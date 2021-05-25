50-летняя королева Нидерландов выгуляла сумку, которая старше, чем она сама

К эффектному комбинезону в клетку пье-де-пуль (она же — «гусиная лапка») Максима подобрала брутальный широкий пояс, классические лодочки и сумку, о которой стоит поговорить подробнее.

Королева вооружилась винтажной Susan Gail с бамбуковой фурнитурой — этот тренд возник еще в 1940-х. В послевоенные годы бренды экономили на материалах, поэтому выход из положения появился сам собой — добавлять к коже ручки и детали из бамбука. Этого курса придерживался и модный Дом Gucci, выпустивший легендарные Bamboo Bags. Кстати, идея особенно полюбилась Элизабет Тейлор и леди Ди.