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Зов джунглей: Сальма Хайек показала, как стильно носить леопардовый принт

Сальму Хайек поймали по пути на съемочную площадку шоу Джимми Киммела, в котором актриса приняла участие. Звезда представила фильм «Вечные», в котором идеально все, включая ее творческий тандем с Анджелиной Джоли. Перед съемкой Хайек зашла за стаканчиком кофе, а мы тем временем успели рассмотреть ее новый образ в деталях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сальма Хайек

Фото: Eastnews

Если вы уже обзавелись безукоризненным черным костюмом, то самое время поэкспериментировать с оттенками и принтами. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на образ Сальмы. Актриса выбрала эффектную двойку Elie Saab на базе расклешенных брюк в пол и удлиненного пиджака с контрастными лацканами. В главной роли — «хищный» леопардовый принт, с которым многие осторожничают (и очень зря).

Комплект актриса дополнила прозрачной блузкой и обувью на экстремально высоких платформах — как из восьмидесятых. Завершили образ классические солнцезащитные очки Celine и акцентные серьги до плеч.

Не так давно привет из Западного Голливуда передавала 57-летняя Николетт Шеридан — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», исполнившая в нем роль гламурной красотки Иди Бритт. Фото редкого выхода — в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook