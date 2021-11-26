Самые скандальные образы Трамп, Бруни-Саркози и других первых леди: фото
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Фото: Dpa
Принцесса Диана
Одной из первых в череде модных преступлений особой тяжести стала принцесса Диана, которая вышла в ультрасоблазнительном наряде Christina Stambolian, который вошел в историю как «платье мести». Дело было в 1994-м, когда ее брак с принцем Чарльзом трещал по швам, и леди Ди узнала о его изменах. В отместку миссис Спенсер учинила громкий скандал, грубо нарушив все возможные правила монаршего дресс-кода.
Фото: Eastnews
Мелания Трамп
На счету Мелании Трамп рекордное количество по-настоящему громких выходов. Конкурировать с ней может разве что Меган Маркл. Экс-первой леди США долго не могли простить ее прошлое модели с обнаженными фото в частном самолете Дональда Трампа, затем вели строгий подсчет баснословной стоимости ее нарядов, а на стадии принятия решили, что она — одна из самых стильных женщин на этом посту.
Фото: GettyImages
Сразу два скандальных образа связаны с поездками леди Трамп в Техас. Общественность долго не могла забыть супруге президента появление в парке с крупной надписью I really don't care, do u? («Мне все равно, а вам?», — прим. ред.). Куда более мощный шквал сплетен последовал за ее визитом в штат после разрушительного урагана «Харви»: Мелании так и не простили дефиле по обломкам на питоновых шпильках.
Фото: Globallook
И, конечно, путешествие Трамп в Кению, в которое она захватила целый арсенал безукоризненных сафари-луков. Но и здесь в Сети нашли к чему придраться: один из образов Мелании для прогулки по саванне дополнял шлем колонизатора. Общество намекнуло, что толерантность вышла из чата.
Королева Максима
Фото: Globallook
Семью нидерландских монархов радушно принимали в Норвегии. В честь приезда короля Виллема-Александра и королевы Максимы организовали виолончельный концерт, на котором Ее Величество затмила даже виртуозную игру. Королевская особа появилась в кутюрном платье Claes Iversen, которое подлило масла в огонь. Все дело в перфорациях, которые практически не оставили места для фантазии.
Карла Бруни-Саркози
Фото: Globallook
Бывшая первая леди Франции и всемирно известная супермодель Карла Бруни от своего прошлого не открестилась — и даже наоборот. На официальных мероприятиях она всегда сопровождала Николя Саркози и делала это с особым шармом — в маленьких черных платьях и чинных пальто. Зато на красные дорожки Карла выходит как звезда — в платьях с экстремальными декольте и увесистых бриллиантах.
Княгиня Шарлен
Фото: GettyImages
Супруга князя Монако Альбера II Шарлен Уиттсток сейчас переживает не самые лучшие времена: княгиня тяжело больна, да и в семье, по всей видимости, все не так гладко. Но будем о хорошем: Шарлен успела заслужить статус одной из самых стильных монарших особ в мире. Ее стиль всегда вел двойную жизнь: для официальных визитов — классика, для спортивных мероприятий — облегающие брюки и бомберы, а на светских раутах — платья самых соблазнительных силуэтов, которые едва сдерживали декольте в рамках приличия.
Брижит Макрон
Фото: Globallook
У первой леди Франции Брижит Макрон есть несколько слабостей. Первая — молодой (и очень успешный) супруг Эмманюэль Макрон, а вторая — ультракороткие юбки и платья. Уверены, эти два пункта связаны между собой. Однако, имея роскошные ноги в 68 лет, явно стоит их показывать.
Джилл Байден
Фото: Eastnews
Джилл Байден приходится нелегко: ее то и дело сравнивают с Меланией Трамп, с которой по части стиля тягаться и правда трудно. Но первая леди Соединенных Штатов не отчаивается и просто носит то, что нравится. А нравятся ей мини-юбки, кожа и колготки с узорами — желательно все и сразу.
Фото: Dpa / Globallook