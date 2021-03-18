Каска пожарного, очки сварщика и не только: модные аксессуары весна-лето 2021
Фото: Vogue.com
Каска пожарного и очки сварщика
Фото: Vogue.com
Головные уборы на этот раз явно не обделены вниманием, и мы, пожалуй, начнем с самых необычных. Рикардо Тиши, например, процитировал униформу пожарных и добавил в коллекцию Burberry стильные кожаные «каски». Дизайнер предлагает брать их в комплекте с тренчем в тон и эффектно скрываться от капризов погоды.
Фото: Vogue.com
Новое изобретение Kenzo сможет заставить ликовать всех: от интровертов до тех, кто боится загара. Когда вокруг все не так, как хотелось бы, просто спрячьтесь под огромной шляпой пасечника, которая идеально подходит к цвету вашего платья. Приятные бонусы — защита от насекомых и абсолютное попадание в тренд.
Фото: Vogue.com
Трендовые очки напоминают те, что носят сварщики и стрелки. Массивная оправа плюс прозрачные линзы — формула на сезон. Подсмотреть актуальные модели можно на показе Acne Studios, где они замиксованы с гигантскими акцентными серьгами самых причудливых форм.
Вуаль
Фото: Vogue.com
Хотите добавить в образ что-то необычное — присмотритесь к обручам, декорированных вуалью. Такие появились в коллекциях Chanel и Christian Dior, и они уже претендуют на место под солнцем. Виржини Виар предложила сочетать аксессуар с темными солнцезащитными очками и броскими серьгами, а Мария Грация Кьюри — добавлять его к базе.
Козырьки
Фото: Vogue.com
Еще один способ защититься от солнца позаимствован у теннисисток. Козырьки всех мастей захватывают подиум, поэтому рекомендуем отправиться за модным трофеем уже сейчас. Модный Дом Fendi показал вариации на тему базовых цветов и соответствия общей гамме образа, а Донателла Версаче сделала ставку на морскую тематику и не прогадала: сочные оттенки и морские звезды навевают на мечты об океане и шелесте пальм.
Чалма
Фото: Vogue.com
Мария Грация Кьюри процитировала восточные мотивы и решительно заявила, что чалмой этой весной следует обзавестись всем. А к ней — парой массивных асимметричных серег для большей убедительности.
Спортивные очки
Фото: Vogue.com
Спортивные очки, как у велосипедистов, — еще один безоговорочный хит, который передает нам привет с показов Burberry и Miu Miu. Кстати, тренд уже оценили селебрити: не так давно в таких очках щеголяли Кайли Дженнер и Кристина Агилера. Слушаем и конспектируем!
Стейтмент-украшения
Фото: Vogue.com
Гигантомания захватила украшения, а они, в свою очередь, главные роли в образах. Тяжеловесным серьгам, брутальным цепям и браслетам, надетым в несколько ярусов, мы говорим решительное «да». Кстати, рекомендуем присмотреться к рок-атрибутике: кожаные «напульсники» и грубые металлические браслеты — в числе фаворитов.
Ранее мы рассказывали о самой модной обуви сезона весна-лето 2021. Спойлер: носите сандалии и шлепанцы на носки, выбирайте миниатюрные каблуки и делайте ставку на цвет. А подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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