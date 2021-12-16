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Рабочий момент: 3 стильных образа для новогоднего корпоратива

Мы рады, что жизнь постепенно возвращается в доковидное русло, а корпоративы — из онлайн-формата в офлайн. Если скоро у вас намечается вечеринка с коллегами — самое время подумать, чем удивлять. Только представьте: целый год вы вели себя хорошо, не опаздывали на работу и соблюдали дресс-код — пора перейти на противоположную сторону и произвести вау-эффект! Для этого мы придумали сразу три стильные идеи — берите на вооружение!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нина Сандбек

Фото: Instagram @ninasandbech

Маленькое черное платье

В выборе образа для новогоднего корпоратива рациональный подход однозначно пригодится. Инвестируйте в то, что без труда сможете носить и потом. Так, например, маленькое черное платье никогда не проигрывает — вспомните, чего стоило одно появление принцессы Дианы в ее ультрасоблазнительном орудии мести мужу и всей королевской семье.

1. Платье Eleonora Carisi x Pinko, цена по запросу. 2. Серьги «Ювелирочка», 10 438 руб. 3. Чехол Ekonika Premium, 6690 руб. 4. Туфли Portal, 9900 руб.
  1. Платье Eleonora Carisi x Pinko, цена по запросу. 2. Серьги «Ювелирочка», 10 438 руб. 3. Чехол Ekonika Premium, 6690 руб. 4. Туфли Portal, 9900 руб.

Фото: Instagram @annabelrosendahl / архивы пресс-служб

Обратите внимание на самый лаконичный фасон — с длинными рукавами, декольте с загадкой и интригующей длиной. Добавьте акцентную обувь — например, в цвете фуксии, ультрафиолета или остромодного изумруда. Дело останется за малым — наносумкой и парой стейтмент-украшений.

Акцентные оттенки

1. Брюки Emka, 5090 руб. 2. Кольцо Parure Atelier, цена по запросу. 4. Рубашка Emka, 7590 руб. 4. Туфли Uterque, 11 590 руб.
  1. Брюки Emka, 5090 руб. 2. Кольцо Parure Atelier, цена по запросу. 4. Рубашка Emka, 7590 руб. 4. Туфли Uterque, 11 590 руб.

Фото: Instagram @ninasandbech / архивы пресс-служб

Ставка на цвет никогда не проигрывает, так что скидывайте все черное и серое и делайте яркость на максимум. Мы присмотрели плиссированную двойку цвета наэлектризованной фуксии, с которой легко можно создать массу образов на вечер и на каждый день. На вечеринку наденьте комплект и завершите его слингбэками контрастного цвета. На бранч с подругами добавьте к брюкам объемную бланковую рубашку и массивные кроссовки, а для свиданий используйте акцентную блузку с прямыми джинсами и каблуки комфортной высоты.

Пижамная вечеринка

1. Брюки Boss, цена по запросу. 2. Сумка. 12 Storeez, 7980 руб. 3. Серьги Chopard, цена по запросу. 4. Рубашка Boss, цена по запросу. 5. Мюли Alexander Wang, 60 602 руб.
  1. Брюки Boss, цена по запросу. 2. Сумка. 12 Storeez, 7980 руб. 3. Серьги Chopard, цена по запросу. 4. Рубашка Boss, цена по запросу. 5. Мюли Alexander Wang, 60 602 руб.

Фото: Instagram @carodaur / архивы пресс-служб

Заявитесь на корпоратив так, будто впервые опоздали на работу, — в атласном пижамном костюме на базе классических брюк и свободной рубашки. Зарифмуйте двойку с будуарными мюли с перьями (одним из топовых трендов сезона) и бархатной мини-сумкой. Не забудьте об украшениях и, возможно, алой помаде для настроения.

Самые модные платья для новогодней ночи уже успели рассекретить звезды. Перед шопингом возьмите на заметку образы Ким Кардашьян, Пенелопы Крус и Евы Лонгории — переходите к материалу Passion.ru, чтобы узнать подробности.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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