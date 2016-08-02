Не секрет, что некоторые животные своим поведением напоминают поведение людей. И речь тут не об обезьянах, которым приписывают с нами родство. Под эту категорию попадают и другие виды братьев наших меньших. Так, например, Филлис Ли, один из редакторов книги «Слоны Амбосели», утверждает: эти животные могут часами стоять и «обсуждать» с другими слонами, куда именно им пойти. А еще они невероятно умны, имеют сложные отношения в своих группах и очень похожи своим поведением на нас, людей.

Наверняка вы хоть раз в жизни задумывались о том, кто из мира фауны ближе всего вам по характеру. Мы предлагаем читательницам Passion.ru пройти небольшой тест, чтобы выяснить, кто оно — ваше тотемное животное?