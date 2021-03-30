Шейк, Боня и другие звезды, которые носят «бабушкины» панталоны и не стесняются: фото

С бодипозитивным бельем трудно конкурировать по части комфорта. Да и каждой знакомо то чувство, когда можно провести выходной день в любимых хлопковых слипах с «сердечками». Некоторые детали бельевого гардероба с легкостью могут навести переполох — стоит только звезде засветить их на камеру. Даже Елизавета II умудрялась провоцировать публику еще задолго до того, как это стало мейнстримом. В конце 60-х королева забыла свои трусы с вышитыми инициалами на борту самолета. Спустя несколько десятилетий монаршие панталоны ушли с молотка за миллион рублей. Вспоминаем, кто из знаменитостей не прощается с удобным бельем даже не красной дорожке!