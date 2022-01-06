Зендая, Тина Кунаки и другие звезды, которые носят одежду старше их самих: фото

Постоянство важно: на церемонии «Золотой мяч» Лионель Месси забрал награду в седьмой раз. На мероприятии была и Зендая, платье которой уже видело свет около 22 лет назад. Речь идет о роскошном макси Roberto Cavalli с экстремальным вырезом на спине и декором в виде золотого скелета. Актриса приняла эстафету как раз после Беллы Хадид, которая блистала в Каннах в винтажном Jean Paul Gaultier. Любопытно, что именно этот наряд на подиуме в начале 2000-х демонстрировала Наоми Кэмпбелл.

Интересно, что в семье Тины Кунаки из поколения в поколение передается платье Jean Paul Gaultier. Больше 20 лет назад его носила мама модели, когда была беременна ее младшим братом Закари.