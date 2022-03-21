«Упорхнувший» бюст, белье напоказ и другие конфузы звезд на мероприятиях: фото
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Фото: Dpa
Ольга Бузова
На концерте в честь 25-летия МУЗ-ТВ Ольга Бузова появилась, как всегда, феерично. Певица нарядилась в платье-«облако» и добавила сапоги-чулки. Увлекшись позированием фотографам, артистка не заметила, что пол в фотозоне был зеркальным — так и раскрылись все карты.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Меган Маркл
Герцогинь неприятные ситуации стороной тоже не обходят. Кейт Миддлтон эффектно падала с высоты каблуков, принцесса Беатрис демонстрировала чулки на выходе из часовни, а Меган Маркл подвел джемпер из тонкого трикотажа, сквозь который просочились пятна пота.
Фото: Dpa
Клаудия Шиффер
На одну из кинопремьер в 2021 году Клаудия Шиффер приехала во всеоружии: супермодель подчеркнула бесконечные ноги высокими шпильками, добавила плотные черные колготки и платье Richard Quinn с головокружительным разрезом. А о зоне декольте явно не подумала: наряд был настолько тесным, что бюст чуть не выпорхнул на свободу.
Фото: Dpa
Сара Джессика Паркер
В декабре Сара Джессика Паркер (и весь звездный каст) отмечали долгожданную премьеру «И просто так…», ставшую продолжением культового «Секса в большом городе». На мероприятии актриса появилась в образе, который точно бы понравился ее героине Кэрри. В главной роли — пышное платье-пачка Oscar de la Renta, сатиновые лодочки и сумка а-ля винтаж, у которой в самый неподходящий момент оторвался ремешок.
Фото: Eastnews
Джонни Депп
В образах Джонни Деппа трудно отличить, где конфуз, а где часть имиджа. Гранжевую неряшливость актер сделал лейтмотивом своего стиля, поэтому без стеснения выходит на красные дорожке в грязных бомберах и рваных шляпах (которых у него целая коллекция).
Фото: Dpa
Джилл Байден
Чета Байден принимала в доме гостей по случаю выхода на пенсию члена Верховного суда Стивена Брейера. Для важной встречи первая леди подобрала чинный костюм на базе эффектной юбки-карандаша и жакета с баской. Дополнили образ слингбэки Christian Dior, которые и подвели супругу президента. По всей видимости, Джилл забыла записаться на педикюр.
Globallook
Globallook
Ранее мы обсуждали самые провокационные образы беременных звезд. Самых смелых возглавила, конечно же, Рианна, которая без стеснения демонстрирует большой живот и выходит на публику в нижнем белье. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / Макс Светский / Пресс-служба