Зендая, Тина Кунаки и другие звезды, которые носят одежду старше их самих: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Постоянство важно: на церемонии «Золотой мяч» Лионель Месси забрал награду в седьмой раз. На мероприятии была и Зендая, платье которой уже видело свет около 22 лет назад. Речь идет о роскошном макси Roberto Cavalli с экстремальным вырезом на спине и декором в виде золотого скелета. Актриса приняла эстафету как раз после Беллы Хадид, которая блистала в Каннах в винтажном Jean Paul Gaultier. Любопытно, что именно этот наряд на подиуме в начале 2000-х демонстрировала Наоми Кэмпбелл.
Интересно, что в семье Тины Кунаки из поколения в поколение передается платье Jean Paul Gaultier. Больше 20 лет назад его носила мама модели, когда была беременна ее младшим братом Закари.
Фото: Globallook
Среди тех, кто не забывает о запасах собственной гардеробной, оказалась и королева Нидерландов Максима. Ее величество поставила модный рекорд: ее любимой сумке Susan Gail с бамбуковой ручкой больше лет, чем ей самой (напомним, что в 2021-м монаршая особа отметила 50-й юбилей).
Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Globallook / Dpa / GettyImages