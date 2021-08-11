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Тина Кунаки примерила платье 20-летней давности, доставшееся ей от мамы

Внимание к винтажу за последнее время повышенное — и продолжает расти. Так, например, Кайли Дженнер смело выгуляла платье 34-летней давности на благотворительный вечер школы Парсонс, а Белла Хадид вышла на красную дорожку в Каннах в наряде, в котором в 2002 году дефилировала по подиуму Наоми Кэмпбелл. Ставку на «хорошо забытое старое» сделала и молодая супруга Венсана Касселя Тина Кунаки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки

Фото: Instagram @tinakunakey

Модель устроила горячую фотосессию в макси-платье с футуристичным принтом и оптическими эффектами. Наряд от Jean Paul Gaultier достался Тине как модная семейная реликвия. Однажды Кунаки публиковала серию снимков, на которых она запечатлена маленькой вместе с мамой Надей — тогда она была беременна младшим братом модели Закари (в этом году ему исполнится 21 год).

Одно можно сказать точно: Жан-Поль Готье — настоящий провидец с экстрасенсорным чутьем на то, что потенциально может стать модной вечностью. Платье, которому не один десяток лет, по-прежнему актуально.

Маленькая Тина Кунаки с мамой Надей

Среди любительниц ретро-диковин и королева Нидерландов Максима. Ее Величество часто берет с собой сумку Susan Gail, которая старше ее самой (а монаршей особе недавно исполнилось 50 лет). Подробности — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @tinakunakey

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