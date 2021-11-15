Решетова и Тейген померились платьями с разрезами: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @chrissyteigen
Речь идет о платьях David Koma, которые в этом сезоне завоевали статус самых желанных. Модный трофей легко узнать — по подчеркнутому силуэту и дерзким разрезам, обрамленными мерцающими деталями и практически не оставляющими места для фантазии. Анастасия выбрала вариант макси с эффектным разрезом на груди. Дополнили образ укороченные кожаные перчатки.
Крисси Тейген решила примерить самый соблазнительный вариант. Модель нарядилась в комбинацию длины мидакси с экстремальным разрезом от бедра и лифом, напоминающим бра. Дополнили образ лаконичные босоножки Jimmy Choo на головокружительно высоких шпильках и акцентные серьги-кольца.
Не так давно на модном ринге встретились сразу две звездные красотки — Кэти Перри и Зендая. Кому «мокрое» платье идет больше — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Instagram