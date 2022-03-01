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Хадсон, Спирс и другие звезды, которые носят неприлично короткие платья: фото

Тренд на ультрамини уже который сезон покоряет подиумы. Звезды решили поддержать нескромную тенденцию. Элизабет Херли, Бритни Спирс, Кейт Хадсон и другие селебрити подхватили тренд и показали фигуры в максимально коротких юбках. На примерах знаменитостей разбираем, как носить платья длиной чуть ниже бедра.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бритни Спирс

Фото: Instagram @britneyspears

Максимально короткие юбки и платья — интригующий тренд, который покорил практически все подиумы. Звездные инфлюенсеры уже успели поделиться с поклонниками своими новыми образами с ультрамини.

Бритни Спирс сделала выбор в пользу откровенной комбинации с леопардовым принтом, которое замиксовала с запредельными шпильками и черными митенками. Элизабет Херли выбрала яркий праздничный образ. Актриса надела сияющее платье розового оттенка с разрезом на бедре и добавила к нему подвеску-сердце и серьги-хупы.

Instagram @elizabethhurley1

Instagram @katehudson

Кейт Хадсон показала аутфит от Valentino. Актриса надела короткое платье цвета лаванды с открытой спиной и дополнила его туфлями молочного оттенка на высокой платформе. Поверх звезда накинула жакет малинового цвета. Look завершила сумка в тон платья с золотой фурнитурой.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Бра-«шторки» — еще один раскованный тренд, который актуален в этом сезоне. Ранее мы рассказывали, как его носят Дуа Липа, Хейли Бибер и другие звезды. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / Globallook

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