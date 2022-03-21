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«Упорхнувший» бюст, белье напоказ и другие конфузы звезд на мероприятиях: фото

Над образами звезд для светских мероприятий работают большие команды — визажисты, стилисты и их ассистенты. В спешке не всегда удается заметить все детали, и такие промахи тут же становятся темой для бурных обсуждений в Сети. Страдают и звезды, и монаршие особы, и жены президентов. Рассказываем о самых ярких конфузах!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Клаудия Шиффер

Фото: Dpa

Ольга Бузова

На концерте в честь 25-летия МУЗ-ТВ Ольга Бузова появилась, как всегда, феерично. Певица нарядилась в платье-«облако» и добавила сапоги-чулки. Увлекшись позированием фотографам, артистка не заметила, что пол в фотозоне был зеркальным — так и раскрылись все карты.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Меган Маркл

Герцогинь неприятные ситуации стороной тоже не обходят. Кейт Миддлтон эффектно падала с высоты каблуков, принцесса Беатрис демонстрировала чулки на выходе из часовни, а Меган Маркл подвел джемпер из тонкого трикотажа, сквозь который просочились пятна пота.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Dpa

Клаудия Шиффер

На одну из кинопремьер в 2021 году Клаудия Шиффер приехала во всеоружии: супермодель подчеркнула бесконечные ноги высокими шпильками, добавила плотные черные колготки и платье Richard Quinn с головокружительным разрезом. А о зоне декольте явно не подумала: наряд был настолько тесным, что бюст чуть не выпорхнул на свободу.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер

Фото: Dpa

Сара Джессика Паркер

В декабре Сара Джессика Паркер (и весь звездный каст) отмечали долгожданную премьеру «И просто так…», ставшую продолжением культового «Секса в большом городе». На мероприятии актриса появилась в образе, который точно бы понравился ее героине Кэрри. В главной роли — пышное платье-пачка Oscar de la Renta, сатиновые лодочки и сумка а-ля винтаж, у которой в самый неподходящий момент оторвался ремешок.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Фото: Eastnews

Джонни Депп

В образах Джонни Деппа трудно отличить, где конфуз, а где часть имиджа. Гранжевую неряшливость актер сделал лейтмотивом своего стиля, поэтому без стеснения выходит на красные дорожке в грязных бомберах и рваных шляпах (которых у него целая коллекция).

Джонни Депп

Джонни Депп

Фото: Dpa

Джилл Байден

Чета Байден принимала в доме гостей по случаю выхода на пенсию члена Верховного суда Стивена Брейера. Для важной встречи первая леди подобрала чинный костюм на базе эффектной юбки-карандаша и жакета с баской. Дополнили образ слингбэки Christian Dior, которые и подвели супругу президента. По всей видимости, Джилл забыла записаться на педикюр.

Джилл Байден

Globallook

Джилл Байден в слингбэках Dior

Globallook

Ранее мы обсуждали самые провокационные образы беременных звезд. Самых смелых возглавила, конечно же, Рианна, которая без стеснения демонстрирует большой живот и выходит на публику в нижнем белье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Макс Светский / Пресс-служба

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