Зов джунглей: Сальма Хайек показала, как стильно носить леопардовый принт

Если вы уже обзавелись безукоризненным черным костюмом, то самое время поэкспериментировать с оттенками и принтами. За примером далеко ходить не надо — посмотрите на образ Сальмы. Актриса выбрала эффектную двойку Elie Saab на базе расклешенных брюк в пол и удлиненного пиджака с контрастными лацканами. В главной роли — «хищный» леопардовый принт, с которым многие осторожничают (и очень зря).

Комплект актриса дополнила прозрачной блузкой и обувью на экстремально высоких платформах — как из восьмидесятых. Завершили образ классические солнцезащитные очки Celine и акцентные серьги до плеч.

Не так давно привет из Западного Голливуда передавала 57-летняя Николетт Шеридан — звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», исполнившая в нем роль гламурной красотки Иди Бритт. Фото редкого выхода — в материале Passion.ru.