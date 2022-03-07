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Топ-5 дерзких образов Кайли Миноуг: голосуйте за самый провокационный

Этой весной Кайли Миноуг отпразднует 54 года, во что трудно поверить: певица выглядит еще круче, чем 30 лет назад. Впрочем, с тех пор мало что изменилось — разве что образа Мэрилин Монро звезда больше не придерживается. Зато продолжает носить провокационные образы — назло всем хейтерам и эйджистам. Мы составили топ-5 самых дерзких образов артистки — выбирайте самый горячий!