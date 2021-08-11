Тина Кунаки примерила платье 20-летней давности, доставшееся ей от мамы

Модель устроила горячую фотосессию в макси-платье с футуристичным принтом и оптическими эффектами. Наряд от Jean Paul Gaultier достался Тине как модная семейная реликвия. Однажды Кунаки публиковала серию снимков, на которых она запечатлена маленькой вместе с мамой Надей — тогда она была беременна младшим братом модели Закари (в этом году ему исполнится 21 год).

Одно можно сказать точно: Жан-Поль Готье — настоящий провидец с экстрасенсорным чутьем на то, что потенциально может стать модной вечностью. Платье, которому не один десяток лет, по-прежнему актуально.