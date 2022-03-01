Хадсон, Спирс и другие звезды, которые носят неприлично короткие платья: фото

Максимально короткие юбки и платья — интригующий тренд, который покорил практически все подиумы. Звездные инфлюенсеры уже успели поделиться с поклонниками своими новыми образами с ультрамини.

Бритни Спирс сделала выбор в пользу откровенной комбинации с леопардовым принтом, которое замиксовала с запредельными шпильками и черными митенками. Элизабет Херли выбрала яркий праздничный образ. Актриса надела сияющее платье розового оттенка с разрезом на бедре и добавила к нему подвеску-сердце и серьги-хупы.