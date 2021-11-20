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Инфекция и лечение в Африке: что известно о тяжелой болезни княгини Монако

Большую часть этого года супруга князя Монако Альбера II Шарлен Уиттсток провела в Южной Африке. Преемница Грейс Келли несколько месяцев не могла покинуть континент из-за тяжелой болезни. Что именно происходило с княгиней и как это повлияло на ее отношения с мужем.
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Слайд, который
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Шарлен Уиттсток

Фото: @hshprincesscharlene/Instagram

В начале ноября Шарлен вернулась домой в Монако после 8 месяцев отсутствия. Уиттсток страдала от инфекции уха, горла и носа из-за которой ей необходимо было сделать операцию. После хирургического вмешательства врачи запретили княгине летать на самолете, этим и обусловлено ее длительное нахождение на Африканском континенте.

Монархи решили проводить лечение и восстановление далеко от дома из-за соображений конфиденциальности. Альбер II отметил, что Шарлен могла лечиться где угодно, но только не в Монако.

Князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен

Всего Шарлен необходимо было сделать две операции. Одну ей сделали в мае, но из-за осложнений Уиттсток 1 сентября потеряла сознание и была срочно доставлена в больницу. Супруг княгини подтвердил, что недавно ей была сделана операция по восстановлению носовой перегородки.

Длительная разлука накалила и без того сложные отношения супругов. Княгиня практически сразу после возвращения покинула королевский дворец и стала жить отдельно. Сам Альбер II отрицает в сообщениях журналу People то, что отъезд Шарлен как-то связан с проблемами в браке, и отмечает, что княгине просто необходимо время на восстановление. «Очевидно, что были последствия ее различных операций и процедур, которые она перенесла за последние несколько месяцев. Это определенно было фактором, но на данный момент я предпочитаю не комментировать дальнейшие действия. Я могу сказать, что она страдала невероятной усталостью. Она несколько дней плохо спала и совсем плохо ела. Она сильно похудела, что сделало ее уязвимой для других потенциальных болезней: простуда, грипп или Covid-19», — рассказал Альбер II.

Фото и видео: Instagram

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