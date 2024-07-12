«Избраннице надо это принять»: почему Николай Басков до сих пор одинок

Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» рассказала о личной жизни певца Николая Баскова. Эксперт объяснила, почему популярный среди женщин артист выступает за гостевой брак.

Николай Басков – российский эстрадный и оперный певец и, несмотря на свой достаточно молодой возраст, уже Народный Артист РФ. Сама Монсеррат Кабалье была его наставником, что говорит об уникальной одаренности певца и его безусловном таланте.

Карьера певца настолько многогранна, что ей может позавидовать любой представитель нашего шоу-бизнеса. Начиная с музыкальных конкурсов, заканчивая Большим театром и ведением самых рейтинговых шоу на ТВ, Басков постоянно развивается и всегда интегрирован в реалии современных тенденций. Николая любят все, начиная от благодарной публики, заканчивая представителями эстрадного цеха. Обаятельный, харизматичный, лучезарный, с прекрасным чувством юмора, всегда с гордой осанкой и широкой улыбкой.

Наш «Золотой голос России» не только отличается уникальными вокальными данными, но и невероятной щедростью, о которой ходят легенды. Например, когда случилось несчастье в семье журналиста Отара Кушанашвили (умер его отец), Басков полностью оплатил похороны, а также реабилитацию журналиста после всевозможных зависимостей при том, что даже не был знаком с Отаром лично, что только подтверждает широту его души и доброе сердце.

О личной жизни певца ходят легенды. После неудачного брака со Светланой Шпигель, Басков находился в отношениях с одними из самых красивых женщин столичного бомонда. Одни из самых ярких – это Анастасия Волочкова, Оксана Фёдорова, Виктория Лопырёва. Причем, все эти отношения были достаточно долгими и конечно, очень красивыми.

Анна Осипова подчеркнула, что Николай, как представитель воздушной стихии, родился под знаком Весов, а такие люди настоящие эстеты и любят все красивое. Рутина и бытовуха точно не для них, поэтому формат гостевого брака подходит Николаю, как нельзя лучше, ведь времяпровождение под одной крышей 24/7 не дает никакой гарантии счастливых и гармоничных отношений.

В гостевом браке множество плюсов и не надо опасаться такого союза: всегда присутствует радость встречи и уже никто никого не увидит в старом халате и легендарных «трениках с оттянутыми коленками». Мотивация привести себя в порядок лишний раз еще никому не помешала. Встречи становятся более яркими и долгожданными для обеих сторон, что только положительным образом сказывается на отношениях в целом.