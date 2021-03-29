Звездный тренд — шелковые платки: как носить и с чем сочетать
Фото: Instagram @kyliejenner
Сегодня знаменитые модницы выбирают пестрые платки всех мастей и носят их как бандану. Елена Перминова обыгрывает ими пляжные образы во время отдыха на островах, Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян составляют с ними образы в духе 2000-х. Предлагаем посмотреть сразу несколько вариантов и перейти от теории к практике как можно скорее!
Фото: Eastnews
Монохром на каждый день
Фото: Globallook
Мир наконец-таки смог выдохнуть после нашествия вируса, и Недели моды постепенно возвращаются в прежний формат. Не так давно Донателла Версаче представила новую осенне-зимнюю коллекцию, собрав своих муз в Милане. Дизайнер говорит прямо: монохромные косынки просто необходимы в этом году. Ирина Шейк не ослушалась, и уже выгуляла новинки Versace, показав, как вписать шелковый платок в образ с объемным пальто и брутальными сапогами.
В духе Брижит Бардо
Фото: Instagram @hoskelsa
Эльза Хоск показывает образ, навеянный фильмами Годара и стилем Брижит Бардо. Принтованный шарф ангел Victoria’s Secret собран в широкую повязку и замиксован с акцентными серьгами. Очевидно, что это выигрышный способ разбавить повседневный аутфит с денимом и объемной рубашкой «бойфренда».
Чалма, как у Тины Канделаки
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Тина Канделаки бежала из холодной столица, успев захватить с собой все самое стильное. В главных ролях — асимметричный купальник черного цвета, заскучать от которого не позволил алый платок. Ведущая предлагает носить его как чалму, дополнив массивными золотыми серьгами и крупными очками Celine.
Wish-лист
Фото: Архивы пресс-служб
Инвестиция в пестрый платок будет самой выгодной. Зная это, мы собрали несколько вариантов на разный вкус и бюджет. Правило одно: чем ярче, тем лучше. Обратите внимание на принты по мотивам полотен знаменитых художников. Десятки оттенков в палитре помогут аксессуару вписаться в максимальное число образов.
Ранее мы рассказывали о самых актуальных аксессуарах сезона весна-лето 2021. Дизайнеры предлагают вооружаться шляпкой с вуалью, гипертрофированными украшениями и очками стрелка. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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