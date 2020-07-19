Что будет, если отказаться от сахара и почему стоит несколько раз подумать, прежде чем это сделать

Сразу или постепенно?

Предположим, в одно прекрасное утро вы решили отказаться от сладкого. И в порыве энтузиазма выпили кофе без сахара. Потом чай. Следом убрали со стола печенье и выбросили банку недоеденного сгущенного молока. Что дальше? «Я приняла решение убрать все сахара из своего рациона в один день. И это при том, что сахар в чистом виде не ем уже полтора года. Но во время самоизоляции формат «дня сурка» скрашивался именно сладкой пищей. Съешь пару фиников, и вроде настроение лучше, и будущее мира видится не таким ужасным. Одним словом, любая сладкая пища стала антидепрессантом. То есть, я призналась себе, что у меня появилась явная зависимость от сладкого, и мне это не нравится. Зная себя и свой организм, я не рассматривала вариант снижения сладкого постепенно.

Я изменила питание, но не изменила образ жизни. То есть, по-прежнему много работала и по-прежнему мало ела, причем, теперь малоуглеводную пищу, ведь я постаралась исключить все продукты, в которых есть глюкоза, фруктоза, другие сахара. И организм не понимал, что происходит».

В последующие дни Валентина перешла на меню советского детского сада, с теми самыми первым, вторым и третьим блюдами. Причем, размер порций – тоже «детский», так как между основными приемами пищи были и небольшие перекусы. И с этого момента жизнь стала налаживаться.

«Еще очень помогает прием горячей воды, - делится советом Валентина. - Думаю, это принципиальный момент – больше пить в переходный период, причем, именно горячую воду. Она в каком-то смысле заменяет чай, который я раньше пила несколько раз в день. Я знаю, что любая привычка формируется 21 день. Этот рубеж уже преодолела. И надеюсь, что теперь привычка жить без сладкого станет нормой».

А приятный бонус уже появился: кожа стала заметно лучше. Ушли точечные покраснения и воспаления.