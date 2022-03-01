Хадсон, Спирс и другие звезды, которые носят неприлично короткие платья: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @britneyspears
Максимально короткие юбки и платья — интригующий тренд, который покорил практически все подиумы. Звездные инфлюенсеры уже успели поделиться с поклонниками своими новыми образами с ультрамини.
Бритни Спирс сделала выбор в пользу откровенной комбинации с леопардовым принтом, которое замиксовала с запредельными шпильками и черными митенками. Элизабет Херли выбрала яркий праздничный образ. Актриса надела сияющее платье розового оттенка с разрезом на бедре и добавила к нему подвеску-сердце и серьги-хупы.
Instagram @elizabethhurley1
Instagram @katehudson
Кейт Хадсон показала аутфит от Valentino. Актриса надела короткое платье цвета лаванды с открытой спиной и дополнила его туфлями молочного оттенка на высокой платформе. Поверх звезда накинула жакет малинового цвета. Look завершила сумка в тон платья с золотой фурнитурой.
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Фото: Eastnews / Instagram / Globallook