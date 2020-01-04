Тест: танцы, бег или бокс — какой вид спорта подходит вам по темпераменту?

Вы твердо решили начать новую жизнь, в которой есть место для спорта и здорового образа жизни, однако все упирается в то, что вы не можете выбрать, каким видом спорта начать заниматься. Найти ту активность, которая будет приносить истинную радость и удовольствие, – дело действительно непростое, однако вполне возможное, если учитывать ваш тип темперамента. Пройдите наш тест и узнайте, какой вид спорта вам подходит в соответствии с основными чертами вашего характера.