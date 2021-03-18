Каска пожарного, очки сварщика и не только: модные аксессуары весна-лето 2021

Гигантомания захватила украшения, а они, в свою очередь, главные роли в образах. Тяжеловесным серьгам, брутальным цепям и браслетам, надетым в несколько ярусов, мы говорим решительное «да». Кстати, рекомендуем присмотреться к рок-атрибутике: кожаные «напульсники» и грубые металлические браслеты — в числе фаворитов.

Ранее мы рассказывали о самой модной обуви сезона весна-лето 2021. Спойлер: носите сандалии и шлепанцы на носки, выбирайте миниатюрные каблуки и делайте ставку на цвет. А подробности с фото ищите на Passion.ru.