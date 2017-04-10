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У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Успешно используя первые и умело скрывая вторые, можно добиться невероятных успехов и в карьере, и в частной жизни. Правда, далеко не все четко осознают, какие именно черты их характера способствуют продуктивной самореализации.

Пройдите наш тест и узнайте, в чем ваше главное преимущество. Это поможет вам правильно расставлять приоритеты и поступать так, чтобы всегда оставаться в выигрыше.