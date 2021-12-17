Длина экстра-мини, пайетки и не только: 10 эффектных платьев для новогодней ночи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @camilacoelho
Дерзкие разрезы
Летом самые модные девушки Инстаграма выгуливали платье Serita от Cult Gaia, которое всего за один сезон успело заслужить статус культового. С наступлением холодов любовь к экстраразрезам на талии и от бедра не пропала, а только усилилась. Бренды тут же сориентировались и выпустили модели по тем же мотивам, но из более плотных материалов и с рукавами.
Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @leoniehanne
Какой вариант вы бы ни выбрали в качестве инвестиции, он будет беспроигрышным. Макси- и миди-платья с рукавами можно носить и в пир, и в мир — покупка оправдает себя и не будет томиться в шкафу в ожидании звездного часа. Комбинация с вырезами точно пригодится летом, причем как в городе, так и на отдыхе. Вердикт однозначен: берем!
Жгучий алый
Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @lenaperminova
Даже самый простой фасон заиграет по-новому, если добавить активные цвета. Конфетному розовому было сказано немало комплиментов, но мы отдадим пальму первенства жгучему алому. Выбирайте любое платье: от ультрамини с «драматичными» рукавами и драпировками до лаконичного вечернего варианта с интригующим разрезом от бедра. Переливающийся в огнях атлас тоже не рекомендуем списывать со счетов: нет ничего соблазнительнее, чем пламенно-красное платье на тонких, едва заметных бретелях.
Экстра-мини
Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @camilacoelho
Проявите смелость и покажите ноги с лучших ракурсов! Челлендж запускают и бренды во главе с David Koma, чьи перфорированные наряды, расшитые сияющими кристаллами, разлетелись по гардеробам селебрити, как горячие пирожки. Мерцающая бахрома и асимметрия зададут тон даже самому маленькому черному платью.
Пайетки
Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @leoniehanne
Классика новогоднего жанра — пайетки и абсолютно любые вариации на их тему. Если верить установке «как встретишь, так его и проведешь», то мы загадываем желание — сиять. Поэтому припасли пару ослепительных и самодостаточных вариантов 1 для них нужны лишь базовые босоножки на гипнотических шпильках и микросумка, из которой можно быстро извлечь спички и записки с желаниями ровно в полночь.
Комбинации
Фото: Архивы прессс-служб / Instagram @beyonce
Бельевой стиль не прощается и уж точно не уходит, и если вы присматриваете универсальное платье на все случаи жизни, то комбинация — попадание в цель. На вечеринку замиксуйте ее с мюли, декорированными перьями, и вооружитесь крошечной сумкой-кисетом, а будущим летом носите с кедами и плетеным шоппером из рафии.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб