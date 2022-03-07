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Топ-5 дерзких образов Кайли Миноуг: голосуйте за самый провокационный

Этой весной Кайли Миноуг отпразднует 54 года, во что трудно поверить: певица выглядит еще круче, чем 30 лет назад. Впрочем, с тех пор мало что изменилось — разве что образа Мэрилин Монро звезда больше не придерживается. Зато продолжает носить провокационные образы — назло всем хейтерам и эйджистам. Мы составили топ-5 самых дерзких образов артистки — выбирайте самый горячий!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кайли Миноуг, 2021 г.

Фото: Instagram @kylieminogue

Мы начали с 2000-х и одного из самых ярких образов Кайли для MTV Europe Music Awards в Швеции. Тогда Миноуг блистала в экстремально соблазнительном платье Julien MacDonald, которое едва оставляло место для фантазии. Второй фаворит — сценический костюм на концерте в Мюнхене летом 2002-го. Певица вышла к зрителям в одном бра и микроюбке, едва прикрывающей нижнее белье.

На BRIT Awards в 2014-м Кайли появилась в ультраоблегающем латексном платье William Wilde с акцентным бантом, которое обсуждали еще долго. И сегодня артистка себе не изменяет и знает, как оказаться в центре внимания с минимумом усилий. Достаточно лишь эффектного кэтсьюта Richard Quinn или платья Versace с дерзким разрезом от бедра.

Ранее мы обсуждали образы звезд с платьями неприличной длины. Среди тех, кто предпочитает делать все тайное явным, Бритни Спирс, Кейт Хадсон, Хайди Клум и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Instagram @kylieminogue

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