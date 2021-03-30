Шейк, Боня и другие звезды, которые носят «бабушкины» панталоны и не стесняются: фото
Кристен Стюарт
Фото: Globallook
На премьере второй части фильма «Сумерки» в 2012 году Стюарт предпочла ничего не скрывать от поклонников. Поэтому отправилась на мероприятие в платье из полупрозрачного кружева цвета карамели и выставила напоказ далеко не миниатюрные шелковые трусы.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Не так давно Ирина Шейк выгуливала total-образ от Versace по улицам Милана. Аутфит из новинок бренда обошелся модели в добрые полмиллиона рублей. А дополнили его заношенные до дыр брюки, которые предательски открыли миру яркие кружевные трусы в тон кардигану.
Сара Джессика Паркер
Фото: Eastnews
Коварный ветер застает врасплох и королевских особ, и селебрити. Однажды не повезло и Саре Джессике Паркер, юбка которой «взлетела» во время дефиле по улице и раскрыла секрет актрисы. Что ж, в сериале ее героиня Кэрри Бредшоу и вовсе щеголяла в мужских трусах-боксерах.
Виктория Боня
Фото: Globallook
На Каннском кинофестивале Виктория Боня демонстрировала свое полупрозрачное платье от Maison Esthere Maryline со всех ракурсов. Ведущая то и дело приподнимала юбку, хвасталась стройными ногами и случайно засветила телесное белье.
Виктория Джастис
Фото: Globallook
Виктория Джастис подобрала неоновое платье для на гала-вечера amfAr в 2018 году, а к нему — бежевые трусы-шорты высокой посадки. Выход выдался по-настоящему ярким: в Сети его обсуждали еще долго.
Кейтлин Охаши
Фото: Globallook
Известаня американская гимнастка Кейтлин Охаши на церемонии вручения спортивной премии в 2018-м показывала не только чудеса гибкости, но и еще пару личных деталей.
Тара Рид
Фото: Globallook
А вот звезда «Американского пирога» Тара Рид решила сыграть на контрасте и подобрала под полупрозрачное белое платье-«тюль» громоздкие черные трусы, напоминающие боксеры.
Ранее мы рассказывали о конфузах знаменитостей и королевских особ. От фиаско страдала Кейт Миддлтон, Меган Маркл и сама принцесса Беатрис, ранее не пойманная на модных преступлениях. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!