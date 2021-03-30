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Шейк, Боня и другие звезды, которые носят «бабушкины» панталоны и не стесняются: фото

С бодипозитивным бельем трудно конкурировать по части комфорта. Да и каждой знакомо то чувство, когда можно провести выходной день в любимых хлопковых слипах с «сердечками». Некоторые детали бельевого гардероба с легкостью могут навести переполох — стоит только звезде засветить их на камеру. Даже Елизавета II умудрялась провоцировать публику еще задолго до того, как это стало мейнстримом. В конце 60-х королева забыла свои трусы с вышитыми инициалами на борту самолета. Спустя несколько десятилетий монаршие панталоны ушли с молотка за миллион рублей. Вспоминаем, кто из знаменитостей не прощается с удобным бельем даже не красной дорожке!

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Фото: Globallook

На премьере второй части фильма «Сумерки» в 2012 году Стюарт предпочла ничего не скрывать от поклонников. Поэтому отправилась на мероприятие в платье из полупрозрачного кружева цвета карамели и выставила напоказ далеко не миниатюрные шелковые трусы.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Не так давно Ирина Шейк выгуливала total-образ от Versace по улицам Милана. Аутфит из новинок бренда обошелся модели в добрые полмиллиона рублей. А дополнили его заношенные до дыр брюки, которые предательски открыли миру яркие кружевные трусы в тон кардигану.

Сара Джессика Паркер

Сара Джессика Паркер

Фото: Eastnews

Коварный ветер застает врасплох и королевских особ, и селебрити. Однажды не повезло и Саре Джессике Паркер, юбка которой «взлетела» во время дефиле по улице и раскрыла секрет актрисы. Что ж, в сериале ее героиня Кэрри Бредшоу и вовсе щеголяла в мужских трусах-боксерах.

Виктория Боня

Виктория Боня

Фото: Globallook

На Каннском кинофестивале Виктория Боня демонстрировала свое полупрозрачное платье от Maison Esthere Maryline со всех ракурсов. Ведущая то и дело приподнимала юбку, хвасталась стройными ногами и случайно засветила телесное белье.

Виктория Джастис

Виктория Джастис

Фото: Globallook

Виктория Джастис подобрала неоновое платье для на гала-вечера amfAr в 2018 году, а к нему — бежевые трусы-шорты высокой посадки. Выход выдался по-настоящему ярким: в Сети его обсуждали еще долго.

Кейтлин Охаши

Кейтлин Охаши

Фото: Globallook

Известаня американская гимнастка Кейтлин Охаши на церемонии вручения спортивной премии в 2018-м показывала не только чудеса гибкости, но и еще пару личных деталей.

Тара Рид

Тара Рид

Фото: Globallook

А вот звезда «Американского пирога» Тара Рид решила сыграть на контрасте и подобрала под полупрозрачное белое платье-«тюль» громоздкие черные трусы, напоминающие боксеры.

Ранее мы рассказывали о конфузах знаменитостей и королевских особ. От фиаско страдала Кейт Миддлтон, Меган Маркл и сама принцесса Беатрис, ранее не пойманная на модных преступлениях. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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