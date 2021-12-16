Рабочий момент: 3 стильных образа для новогоднего корпоратива
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @ninasandbech
Маленькое черное платье
В выборе образа для новогоднего корпоратива рациональный подход однозначно пригодится. Инвестируйте в то, что без труда сможете носить и потом. Так, например, маленькое черное платье никогда не проигрывает — вспомните, чего стоило одно появление принцессы Дианы в ее ультрасоблазнительном орудии мести мужу и всей королевской семье.
Фото: Instagram @annabelrosendahl / архивы пресс-служб
Обратите внимание на самый лаконичный фасон — с длинными рукавами, декольте с загадкой и интригующей длиной. Добавьте акцентную обувь — например, в цвете фуксии, ультрафиолета или остромодного изумруда. Дело останется за малым — наносумкой и парой стейтмент-украшений.
Акцентные оттенки
Фото: Instagram @ninasandbech / архивы пресс-служб
Ставка на цвет никогда не проигрывает, так что скидывайте все черное и серое и делайте яркость на максимум. Мы присмотрели плиссированную двойку цвета наэлектризованной фуксии, с которой легко можно создать массу образов на вечер и на каждый день. На вечеринку наденьте комплект и завершите его слингбэками контрастного цвета. На бранч с подругами добавьте к брюкам объемную бланковую рубашку и массивные кроссовки, а для свиданий используйте акцентную блузку с прямыми джинсами и каблуки комфортной высоты.
Пижамная вечеринка
Фото: Instagram @carodaur / архивы пресс-служб
Заявитесь на корпоратив так, будто впервые опоздали на работу, — в атласном пижамном костюме на базе классических брюк и свободной рубашки. Зарифмуйте двойку с будуарными мюли с перьями (одним из топовых трендов сезона) и бархатной мини-сумкой. Не забудьте об украшениях и, возможно, алой помаде для настроения.
Самые модные платья для новогодней ночи уже успели рассекретить звезды. Перед шопингом возьмите на заметку образы Ким Кардашьян, Пенелопы Крус и Евы Лонгории — переходите к материалу Passion.ru, чтобы узнать подробности.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб