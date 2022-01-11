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Зов джунглей: как носить «хищные» принты, чтобы не выглядеть вульгарно

После того как мы вступили в год Черного Водяного Тигра, вопрос об актуальности «хищных» принтов отпал сам собой. Их триумф в этом сезоне предвещали Dolce & Gabbana, Etro и другие бренды в рамках Недель моды, да и астрологи в этом вопросе с ними солидарны. Остается одно — научиться их вписывать в образы на каждый день, на вечер и даже рискнуть надеть их в офис. Как — разбираем на примерах звезд!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Eastnews

Правильный паттерн

У кого и правда стоит поучиться носить леопардовый принт, так это у Кейт Мосс: икона стиля и королева богемного шика всегда применяет его беспроигрышно. В ее арсенале есть все для дружеских союзов с обитателями джунглей: от объемных меховых пальто до пятнистых аксессуаров.

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Фото: Eastnews

Нам приглянулся выход Мосс на Неделе моды в Париже: супермодель намекнула о том, что при выборе леопардового total look важно обращать внимание на сам принт и качество материала. Чем ближе паттерн к естественному животному окрасу, тем дороже выглядит вещь.

Вне конкуренции

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Фото: Eastnews

Присмотритесь к тому, как селебрити носят активные принты. Кто-то рискует, добавляя акценты в виде насыщенно-алых или изумрудных аксессуаров, остальные же верны теории о том, что леопард не любит конкуренции. Например, Сальма Хайек отправилась на съемки телешоу в двойке Elie Saab с анималистическим паттерном. Первое, на чем стоит сделать акцент, так это на фасонах. Если вы приняли зов джунглей, то брюки должны быть безупречно скроенными, а блейзер — в лучших традициях классического стиля. Сальма решила передать все лавры семейству кошачьих, поэтому дополнила образ лаконичной блузкой и обувью черного цвета.

Внимание к деталям

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Классную формулу применения акцентных принтов нашла Ирина Шейк, которая знает наверняка, как превратить обычную прогулку с дочкой в модное дефиле по улицам Манхэттена. Модель выбрала удлиненный блейзер «плечистого» силуэта, добавила легинсы, а разбавили незатейливый total black сапоги Magda Butrym с зебровым принтом.

Скрытые намеки

Кейт Мосс

Кейт Мосс

Фото: Eastnews

Ошибочно полагать, что анималистические мотивы — нечто кричащее, смело заявляющее о себе. За доказательствами обратного снова обращаемся к хронике образов Кейт Мосс. Модель соединила атласную сорочку с едва заметным пятнистым паттерном и подобрала тренч-франкенштейн с голографическим эффектом: рисунок проявляется на нем в зависимости от смены освещения.

Историк моды Александр Васильев назвал тигровый принт самым модным. Какие тенденции эксперт считает ключевыми в 2022 году — читайте в эксклюзивном материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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