делать, если вы в группе риска
Если вы насчитали одно и более условий, нет нужды паниковать — однако стоит соблюдать рекомендации, общие для этой группы риска. Необходимо ограничить пребывание на солнце в активные часы (в разных широтах от 11:00 до 15:30). В случае активной инсоляции, регулярно обновляйте SPF каждые 2-3 часа. Всегда используйте солнцезащитные средства на открытых участках кожи, независимо от места проживания и времени года. Также необходимо проходить обследование у врача-онкодерматолога 1-2 раза в год, а еще лучше – составить паспорт кожи и обновлять его ежегодно.
Как обезопасить себя
Лучшая профилактика меланомы – это регулярный осмотр. Его можно делать самостоятельно в целях своевременного обращения к специалисту. В некоторых случаях врач указывает на родинки, которые можно не удалять, но за которыми надо пристально следить. Можно фотографировать их раз в три месяца, чтобы наблюдать наличие или отсутствие изменений.
Фото: depositphotos
Есть некоторые признаки, которые должны вас насторожить: любое изменение цвета, размеров, формы родинки, появление асимметричности (из округлой разрастается в разные стороны), изменение поверхности (появление шероховатости, кровоточивости при легком прикосновении, образование незаживающей ранки на родинке), а также неприятные ощущения в этом месте (жжение, зуд, боль, онемение). Любой из таких признаков — повод для немедленного обращения к врачу.
Отдельно стоит отметить, что большой размер родинки, особенно если она присутствует на теле уже достаточно долго, не всегда говорит об ее опасности. Меланома может развиться из элемента величиной 2–3 мм. Поэтому даже ровная, но внезапно появившаяся насыщенно темная родинка небольших размеров (особенно после пребывания на солнце) — повод для беспокойства. И только врач с помощью специального метода исследования (дерматоскопии) сможет точно определить, стоит ли переживать.
Современные методики удаления родинок
Наиболее современные и эффективные методики удаления новообразований — СО2-лазер и радиоволны. Лазером рекомендуется удалять небольшие родинки, обследованные с помощью дерматоскопии, когда полностью исключена злокачественная природа новообразования. Наиболее безопасный метод — радиоволновое удаление, так как при необходимости помимо аккуратного и бережного удаления можно безопасно взять образец родинки на гистологическое исследование, чтобы исключить неблагоприятный диагноз.
Можно ли удалить родинку самостоятельно
Не рекомендуется удалять новообразования в домашних условиях, поскольку невозможно самостоятельно определить природу родинки, не имея специальных знаний и аппаратуры.
Довольно часто происходят трагические случаи, когда люди удаляют себе родинку и тем самым провоцируют бурное развитие меланомы и ее метастазирование. Вовремя обратившись к специалисту, можно аккуратно убрать новообразование и спасти себе жизнь. К тому же те средства, которые часто применяют в домашних условиях, способны неконтролируемо глубоко проникать в кожу, фактически разъедая ее. Это приводит к серьезным дефектам внешности в виде глубоких обезображивающих рубцов. Это особенно рискованно в тех случаях, когда новообразование локализовано на открытых участках тела.
«В первую очередь нужно понимать, что не любое образование на коже – это родинка. Часто пациенты путают невусы с вирусными папилломами, дерматофибромами и кератомами – самыми частыми доброкачественными кожными новообразованиями. Папилломы обычно имеют окраску окружающей кожи, иногда коричневатый или розоватый оттенок, растут на тонкой ножке и располагаются в области шеи, подмышечных впадинах, паховых и подгрудных складках. Дерматофибромы более всего похожи на родинки и различить их обычно достаточно сложно, особенно если у них пигментированную поверхность. Основание у них чаще широкое, размером гораздо больше папиллом, шаровидной, а не веретенообразной формы. Кератомы, в свою очередь, всегда плоские, очень разнообразные по цвету (от оттенка окружающей кожи до темно-коричневого), с неровной шероховатой поверхностью. Так как риск неправильной диагностики образования очень велик, уже в течение нескольких лет любое удаленное образование в обязательном порядке должно быть отправлено на гистологическое исследование».
Как часто надо обследовать родинки у врача
В первую очередь важно помнить о том, что меланома – это самый опасный и агрессивный вид рака кожи. Самое удивительное, что все помнят об опасности рака легких или рака груди, но абсолютно упускают из вида наш самый обширный орган. Кожа – это не только самый большой орган, но и самый доступный к осмотру!
Настоятельно рекомендуется соблюдать рекомендации Американского общества дерматологов и Европейского общества дерматологов и обязательно обследовать свою кожу один раз в год. Тем более в конце мая каждый может произвести полноценное бесплатное обследование, в рамках дня профилактики меланомы.
Важно, чтобы специалист осмотрел всю кожу полностью: все складки, впадины, между пальцами, под волосами, в том числе в интимных местах. После осмотра врач отмечает наиболее опасные родинки и проводит дерматоскопию. Часто возникают такие ситуации, когда пациент обращается с визуально беспокоящей его родинкой, которая оказывается обычной себорейной кератомой или невусом, не вызывающим у врача опасений. И, наоборот, маленькое, неприметное новообразование может нести в себе подозрительные признаки при дерматоскопии. Поэтому очень важно ежегодно проводить осмотр всех кожных новообразований у врача вне зависимости от того, беспокоят они вас или нет.
Показания к удалению родинок
Рост и изменение новообразования. Такие родинки обязательно отправляются на биопсию.
По эстетическим показаниям. Если родинки не меняют форму и размер, но все-таки мешают или раздражают.
Если родинки постоянно травмируются, например, от соприкосновения с одеждой, лямками нижнего белья, цепочками или находятся в подмышечных впадинах, складках.
Фото: depositphotos, pexels.com
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