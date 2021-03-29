Звездный тренд — шелковые платки: как носить и с чем сочетать

Инвестиция в пестрый платок будет самой выгодной. Зная это, мы собрали несколько вариантов на разный вкус и бюджет. Правило одно: чем ярче, тем лучше. Обратите внимание на принты по мотивам полотен знаменитых художников. Десятки оттенков в палитре помогут аксессуару вписаться в максимальное число образов.

Ранее мы рассказывали о самых актуальных аксессуарах сезона весна-лето 2021. Дизайнеры предлагают вооружаться шляпкой с вуалью, гипертрофированными украшениями и очками стрелка. Подробности с фото — на Passion.ru.