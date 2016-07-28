Говорят, хозяева похожи на своих питомцев. Заметьте, не животные, а мы, люди, похожи на братьев наших меньших. Психологи Чикагского университета утверждают: подражание и копирование поведения больше присуще человеку, мы перенимаем повадки наших кошечек и собак. И, как правило, это происходит на уровне подсознания. Хозяин приноравливается к манерам и темпераменту животного. Вот простой пример: мужчина выгуливает пса, оба явные флегматики. И наоборот, у экзальтированной женщины, скорее всего, будет импульсивная, эмоциональная собака. Давайте выясним, какое животное подходит именно вам? Пройдите наш тест — у вас не останется вопросов!