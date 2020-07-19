Что будет, если отказаться от сахара и почему стоит несколько раз подумать, прежде чем это сделать
Сразу или постепенно?
Предположим, в одно прекрасное утро вы решили отказаться от сладкого. И в порыве энтузиазма выпили кофе без сахара. Потом чай. Следом убрали со стола печенье и выбросили банку недоеденного сгущенного молока. Что дальше? «Я приняла решение убрать все сахара из своего рациона в один день. И это при том, что сахар в чистом виде не ем уже полтора года. Но во время самоизоляции формат «дня сурка» скрашивался именно сладкой пищей. Съешь пару фиников, и вроде настроение лучше, и будущее мира видится не таким ужасным. Одним словом, любая сладкая пища стала антидепрессантом. То есть, я призналась себе, что у меня появилась явная зависимость от сладкого, и мне это не нравится. Зная себя и свой организм, я не рассматривала вариант снижения сладкого постепенно.
Я изменила питание, но не изменила образ жизни. То есть, по-прежнему много работала и по-прежнему мало ела, причем, теперь малоуглеводную пищу, ведь я постаралась исключить все продукты, в которых есть глюкоза, фруктоза, другие сахара. И организм не понимал, что происходит».
В последующие дни Валентина перешла на меню советского детского сада, с теми самыми первым, вторым и третьим блюдами. Причем, размер порций – тоже «детский», так как между основными приемами пищи были и небольшие перекусы. И с этого момента жизнь стала налаживаться.
«Еще очень помогает прием горячей воды, - делится советом Валентина. - Думаю, это принципиальный момент – больше пить в переходный период, причем, именно горячую воду. Она в каком-то смысле заменяет чай, который я раньше пила несколько раз в день. Я знаю, что любая привычка формируется 21 день. Этот рубеж уже преодолела. И надеюсь, что теперь привычка жить без сладкого станет нормой».
А приятный бонус уже появился: кожа стала заметно лучше. Ушли точечные покраснения и воспаления.
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Когда сила воли во вред
Любопытно, что не все диетологи поддерживают волевой отказ от сладкого. «Каждой клетке нашего тела нужна глюкоза, Особенно, клеткам, головного мозга, глазного яблока, почечных канальцев, которые «питаются» только глюкозой. То есть, другими веществами и соединениями они в принципе не могут питаться. Поэтому резко, в один день, прерывать поступление привычной дозы глюкозы в организм небезопасно».
Причем, по утверждению специалиста, телу все равно, откуда пришла глюкоза: из чашки чая с сахарным песком, ложки меда, пригоршни фиников или порции гречневой каши. Главное, чтобы она была доставлена к клеткам».
Как поясняет диетолог, есть углеводы моно- , ди- и олиго-. Моно – это совсем примитивные, например, глюкоза. Пресловутый сахар-песок или рафинад, который состоит из глюкозы и фруктозы. А есть сахара, состоящий из сложных цепочек, например, молекулы глюкозы, соединенной с чем-то еще. В итоге получается крахмал. Или клетчатка – она тоже относится к сахарам. Кожица фруктов тоже содержит сложные углеводы. В молоке есть природные сахара — лактоза. В итоге вот такая путаница и возникает. И заявления «я больше не ем сахар» чаще всего не имеют ничего общего с реальностью.
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Найдите золотую середину
Когда человек решил отказаться от сладкого, он должен быть готов к тому, что мозг начнет бунтовать. И этому есть объяснение, объясняет нейропсихолог Ирина Хвингия. «Правильно говорить, что глюкоза нужна мозгу. Именно она обеспечивает процесс метаболизма и дает нам так называемый заряд энергии. Глюкоза стимулирует внутриклеточное взаимодействие, нормальное протекание биохимических реакций. Поэтому, если уж и приписывать мозгу какие-то эмоции по поводу глюкозы, то он без нее просто жить не может.
Любой фанатизм в отношении питания к хорошему не приводит, если это не касается строгих диет по медицинским показаниям. Во всем нужна мера. Много употреблять сахара плохо – по разным причинам. Вплоть до развития диабета. Но не употреблять его совсем - еще хуже.
Есть нормы, выраженные в цифрах, по употреблению любых веществ, причем не только глюкозы. Что касается глюкозы, то ее норма для здорового человека- 37-38 граммов. Это примерно 50 граммов фиников.
Здоровому человеку можно не покупать сахар в чистом виде, но при этом есть фрукты и ягоды, содержащие глюкозу – финики, бананы, инжир, хурму. В таком случае отказа от сахара воздействия на здоровье не окажет. Если кто-то хочет сократить и дозу глюкозы, поступающей через фрукты, можно найти те, которые меньше всего содержат сахара. Это ежевика, малина, арбуз, авокадо — там меньше одного грамма сахара. То есть, если мы говорим о сахаре как о белых кусочках, то его можно спокойно убрать, если же мы говорим о глюкозе, то ее уровень нужно поддерживать. Потому что гипогликемия — это опасно. Чтобы не столкнуться с этим состоянием, нужно знать, что происходит с уровнем глюкозы в организме на данный момент, то есть – регулярно контролировать ее уровень в крови».
Фото: Pexels.com
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