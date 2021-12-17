passion.ru
2 мин.

Длина экстра-мини, пайетки и не только: 10 эффектных платьев для новогодней ночи

Программа-максимум — составить праздничный образ заранее, чтобы как можно раньше выбыть из шопинг-гонки (конечно, победителем). Но даже тем, кто откладывает все на последний момент, пригодится наша инструкция по платьям на вечер. Предлагаем не терять ни минуты и переходить от теории к практике. Раскрываем список из десяти претендентов на место в вашем списке желаний!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 19

Камила Коэльо

Фото: Instagram @camilacoelho

Дерзкие разрезы

Летом самые модные девушки Инстаграма выгуливали платье Serita от Cult Gaia, которое всего за один сезон успело заслужить статус культового. С наступлением холодов любовь к экстраразрезам на талии и от бедра не пропала, а только усилилась. Бренды тут же сориентировались и выпустили модели по тем же мотивам, но из более плотных материалов и с рукавами.

1. You Wanna, 6950 руб. 2. Lime, 4999 руб.
  1. You Wanna, 6950 руб. 2. Lime, 4999 руб.

Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @leoniehanne

Какой вариант вы бы ни выбрали в качестве инвестиции, он будет беспроигрышным. Макси- и миди-платья с рукавами можно носить и в пир, и в мир — покупка оправдает себя и не будет томиться в шкафу в ожидании звездного часа. Комбинация с вырезами точно пригодится летом, причем как в городе, так и на отдыхе. Вердикт однозначен: берем!

Жгучий алый

1. Laroom, 20 000 руб. 2. Uterque, 17 990 руб.
  1. Laroom, 20 000 руб. 2. Uterque, 17 990 руб.

Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @lenaperminova

Даже самый простой фасон заиграет по-новому, если добавить активные цвета. Конфетному розовому было сказано немало комплиментов, но мы отдадим пальму первенства жгучему алому. Выбирайте любое платье: от ультрамини с «драматичными» рукавами и драпировками до лаконичного вечернего варианта с интригующим разрезом от бедра. Переливающийся в огнях атлас тоже не рекомендуем списывать со счетов: нет ничего соблазнительнее, чем пламенно-красное платье на тонких, едва заметных бретелях.

Экстра-мини

1. Zara, 3299 руб. 2. Lime, 4599 руб.
  1. Zara, 3299 руб. 2. Lime, 4599 руб.

Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @camilacoelho

Проявите смелость и покажите ноги с лучших ракурсов! Челлендж запускают и бренды во главе с David Koma, чьи перфорированные наряды, расшитые сияющими кристаллами, разлетелись по гардеробам селебрити, как горячие пирожки. Мерцающая бахрома и асимметрия зададут тон даже самому маленькому черному платью.

Пайетки

1. Studio 29, 2900 руб. 2. Eleonora Carisi x Pinko, цена по запросу
  1. Studio 29, 2900 руб. 2. Eleonora Carisi x Pinko, цена по запросу

Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @leoniehanne

Классика новогоднего жанра — пайетки и абсолютно любые вариации на их тему. Если верить установке «как встретишь, так его и проведешь», то мы загадываем желание — сиять. Поэтому припасли пару ослепительных и самодостаточных вариантов 1 для них нужны лишь базовые босоножки на гипнотических шпильках и микросумка, из которой можно быстро извлечь спички и записки с желаниями ровно в полночь.

Комбинации

1. 12 Storeez, 19 980 руб. 2. Emka, 6990 руб.
  1. 12 Storeez, 19 980 руб. 2. Emka, 6990 руб.

Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @beyonce

Бельевой стиль не прощается и уж точно не уходит, и если вы присматриваете универсальное платье на все случаи жизни, то комбинация — попадание в цель. На вечеринку замиксуйте ее с мюли, декорированными перьями, и вооружитесь крошечной сумкой-кисетом, а будущим летом носите с кедами и плетеным шоппером из рафии.

Фото: Instagram / архивы пресс-служб

Новости партнеров
О чем говорят