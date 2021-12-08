Сиять! Звезды рассекретили самые модные платья для новогодней ночи

Главные герои праздничного сезона — платья всех мастей, усыпанные черными пайетками. Классный вариант мы заметили на Кортни Кардашьян, которая рискнула надеть экстремальное мини с пышными перьями вдоль декольте. Ранее на эту тему уже экспериментировала ее сестра Ким, заручившись поддержкой Демны Гвасалии и трофеями из его коллекций для Balenciaga.

Елена Перминова отправилась на коктейль в силуэтном макси-платье Monot с лифом-халтером — тот самый случай, когда не обязательно открывать ноги или линию декольте, чтобы выглядеть ультрасоблазнительно. Красные дорожки недавних мероприятий пестрели черными пайетками — в них сияли Ева Лонгория, Пенелопа Крус, Ума Турман, Сиенна Миллер и многие другие. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!