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Решетова и Тейген померились платьями с разрезами: голосуйте, кто круче

Анастасия Решетова продолжает экспериментировать со стилем, и на этот раз под прицелом оказалось платье, которое покорило сердце не одной модницы. Исключением не стала и Крисси Тейген, которую мы видели в наряде того же жанра на шоу Джимми Фэллона в октябре. Предлагаем выбрать победительницу модного баттла и проголосовать!