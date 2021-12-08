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Сиять! Звезды рассекретили самые модные платья для новогодней ночи

Спойлер: без пайеток не обойтись
В преддверии Нового года вопрос с выбором образа остается открытым. Дизайнеры и селебрити скооперировались, чтобы дать на него вразумительный, а главное, модный ответ. Главные звездные модницы единогласно определились с униформой для светских вечеров, красных дорожек и праздников. Смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кортни Кардашьян

Фото: Instagram @kourtneykardash

Главные герои праздничного сезона — платья всех мастей, усыпанные черными пайетками. Классный вариант мы заметили на Кортни Кардашьян, которая рискнула надеть экстремальное мини с пышными перьями вдоль декольте. Ранее на эту тему уже экспериментировала ее сестра Ким, заручившись поддержкой Демны Гвасалии и трофеями из его коллекций для Balenciaga.

Елена Перминова отправилась на коктейль в силуэтном макси-платье Monot с лифом-халтером — тот самый случай, когда не обязательно открывать ноги или линию декольте, чтобы выглядеть ультрасоблазнительно. Красные дорожки недавних мероприятий пестрели черными пайетками — в них сияли Ева Лонгория, Пенелопа Крус, Ума Турман, Сиенна Миллер и многие другие. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!

Фото: Dpa / Globallook / Instagram

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