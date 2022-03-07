Топ-5 дерзких образов Кайли Миноуг: голосуйте за самый провокационный
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kylieminogue
Мы начали с 2000-х и одного из самых ярких образов Кайли для MTV Europe Music Awards в Швеции. Тогда Миноуг блистала в экстремально соблазнительном платье Julien MacDonald, которое едва оставляло место для фантазии. Второй фаворит — сценический костюм на концерте в Мюнхене летом 2002-го. Певица вышла к зрителям в одном бра и микроюбке, едва прикрывающей нижнее белье.
На BRIT Awards в 2014-м Кайли появилась в ультраоблегающем латексном платье William Wilde с акцентным бантом, которое обсуждали еще долго. И сегодня артистка себе не изменяет и знает, как оказаться в центре внимания с минимумом усилий. Достаточно лишь эффектного кэтсьюта Richard Quinn или платья Versace с дерзким разрезом от бедра.
Ранее мы обсуждали образы звезд с платьями неприличной длины. Среди тех, кто предпочитает делать все тайное явным, Бритни Спирс, Кейт Хадсон, Хайди Клум и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Instagram @kylieminogue