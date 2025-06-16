Ссора с Бузовой, потерянный сын и одиночество: как живет Николай Басков
© Starface.ru
Николая Баскова называют «золотым голосом» страны, но за блеском сцены скрывается насыщенная, а порой и противоречивая жизнь. Его путь начинался с оперы – рядом с Монсеррат Кабалье, но спустя время артист решил уйти на эстраду и завоевал сердца поклонников хитом «Шарманка».
Он не просто музыкальный исполнитель, а персона, чье имя постоянно на слуху: будь то триумф в Большом театре, громкие романы, скандалы или неожиданные повороты карьеры. Как мальчик из военной семьи покорил музыкальный Олимп? Почему он не общается сыном и до сих пор одинок? Из-за чего на него обиделась Ольга Бузова? Что его связывает с Лолитой Милявской? И какие истории за кулисами его славы до сих пор вызывают споры, читайте в материале сайта «Страсти».
Детство и семья
Николай Басков родился 15 октября 1976 года в подмосковной Балашихе. Его отец был военным, а мать — учительницей математики. В его семье смешались русские, украинские и даже турецкие корни — прабабушка была турчанкой.
Из-за работы отца семья часто переезжала: жили в Германии, Сибири, Тыве и Москве. Но, несмотря на переезды, в доме всегда было уютно. Родители заботились об образовании сына: мать с пяти лет учила его музыке, а отец даже отказался от повышения (ему предлагали стать генералом в Одессе), чтобы Коля мог ходить в Детский музыкальный театр в Москве.
В школе Басков не только пел, но и занимался плаванием — получил второй разряд. Интересно, что его мать в Германии работала диктором на телевидении, но сам Николай считает, что музыкальный талант унаследовал от деда — тот самоучкой научился играть на многих инструментах.
Первые заработки
С детства Басков старался подрабатывать. Однажды он рассказывал:
«Я рвал ромашки на даче у бабушки и продавал их у электрички по рублю, делая жалобное лицо», – делился артист.
В старших классах он торговал возле гостиницы «Интурист». Как-то раз ему даже удалось продать духи актеру Александру Абдулову, снова притворившись, что очень нуждается в деньгах. Сколько лет было Баскову в те моменты — точно не известно. Так начинался путь будущей звезды.
Первые шаги в музыке
Родители Николая Баскова с детства поддерживали его талант. Еще в Германии мама учила его нотам, а когда семья вернулась в Россию, его отдали в музыкальную школу. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с музыкой.
Свой первый выход на сцену Басков запомнил на всю жизнь. В восемь лет на школьном концерте он должен был прочитать стихотворение, но так разволновался, что не смог закончить выступление. Сам певец вспоминал, что вышел на сцену, но через пару минут сбежал — не выдержал напряжения.
Юные годы и первые гастроли
В 11 лет Николай попал в Детский музыкальный театр юного актера, с которым объездил полмира — выступал в Европе и даже в США. В отличие от других детей, он легко переносил переезды — ведь из-за службы отца семья часто переезжала.
После школы Басков поступил в ГИТИС, но его быстро отчислили — он пропускал танцевальные занятия. В 1996 году он перешел в Гнесинское училище, и уже во время учебы начал подрабатывать: пел в хоре Республики Коми (который, как он сам говорил, числился при филармонии Коми, но базировался в Москве).
Позже он стал солистом в Новосибирском театре, а в 1999 году получил шанс всей жизни — его взяли стажером в Большой театр.
Прорыв и мировая слава
В 2000 году Басков проснулся знаменитым: его песня «Памяти Карузо» стала хитом. В том же году его заметила Монсеррат Кабалье — легендарная оперная певица. Она не только спела с ним дуэтом в Москве, но и взяла его в ученики, открыв ему дорогу на мировые сцены.
Несмотря на успех, Басков продолжал учиться: окончил Гнесинку, затем поступил в аспирантуру Московской консерватории и в 2003 году успешно защитил диссертацию.
Так из скромного мальчика, который боялся сцены, Николай Басков стал звездой. Со временем он стал известен не только в оперных кругах, но и на эстраде. В 2002 году он впервые выступил на фестивале «Песня года», и его композиции «Шарманка» и «Силы небесные» мгновенно стали хитами.
Уход из Большого театра
В 2004 году Басков разорвал контракт с Большим театром. Руководство утверждало, что он слишком много гастролировал и мало участвовал в спектаклях. Сам певец объяснял это иначе. Он говорил, что ему не давали петь ни в одной постановке.
Позже он признавался, что, совмещая направления, вдохновился примером Сары Брайтмэн — оперной певицы, которая успешно исполняла и классику, и эстраду:
«Я увидел ее шоу в Нью-Йорке и подумал: почему бы и мне так не попробовать? Понял, что могу, и получается профессионально. Многие студии звукозаписи заинтересовались тем, что я делаю, и предложили сотрудничество», – рассказывал артист.
Дуэты и альбомы
За годы карьеры Басков спел в дуэте с 15 оперными певцами, включая Монсеррат Марти (дочь Кабалье), Елену Образцову и других.
Он выпустил 13 альбомов, причем самый активный период пришелся на 2000-2007 годы — за это время вышло восемь дисков. Однако после 2007 года у певца наступила пауза — он тяжело переживал смерть отца. Позже он посвятил ему клип на песню «Любовь бессмертна», рассказывающую историю родителей.
Следующий альбом вышел только в 2011 году, а затем поклонники ждали еще пять лет до нового релиза. В 2020 году Басков выпустил мини-альбом «8» с лучшими песнями.
Эстрадные коллаборации и неудачи
Басков записал более 40 клипов и спел с 23 артистами, включая Аллу Пугачеву, Софию Ротару (их дуэт «Цветет малина» стал хитом), Надежду Бабкину, а также зарубежных звезд — Иштар и Эмму Шапплин.
Но были в его карьере и неоднозначные коллаборации. К примеру, «Ибица» с Филиппом Киркоровым — клип с черным юмором и нецензурной лексикой вызвал волну критики. Некоторые даже требовали лишить артистов званий.
Был трек «Дико тусим» с Даней Милохиным (тиктокером, уехавшим из России после начала СВО). Музыкальный критик Сергей Соседов тогда назвал деятельность Баскова «дурной и безвкусной» после выступления певца с Даней на сцене.
Люди согласились с тем, что недопустимо сравнивать 19-летнего юношу, который в силу возраста волен дурачиться и вести себя как угодно, и 50-летнего певца, который пытается делать то же самое.
Телевизионная карьера Николая Баскова
Параллельно с музыкой певец успешно покорял телевидение. Его первый опыт в качестве ведущего случился еще в 2003 году — тогда он вел передачу «Дом» на канале ТНТ. Но настоящая телевизионная слава пришла к нему с программой «Субботний вечер», которая выходила в эфир больше 13 лет.
Позже Басков пробовал себя в разных форматах: «Брачное агентство Николая Баскова» — шоу знакомств, «Домашнее видео звезд» — развлекательная программа, «Большая маленькая звезда» — детский вокальный конкурс.
С 2021 года он ведет «Утреннюю почту» на «России-1», где его постоянным «коллегой» стал забавный попугай. Также Басков стал лицом российской версии шоу «Дуэты» на том же канале.
Преподавательская и продюсерская деятельность
Помимо телевидения, Басков занимался педагогикой. С 2011 года преподавал вокал в МГГУ имени Шолохова. Позже работал в Институте искусств при Московском педагогическом университете.
В 2016 году певец открыл собственный продюсерский центр. Как он сам объяснял это решение, к нему часто обращались молодые исполнители за советом и поддержкой – так появилась идея создать площадку для помощи талантам.
Продюсер рассказал о гонорарах Николая Баскова
Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл, сколько получает за выступления Николай Басков. Он назвал певца замечательным артистом и профессиональным ведущим, с которым легко работать.
«Николай очень легкий на подъем, легкий на сотрудничество. Яркая личность, безусловно, золотой голос России», – отметил он.
Дворцов озвучил сумму за концерт, но подчеркнул, что певец мог поднять цену.
«У него корпоратив стоит 6 миллионов рублей. Помню, мы с ребятами заказывали его на свой корпоратив. Его зовут и на закрытые выступления, и на открытые. Его очень любят высокопоставленные люди. Он славится везде. Я его очень ценю как артиста и могу отметить, что он немногий из нашей эстрады, кто всегда благодарен организаторам», – добавил Сергей.
Личная жизнь Николая Баскова
Еще в школе Николай начал ухаживать за девочками. Его первой любовью стала Наталья Громушкина — они вместе учились и занимались в Детском музыкальном театре. Девушка вспоминала, что они сбегали с уроков в «Макдональдс», гуляли в парке и целовались. Он подарил ей на 14-летие дорогие духи. Но роман быстро завершился, так как школьница увлеклась другим парнем.
В студенческие годы у Баскова был роман с оперной певицей Марией Максаковой* (признана в РФ иноагентом). В 2012 году Андрей Малахов написал в соцсетях, что застал их обнимающимися. Николай тогда прокомментировал это словами о том, что удивительно ничего в этом нет – ведь у них были отношения.
Брак с дочерью продюсера
Со своей будущей женой Николай познакомился через ее отца. На одном из выступлений певца присутствовал спикер Думы. Он оценил талант молодого человека и предложил знакомому продюсеру Борису Шпигелю обратить на него внимание. Он согласился и начал сотрудничество с артистом.
Молодой блондин познакомился с дочерью продюсера и влюбился.
«Борис Исаакович даже не думал, что я стану супругом Светы. Я боролся за нее. Света – единственная дочь из очень богатой семьи», – делился звезда.
В 2001 году Басков женился на Светлане Шпигель. У пары родился сын Бронислав, но в 2008 году супруги развелись. СМИ пишут, что сын не общается с отцом, он усыновлен новым мужем матери и носит ее фамилию.
В 2018 году певец оказался в центре скандала из-за того, что не узнал сына на фото во время телешоу. Басков не стал рассказывать об отношениях, но подчеркнул, что тяжело переживает разлуку. По слухам, бывшая жена категорична и не идет навстречу. Шпигель живет с детьми в Израиле, ведет непубличный образ жизни, в тени остается и ее 17-летний наследник.
Отношения со знаменитостями
В 2009 году Николай рассекретил отношения с моделью, актрисой и победительницей конкурса «Мисс Вселенная» Оксаной Федоровой. Они даже были помолвлены, но до свадьбы не дошло. О расставании пара объявила громко – на концерте Игоря Николаева в 2011 году они исполнили на сцене хит «Дельфин и русалка». После этого певец заявил, что они с Оксаной больше тоже не пара, изрядно удивив зрителей.
Через несколько лет артист неожиданно уехал отдыхать с балериной Анастасией Волочковой. Они делились романтичными фотографиями, а общественность обвиняла их в обмане. Многие решили, что звезды просто играют в чувства на публике. Волочкова уже после расставания опровергла слухи о пиаре.
«Мы действительно любили друг друга. Такого прекрасного отдыха в моей жизни никогда не было», – делилась Анастасия.
После разрыва с балериной Николай рассказал об отношениях с певицей Софи Кальчевой. Они несколько лет были вместе и даже хотели пожениться. Но расстались. Девушка в интервью признавалась, что считает себя слишком семейным человеком.
«Мы не расстались резко. Для себя мы уже давно все решили, просто все лишь сейчас об этом узнали. Я хотела бы, чтобы возле меня был мужчина, который бы больше времени посвящал мне. Николай все время на гастролях, дома его никогда не было», – говорила Софи Kp.ru.
В 2017 году Николай Басков неожиданно сделал предложение Виктории Лопыревой во время праздника в честь первого матча футбольного клуба «Ахмат». Певец внезапно встал и публично попросил руки «Мисс Россия-2003».
Лопырева ответила согласием при всех гостях. Пара даже назначила дату свадьбы - 5 октября 2017 года в Грозном. Однако бракосочетание так и не состоялось. Вскоре артисты объявили о расставании, признавшись, что уже давно не виделись. Басков добавил, что по-прежнему рад общению с моделью как с другом.
Позже певец с иронией рассказывал о своих экс-возлюбленных.
«Видите, с кем-то расстаюсь – удачно выходят замуж. Расстаюсь – беременеют», – отмечал он.
При этом сам артист признает, что найти настоящую любовь ему крайне сложно. А с возрастом его взгляды на женщин изменились.
«Двадцатилетних я уже не потяну. Идеально — от 28 и старше. Сначала смотришь на внешность, но главное — мозги. Я уже матерый волк!» – говорит Николай сейчас и отмечает, что ему подходит формат гостевого брака.
Недавно Басков спровоцировал слухи о романе с певицей Лолитой. Он и раньше поддерживал певицу, особенно после того, как ее концерты начали отменять по всей стране. В январе 2025 года певец неожиданно снялся с коллегой в самолете и разоткровенничался.
«Вот как в жизни бывает, почти не расстаемся [с Милявской]. Счастья всем нам, любви и прекрасного настроения», — заявил артист.
На видео исполнительница прильнула к плечу нежно обнимающего ее Баскова. Под конец ролика они поцеловались.
«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе!» — заявила Лолита.
Сваха о возможных отношениях Николая Баскова и Лолиты
Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» уже высказывалась по поводу одиночества Николая Баскова. А теперь мы решили узнать, могла ли у певца сложится пара с Лолитой Милявской, которая тоже жаловалась на одиночество.
Анна назвала Николая и Лолиту – непотопляемыми звездами, которые всегда улыбаются и радуют поклонников.
«Несмотря на разницу в возрасте и в характерах, они похожи между собой отменным чувством юмора, большим трудолюбием и умением дружить. Можно сказать, что я перечислила идеальные составляющие для крепкого долгосрочного союза двух людей», – высказалась сваха.
Многие обсуждают их совместные публикации в медиа пространстве с огромным любопытством: «Неужели роман?». Ведь от этих двоих «сумасшедших» можно ожидать чего угодно!
«Я с большой симпатией отношусь к Николаю и Лолите, и очень бы хотела, чтобы они обрели, наконец, семейное счастье. Но что-то мне подсказывает, что на данном этапе жизни им просто хорошо друг с другом. Такая «дружба-флирт». Если немного углубиться в психологию, то мы увидим, что они закрывают дефициты друг друга. Не секрет, что у Лолиты продолжаются трудные времена: позади некрасивый развод, реабилитация после нашумевшей «голой» вечеринки, отмены концертов. Несмотря на имидж сильной женщины, такой легкий, искрометный и щедрый друг, как Басков, для нее сейчас, как глоток свежего воздуха! Уверена, что он окружил ее невероятной заботой, которую она не получала ни от одного из своих бывших мужей, а заботиться «с размахом» – это для Николая большое удовольствие», – поделилась Анна.
Сваха рассказала, какая женщина на самом деле могла бы привлечь певца.
«В типаже Баскова такие воздушные леди, а-ля «каблуки-локоны до попы» и Лолита совсем не вписывается в его вкусовые предпочтения. Но времена меняются, люди взрослеют, мудреют, вкусы трансформируются и многие, казалось бы, обязательные условия для выбора партнера, становятся не так важны, как раньше. И кто знает, может это любовь? Лично я очень бы этого хотела, потому что эти двое уж точно заслуживают большого счастья!» – добавила Анна.
Скандалы в жизни Николая Баскова
Николай Басков известен не только голосом, но и острым языком. В 2024 году на музыкальной премии он устроил настоящий «разбор полетов». Для начала певец уколол олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову. Спортсменка поддержала Люсю Чеботину и приняла участие в ее музыкальном номере.
«Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку», – язвительно отметил Николая, участвовавший в мероприятии в роли ведущего.
Загитова не стала молчать и ответила Баскову, что «одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона». Еще она посоветовала певцу найти время «покрасить корни».
Басков задел еще одну артистку – Ольгу Бузову. После ее выступления он признался, что ждет новогоднее обращение артистки, тем более что она «уже в костюме елки».
Он также добавил, что «впервые видит, чтобы Оля оделась полностью», как бы отсылая к скандалу Бузовой с открытым костюмом в День защиты детей.
«Да, хороших ведущих реально нынче мало осталось», — коротко высказала свое отношение к словам Баскова Ольга.
В конце прошлого года в шоу «Ну-ка, все вместе!» разгорелся конфликт между Николаем Басковым и фониатром Львом Рудиным. Поводом стало решение Рудина не поддерживать участницу Арпи Апкарян, из-за чего она могла лишиться победы.
Певец и член жюри Сергей Лазарев, не согласный с решением Рудина, лично нажал его кнопку. А Басков, который был ведущим шоу, резко высказался в адрес фониатра, используя ненормативную лексику. Ему не понравилось, что тот кричит.
Рудин утверждал, что не кричал на Баскова, а просто говорил громко, чтобы его услышали без микрофона. Потом он рассказал, что певец даже не извинился за мат в его сторону. Николай же назвал Рудина «вруном» в своем Telegram-канале и подтвердил, что не сожалеет о своих словах.
«Все-таки правильно, что послал этого вруна», – заявил он.
Многие зрители и представители шоу-бизнеса предположили, что инцидент мог быть спланированной провокацией для привлечения внимания к проекту.
Еще один скандал разгорелся на днях. Некоторые СМИ сообщали о том, что музыкальный критик Сергей Соседов якобы призвал Николая Баскова и Филиппа Киркорова уйти со сцены, так как они мешают новым артистам. Журналисты поинтересовались у певца, что он думает по этому поводу. Басков ответил резко.
«На сцене итак одни молодые. Даже Киркоров не пришел сегодня. Наверное, сказал: "Басков, отдувайся один". Это такой глупый вопрос на самом деле. Как сегодня можно помешать молодому артисту развиться? А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными... Давайте ему скажем: не пора ли ему просто закрыть рот. Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить», – цитирует артиста Teleprogramma.
Сергей прокомментировал слова артиста в беседе со «Страстями» и заявил, что никогда не призывал его покинуть сцену.
Юрий Лоза поделился мнением о творчестве Николая Баскова
Певец, композитор, поэт-песенник Юрий Лоза в беседе с сайтом «Страсти» поделился мнением о творчестве Николая Баскова. Он порассуждал о том, стоит ли артисту уступить дорогу молодым и уйти со сцены, или вернуться к оперному пению.
«Баскова со сцены убрать невозможно. Говорить «его песни» неправильно – он не умеет писать песни, правильно говорить «песни, которые он поет». К классической опере он отношения не имеет, просто иногда берет в репертуар номера, которые любят петь оперные певцы», – поделился Юрий.
В последние несколько лет наблюдается всплеск популярности патриотических песен. Но Николай не выпускал новинок в этом направлении. Лоза предположил, с чем это может быть связано.
«Какой бы ни был развлекающий контент, но сегодня ситуация сложная, а патриотизм неплохо монетизируется. Басков покупает у авторов репертуар. Если у него нет каких-либо песен, значит, либо они ему не понравились, либо за них попросили слишком много денег», – считает певец и композитор.
Деятельность Баскова после СВО
Во время Специальной военной операции (СВО) некоторые артисты покинули страну, но Басков остался и поддержал бойцов.
Исполнитель хита «Шарманка» не раз бывал в госпиталях, где лежат раненые солдаты, оказывал финансовую помощь военнослужащим и их семьям и делал патриотические заявления.
«У меня никогда не было другого гражданства, я не покупал недвижимость за границей, у меня не было даже счетов там! Как можно быть неблагодарным своей стране, как можно выступать против? Многие оказались слабыми…» — говорил певец.
В июне 2023 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Николай Басков и Григорий Лепс предложили заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артисты рассказали о планах материально помочь российским военным.
Что сейчас происходит в жизни Николая Баскова
Певец Николай Басков остается востребованным артистом, совмещая концертную деятельность с масштабным ремонтом в своем доме. Однако процесс обустройства жилья идет не так быстро, как хотелось бы: музыкант столкнулся с задержками, в том числе из-за сложностей с доставкой импортных материалов. Некоторые ткани в стране просто не производятся. Несмотря на это, Басков активно сотрудничает с отечественными дизайнерами и доволен результатом.
«У меня «умный» дом, российский. Всю мебель мне делала российский дизайнер, потрясающе просто, один в один, как с итальянским брендом. Даже лучше сделали», — поделился певец.
Он также заказал кабинет из Италии, но остался недоволен деталями. Стоимость ремонта Басков предпочитает не подсчитывать, шутя, что «сойдет с ума», если начнет считать.
Кроме того, певец признался, что из-за введенных против него санкций не может посещать Европу.
«Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — рассказал Николай.
Отпуск тоже приходится откладывать: артист занят подготовкой к грядущему 50-летию, которое отметит в следующем году масштабным шоу. Сейчас, по его словам, он «работает только на свои расходы».
Пластический хирург о внешности Николая Баскова
Реконструктивно-пластический хирург Максим Усунгван в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал изменения во внешности Николая Баскова. Поклонники заметили, что 48-летний артист похудел и стал выглядеть свежее. Обращался ли он к специалистам?
«За эти годы внешность Николая явно изменилась — трансформация налицо. Но, на мой взгляд, кардинальных вмешательств со стороны пластической хирургии не наблюдается. Верхние веки, судя по всему, не тронуты. Можно предположить, что была сделана блефаропластика нижних век — область под глазами выглядит более подтянутой, и, вероятно, подвергалась коррекции», – поделился эксперт.
Хирург убежден, что Николай регулярно посещает косметолога. Ботокс и филлеры — без сомнений. Плюс ретушь фотографий — это уже классика.
«Что касается липосакции тела — скорее всего, нет. Вероятнее всего, он просто похудел. На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка», – высказался Максим.
По словам специалиста, изменения, скорее всего, результат комплексного подхода: спорт, здоровый образ жизни, косметология и, возможно, минимальная пластика — все вместе дает такой эффект.
Золото, пайетки и опера: стилист о нарядах Николая Баскова
Когда речь заходит о Николая Баскове, в голову сразу приходят не только эпитеты вроде «золотой голос», но и, конечно, «король эпатажа». Его стиль – это всегда спектакль, в котором одежда играет не менее важную роль, чем голос. Стилист Никита Карстен в беседе с сайтом «Страсти» поделился своим профессиональным мнением, что скрывается за блестками, пиджаками с вышивкой и нарядами цвета золота: просто желание привлечь внимание или тщательно выстроенный имидж, работающий на узнаваемость?
«Николай Басков – яркая фигура в российском шоу-бизнесе, несколько лет назад он эпатировал публику не меньше Филиппа Киркорова и Сергея Зверева. Яркие образы и фееричные появления на сцене были ему свойственны и понятны аудитории, но годы идут, стиль в одежде, сценических образах меняется и это Николаю очень идет. Путь «золотого голоса России» от кричащей роскоши к утонченной элегантности весьма впечатляет. Вспомните его ранние выходы в свет: обилие блесток, пайеток и золота буквально слепило глаза! Однако сегодняшний Басков демонстрирует совершенно иное отношение к своему образу, где яркость характера выражается через продуманные акценты, а не кричащую экстравагантность», – поделился Никита.
В каком-то интервью Николай говорил, что у него скопилось несколько сотен концертных нарядов и, в связи с этим, ему потребовалось снять отдельную квартиру, но стиль плавно изменился, теперь артиста мы видим в классических вариантах одежды.
«Мне очень нравится, когда артист меняет свой стиль на протяжении своего творчества. Эта гардеробная метаморфоза Баскова – не просто смена декораций, а настоящее перерождение. Представьте себе: целая квартира, заполненная вычурными костюмами с кристаллами Swarovski и золотыми вышивками, постепенно уступает место лаконичным силуэтам и безупречному крою. Безусловно, такая эволюция говорит о зрелости не только как исполнителя, но и как личности, умеющей чутко улавливать веяния времени и собственные внутренние перемены», – считает стилист.
Никита отметил, что всегда приводит в пример Киркорова, при упоминании имени которого людям сразу вспоминаются стразы, перья, он в этом очень органичен, но если посмотреть весь его путь, то можно отследить, что он меняется и подстраивается под коллаборации, под музыкальное творчество, под артиста, с которым у него случаются дуэты. С Тимати он один, с Басковым другой, но при этом он сохраняет свое ДНК и читается, что это вещи Киркорова, он внедряет в них актуальность на сегодняшний день.
«Такой подход демонстрирует и Николай, хотя его путь отличается более плавной, последовательной трансформацией. Интересно наблюдать, как «натуральный блондин» берет за основу классические образы и мастерски адаптирует их под свой темперамент и характер выступлений. Поразительно, но даже в строгом смокинге или элегантном костюме-тройке Басков умудряется сохранять тот самый «блеск» – только теперь он исходит не от пайеток и страз, а от харизмы и безупречной подачи. Это именно та эволюция стиля, которая свидетельствует о зрелости артиста и его готовности развиваться, не изменяя своей сущности», – поделился Карстен.
По его мнению, даже когда Басков «по старой памяти» выбирает пиджаки где-то с металлизированными тканями, с вышивками и т.д., его будто бы невозможно его за это поругать. Всегда хорошо сидящий смокинг, брюки, рубашка и туфли – стандартный комплект ухоженного мужчины.
«Он изменил стрижку, ему действительно идет блонд, он явно следит за волосами. Возможно, в этой предсказуемости и кроется главная стилистическая загадка сегодняшнего Николая – он выбрал безопасную гавань элегантности, где сложно совершить фатальную ошибку, но еще сложнее по-настоящему удивить. Вспоминаются его прежние эксперименты с образами – пусть не всегда удачные, но определенно запоминающиеся! В нынешней стилистической формуле артиста чувствуется некоторая просчитанность, словно каждый выход – это результат тщательного выверения пропорций и баланса между классикой и индивидуальностью. Впрочем, эту безупречность образа уже невозможно воспринимать отдельно от самого Баскова – платиновый блонд и ухоженная внешность стали его визитной карточкой, не менее узнаваемой, чем голосовые данные», – подытожил стилист.