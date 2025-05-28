«Я никогда не призывал его покинуть сцену»: Соседов высказался после слов Баскова о нем

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что никогда не призывал Николая Баскова покинуть сцену. Он высказался в беседе с сайтом «Страсти» о ситуации, которая возникла между ним и исполнителем хита «Шарманка».

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Соседов якобы призвал Николая Баскова и Филиппа Киркорова уйти со сцены, так как они мешают новым артистам. Басков в интервью задался вопросом, а «не пора ли ему просто закрыть рот». Правда, отметил певец, у критика такая работа, он должен что-то говорить.

Сергей прокомментировал слова артиста в беседе со «Страстями».

«Я никогда не призывал Баскова покинуть сцену. И если подобный призыв был высказан от моего имени, то это СМИ должно принести ему извинения. Более того, я не раз говорил, что Коля нашел себя как блестящий ведущий ток-шоу и корпоративов. Что касается его как артиста, то мне до сих пор странно, что в интернете и СМИ остался без внимания роскошный новогодний дуэт Баскова и Сереги – обязательно послушайте и посмотрите. Артисты сняли довольно своеобразный клип. Эти два разнополярных артиста никогда не работали вместе, и их дуэт получился необыкновенно органичным. Я еще перед Новым годом поздравил с этим Серегу», – поделился музыкальный критик.

Соседов считает, что очень некрасиво стравливать друг с другом известных людей.

«И если я кого и просил покинуть сцену, то совершенно других людей, совсем другой возрастной категории, и эти люди весьма немногочисленны. И Басков не входит в их число хотя бы по возрасту. Другое дело, что Баскова много в эфире, на всех телеканалах, но это вовсе не значит, что он должен покинуть сцену. Это совершенно разные вещи», – добавил телеведущий.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов обрадовался развалу ВИА Гры.