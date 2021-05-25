50-летняя королева Нидерландов выгуляла сумку, которая старше, чем она сама
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
К эффектному комбинезону в клетку пье-де-пуль (она же — «гусиная лапка») Максима подобрала брутальный широкий пояс, классические лодочки и сумку, о которой стоит поговорить подробнее.
Королева вооружилась винтажной Susan Gail с бамбуковой фурнитурой — этот тренд возник еще в 1940-х. В послевоенные годы бренды экономили на материалах, поэтому выход из положения появился сам собой — добавлять к коже ручки и детали из бамбука. Этого курса придерживался и модный Дом Gucci, выпустивший легендарные Bamboo Bags. Кстати, идея особенно полюбилась Элизабет Тейлор и леди Ди.
Фото: Globallook
Версия королевы Максимы — миниатюрная, из черной кожи с тиснением. Выпущен аксессуар в семидесятых, и по сей день сохраняет свою актуальность. На ресейловых платформах похожую модель можно приобрести примерно за 20 000 рублей (если, конечно, повезет).
Среди любительниц давать новую жизнь старым вещам и коллега Максимы испанская королева Летиция. Сколько стоит любимая сумочка Ее Величества — читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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