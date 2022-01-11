Зов джунглей: как носить «хищные» принты, чтобы не выглядеть вульгарно

Ошибочно полагать, что анималистические мотивы — нечто кричащее, смело заявляющее о себе. За доказательствами обратного снова обращаемся к хронике образов Кейт Мосс. Модель соединила атласную сорочку с едва заметным пятнистым паттерном и подобрала тренч-франкенштейн с голографическим эффектом: рисунок проявляется на нем в зависимости от смены освещения.

Историк моды Александр Васильев назвал тигровый принт самым модным. Какие тенденции эксперт считает ключевыми в 2022 году — читайте в эксклюзивном материале Passion.ru.