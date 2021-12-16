Рабочий момент: 3 стильных образа для новогоднего корпоратива

Заявитесь на корпоратив так, будто впервые опоздали на работу, — в атласном пижамном костюме на базе классических брюк и свободной рубашки. Зарифмуйте двойку с будуарными мюли с перьями (одним из топовых трендов сезона) и бархатной мини-сумкой. Не забудьте об украшениях и, возможно, алой помаде для настроения.

Самые модные платья для новогодней ночи уже успели рассекретить звезды. Перед шопингом возьмите на заметку образы Ким Кардашьян, Пенелопы Крус и Евы Лонгории — переходите к материалу Passion.ru, чтобы узнать подробности.