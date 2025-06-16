Ссора с Бузовой, потерянный сын и одиночество: как живет Николай Басков

Отношения со знаменитостями

В 2009 году Николай рассекретил отношения с моделью, актрисой и победительницей конкурса «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой. Они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло. О расставании пара объявила громко – на концерте Игоря Николаева в 2011 году они исполнили на сцене хит «Дельфин и русалка». После этого певец заявил, что они с Оксаной больше тоже не пара, изрядно удивив зрителей.

Через несколько лет артист неожиданно уехал отдыхать с балериной Анастасией Волочковой. Они делились романтичными фотографиями, а общественность обвиняла их в обмане. Многие решили, что звезды просто играют в чувства на публике. Волочкова уже после расставания опровергла слухи о пиаре.

«Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было», – делилась Анастасия.

После разрыва с балериной Николай рассказал об отношениях с певицей Софи Кальчевой. Они несколько лет были вместе и даже хотели пожениться. Но расстались. Девушка в интервью признавалась, что считает себя слишком семейным человеком.

«Мы не расстались резко. Для себя мы уже давно все решили, просто все лишь сейчас об этом узнали. Я хотела бы, чтобы возле меня был мужчина, который бы больше времени посвящал мне. Николай все время на гастролях, дома его никогда не было», – говорила Софи Kp.ru.

В 2017 году Николай Басков неожиданно сделал предложение Виктории Лопыревой во время праздника в честь первого матча футбольного клуба «Ахмат». Певец внезапно встал и публично попросил руки «Мисс Россия-2003».

Лопырева ответила согласием при всех гостях. Пара даже назначила дату свадьбы - 5 октября 2017 года в Грозном. Однако бракосочетание так и не состоялось. Вскоре артисты объявили о расставании, признавшись, что уже давно не виделись. Басков добавил, что по-прежнему рад общению с моделью как с другом.

Позже певец с иронией рассказывал о своих экс-возлюбленных.

«Видите, с кем-то расстаюсь – удачно выходят замуж. Расстаюсь – беременеют», – отмечал он.

При этом сам артист признает, что найти настоящую любовь ему крайне сложно. А с возрастом его взгляды на женщин изменились.

«Двадцатилетних я уже не потяну. Идеально — от 28 и старше. Сначала смотришь на внешность, но главное — мозги. Я уже матерый волк!» – говорит Николай сейчас и отмечает, что ему подходит формат гостевого брака.

Недавно Басков спровоцировал слухи о романе с певицей Лолитой. Он и раньше поддерживал певицу, особенно после того, как ее концерты начали отменять по всей стране. В январе 2025 года певец неожиданно снялся с коллегой в самолете и разоткровенничался.

«Вот как в жизни бывает, почти не расстаемся [с Милявской]. Счастья всем нам, любви и прекрасного настроения», — заявил артист.

На видео исполнительница прильнула к плечу нежно обнимающего ее Баскова. Под конец ролика они поцеловались.

«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе!» — заявила Лолита.

Сваха о возможных отношениях Николая Баскова и Лолиты

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» уже высказывалась по поводу одиночества Николая Баскова. А теперь мы решили узнать, могла ли у певца сложится пара с Лолитой Милявской, которая тоже жаловалась на одиночество.

Анна назвала Николая и Лолиту – непотопляемыми звездами, которые всегда улыбаются и радуют поклонников.

«Несмотря на разницу в возрасте и в характерах, они похожи между собой отменным чувством юмора, большим трудолюбием и умением дружить. Можно сказать, что я перечислила идеальные составляющие для крепкого долгосрочного союза двух людей», – высказалась сваха.

Многие обсуждают их совместные публикации в медиа пространстве с огромным любопытством: «Неужели роман?». Ведь от этих двоих «сумасшедших» можно ожидать чего угодно!

«Я с большой симпатией отношусь к Николаю и Лолите, и очень бы хотела, чтобы они обрели, наконец, семейное счастье. Но что-то мне подсказывает, что на данном этапе жизни им просто хорошо друг с другом. Такая «дружба-флирт». Если немного углубиться в психологию, то мы увидим, что они закрывают дефициты друг друга. Не секрет, что у Лолиты продолжаются трудные времена: позади некрасивый развод, реабилитация после нашумевшей «голой» вечеринки, отмены концертов. Несмотря на имидж сильной женщины, такой легкий, искрометный и щедрый друг, как Басков, для нее сейчас, как глоток свежего воздуха! Уверена, что он окружил ее невероятной заботой, которую она не получала ни от одного из своих бывших мужей, а заботиться «с размахом» – это для Николая большое удовольствие», – поделилась Анна.

Сваха рассказала, какая женщина на самом деле могла бы привлечь певца.

«В типаже Баскова такие воздушные леди, а-ля «каблуки-локоны до попы» и Лолита совсем не вписывается в его вкусовые предпочтения. Но времена меняются, люди взрослеют, мудреют, вкусы трансформируются и многие, казалось бы, обязательные условия для выбора партнера, становятся не так важны, как раньше. И кто знает, может это любовь? Лично я очень бы этого хотела, потому что эти двое уж точно заслуживают большого счастья!» – добавила Анна.

Скандалы в жизни Николая Баскова

Николай Басков известен не только голосом, но и острым языком. В 2024 году на музыкальной премии он устроил настоящий «разбор полетов». Для начала певец уколол олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка поддержала Люсю Чеботину и приняла участие в ее музыкальном номере.

«Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку», – язвительно отметил Николая, участвовавший в мероприятии в роли ведущего.

Загитова не стала молчать и ответила Баскову, что «одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона». Еще она посоветовала певцу найти время «покрасить корни».

Басков задел еще одну артистку – Ольгу Бузову. После ее выступления он признался, что ждет новогоднее обращение артистки, тем более что она «уже в костюме елки».

Он также добавил, что «впервые видит, чтобы Оля оделась полностью», как бы отсылая к скандалу Бузовой с открытым костюмом в День защиты детей.

«Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось», — коротко высказала свое отношение к словам Баскова Ольга.

В конце прошлого года в шоу «Ну-ка, все вместе!» разгорелся конфликт между Николаем Басковым и фониатром Львом Рудиным. Поводом стало решение Рудина не поддерживать участницу Арпи Апкарян, из-за чего она могла лишиться победы.

Певец и член жюри Сергей Лазарев, не согласный с решением Рудина, лично нажал его кнопку. А Басков, который был ведущим шоу, резко высказался в адрес фониатра, используя ненормативную лексику. Ему не понравилось, что тот кричит.

Рудин утверждал, что не кричал на Баскова, а просто говорил громко, чтобы его услышали без микрофона. Потом он рассказал, что певец даже не извинился за мат в его сторону. Николай же назвал Рудина «вруном» в своем Telegram-канале и подтвердил, что не сожалеет о своих словах.

«Все-таки правильно, что послал этого вруна», – заявил он.

Многие зрители и представители шоу-бизнеса предположили, что инцидент мог быть спланированной провокацией для привлечения внимания к проекту.

Еще один скандал разгорелся на днях. Некоторые СМИ сообщали о том, что музыкальный критик Сергей Соседов якобы призвал Николая Баскова и Филиппа Киркорова уйти со сцены, так как они мешают новым артистам. Журналисты поинтересовались у певца, что он думает по этому поводу. Басков ответил резко.

«На сцене итак одни молодые. Даже Киркоров не пришел сегодня. Наверное, сказал: "Басков, отдувайся один". Это такой глупый вопрос на самом деле. Как сегодня можно помешать молодому артисту развиться? А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными... Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот. Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить», – цитирует артиста Teleprogramma.

Сергей прокомментировал слова артиста в беседе со «Страстями» и заявил, что никогда не призывал его покинуть сцену.