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Зендая, Тина Кунаки и другие звезды, которые носят одежду старше их самих: фото

Молодое поколение фэшионисток во главе с Зендаей и Беллой Хадид задают тренды, но за вдохновением обращаются к истокам. Юные актрисы и модели копают винтажные запасы именитых брендов, чтобы произвести фурор на красных дорожках, а заодно показать пример осознанного отношения к моде. Мы собрали несколько примеров, которые подтверждают, что новое — это хорошо забытое старое.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Зендая

Фото: Dpa

Постоянство важно: на церемонии «Золотой мяч» Лионель Месси забрал награду в седьмой раз. На мероприятии была и Зендая, платье которой уже видело свет около 22 лет назад. Речь идет о роскошном макси Roberto Cavalli с экстремальным вырезом на спине и декором в виде золотого скелета. Актриса приняла эстафету как раз после Беллы Хадид, которая блистала в Каннах в винтажном Jean Paul Gaultier. Любопытно, что именно этот наряд на подиуме в начале 2000-х демонстрировала Наоми Кэмпбелл.

Интересно, что в семье Тины Кунаки из поколения в поколение передается платье Jean Paul Gaultier. Больше 20 лет назад его носила мама модели, когда была беременна ее младшим братом Закари.

Королева Максима

Королева Максима

Фото: Globallook

Среди тех, кто не забывает о запасах собственной гардеробной, оказалась и королева Нидерландов Максима. Ее величество поставила модный рекорд: ее любимой сумке Susan Gail с бамбуковой ручкой больше лет, чем ей самой (напомним, что в 2021-м монаршая особа отметила 50-й юбилей).

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Фото: Globallook / Dpa / GettyImages

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