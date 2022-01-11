Зов джунглей: как носить «хищные» принты, чтобы не выглядеть вульгарно
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Фото: Eastnews
Правильный паттерн
У кого и правда стоит поучиться носить леопардовый принт, так это у Кейт Мосс: икона стиля и королева богемного шика всегда применяет его беспроигрышно. В ее арсенале есть все для дружеских союзов с обитателями джунглей: от объемных меховых пальто до пятнистых аксессуаров.
Фото: Eastnews
Нам приглянулся выход Мосс на Неделе моды в Париже: супермодель намекнула о том, что при выборе леопардового total look важно обращать внимание на сам принт и качество материала. Чем ближе паттерн к естественному животному окрасу, тем дороже выглядит вещь.
Вне конкуренции
Фото: Eastnews
Присмотритесь к тому, как селебрити носят активные принты. Кто-то рискует, добавляя акценты в виде насыщенно-алых или изумрудных аксессуаров, остальные же верны теории о том, что леопард не любит конкуренции. Например, Сальма Хайек отправилась на съемки телешоу в двойке Elie Saab с анималистическим паттерном. Первое, на чем стоит сделать акцент, так это на фасонах. Если вы приняли зов джунглей, то брюки должны быть безупречно скроенными, а блейзер — в лучших традициях классического стиля. Сальма решила передать все лавры семейству кошачьих, поэтому дополнила образ лаконичной блузкой и обувью черного цвета.
Внимание к деталям
Фото: Eastnews
Классную формулу применения акцентных принтов нашла Ирина Шейк, которая знает наверняка, как превратить обычную прогулку с дочкой в модное дефиле по улицам Манхэттена. Модель выбрала удлиненный блейзер «плечистого» силуэта, добавила легинсы, а разбавили незатейливый total black сапоги Magda Butrym с зебровым принтом.
Скрытые намеки
Фото: Eastnews
Ошибочно полагать, что анималистические мотивы — нечто кричащее, смело заявляющее о себе. За доказательствами обратного снова обращаемся к хронике образов Кейт Мосс. Модель соединила атласную сорочку с едва заметным пятнистым паттерном и подобрала тренч-франкенштейн с голографическим эффектом: рисунок проявляется на нем в зависимости от смены освещения.
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Фото: Eastnews / Globallook