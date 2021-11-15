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Решетова и Тейген померились платьями с разрезами: голосуйте, кто круче

Анастасия Решетова продолжает экспериментировать со стилем, и на этот раз под прицелом оказалось платье, которое покорило сердце не одной модницы. Исключением не стала и Крисси Тейген, которую мы видели в наряде того же жанра на шоу Джимми Фэллона в октябре. Предлагаем выбрать победительницу модного баттла и проголосовать!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Крисси Тейген

Фото: Instagram @chrissyteigen

Речь идет о платьях David Koma, которые в этом сезоне завоевали статус самых желанных. Модный трофей легко узнать — по подчеркнутому силуэту и дерзким разрезам, обрамленными мерцающими деталями и практически не оставляющими места для фантазии. Анастасия выбрала вариант макси с эффектным разрезом на груди. Дополнили образ укороченные кожаные перчатки.

Крисси Тейген решила примерить самый соблазнительный вариант. Модель нарядилась в комбинацию длины мидакси с экстремальным разрезом от бедра и лифом, напоминающим бра. Дополнили образ лаконичные босоножки Jimmy Choo на головокружительно высоких шпильках и акцентные серьги-кольца.

Анастасия Решетова / Instagram @volkonskaya.reshetova

Не так давно на модном ринге встретились сразу две звездные красотки — Кэти Перри и Зендая. Кому «мокрое» платье идет больше — голосуйте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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