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«Упорхнувший» бюст, белье напоказ и другие конфузы звезд на мероприятиях: фото

Над образами звезд для светских мероприятий работают большие команды — визажисты, стилисты и их ассистенты. В спешке не всегда удается заметить все детали, и такие промахи тут же становятся темой для бурных обсуждений в Сети. Страдают и звезды, и монаршие особы, и жены президентов. Рассказываем о самых ярких конфузах!