Самые скандальные образы Трамп, Бруни-Саркози и других первых леди: фото

Супруга князя Монако Альбера II Шарлен Уиттсток сейчас переживает не самые лучшие времена: княгиня тяжело больна, да и в семье, по всей видимости, все не так гладко. Но будем о хорошем: Шарлен успела заслужить статус одной из самых стильных монарших особ в мире. Ее стиль всегда вел двойную жизнь: для официальных визитов — классика, для спортивных мероприятий — облегающие брюки и бомберы, а на светских раутах — платья самых соблазнительных силуэтов, которые едва сдерживали декольте в рамках приличия.

Брижит Макрон