«Избраннице надо это принять»: почему Николай Басков до сих пор одинок
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Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни певца Николая Баскова. Эксперт объяснила, почему популярный среди женщин артист выступает за гостевой брак.
Николай Басков – российский эстрадный и оперный певец и, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже Народный Артист РФ. Сама Монсеррат Кабалье была его наставником, что говорит об уникальной одаренности певца и его безусловном таланте.
Карьера певца настолько многогранна, что ей может позавидовать любой представитель нашего шоу-бизнеса. Начиная с музыкальных конкурсов, заканчивая Большим театром и ведением самых рейтинговых шоу на ТВ, Басков постоянно развивается и всегда интегрирован в реалии современных тенденций. Николая любят все, начиная от благодарной публики, заканчивая представителями эстрадного цеха. Обаятельный, харизматичный, лучезарный, с прекрасным чувством юмора, всегда с гордой осанкой и широкой улыбкой.
Наш «Золотой голос России» не только отличается уникальными вокальными данными, но и невероятной щедростью, о которой ходят легенды. Например, когда случилось несчастье в семье журналиста Отара Кушанашвили (умер его отец), Басков полностью оплатил похороны, а также реабилитацию журналиста после всевозможных зависимостей при том, что даже не был знаком с Отаром лично, что только подтверждает широту его души и доброе сердце.
О личной жизни певца ходят легенды. После неудачного брака со Светланой Шпигель, Басков находился в отношениях с одними из самых красивых женщин столичного бомонда. Одни из самых ярких – это Анастасия Волочкова, Оксана Фёдорова, Виктория Лопырёва. Причем, все эти отношения были достаточно долгими и конечно, очень красивыми.
Анна Осипова подчеркнула, что Николай, как представитель воздушной стихии, родился под знаком Весов, а такие люди настоящие эстеты и любят все красивое. Рутина и бытовуха точно не для них, поэтому формат гостевого брака подходит Николаю, как нельзя лучше, ведь времяпровождение под одной крышей 24/7 не дает никакой гарантии счастливых и гармоничных отношений.
В гостевом браке множество плюсов и не надо опасаться такого союза: всегда присутствует радость встречи и уже никто никого не увидит в старом халате и легендарных «трениках с оттянутыми коленками». Мотивация привести себя в порядок лишний раз еще никому не помешала. Встречи становятся более яркими и долгожданными для обеих сторон, что только положительным образом сказывается на отношениях в целом.
«Уверена, что для Николая важной составляющей является удивлять свою избранницу, радоваться встрече, испытывать внутренний драйв от не частого общения и, как раз, гостевой брак очень этому способствует. Я утрирую, но это как наслаждаться изысканными блюдами в ресторане, а не есть сосиски с макаронами каждый день. Всегда присутствует новизна и приятное волнение».
Анна Осипова
Сваха
Сваха отметила, что Николай – человек творческой профессии и ему порой просто необходимо уединение, поэтому жизнь под одной крышей, пока, не для него.
«Но люди взрослеют, мудреют, меняют приоритеты и, возможно, в скором времени мы узнаем о том, что рядом с этим интересным мужчиной есть любимая муза, которая вдохновляет его и делает совместную жизнь гармоничной и не скучной, ведь Николай – это человек Праздник, и его избраннице надо будет это принять и поддержать. А любовь – она либо есть, либо нет, независимо от штампа в паспорте, ненужных условностей и социального одобрения».
Анна Осипова
Сваха
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