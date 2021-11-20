Инфекция и лечение в Африке: что известно о тяжелой болезни княгини Монако

Всего Шарлен необходимо было сделать две операции. Одну ей сделали в мае, но из-за осложнений Уиттсток 1 сентября потеряла сознание и была срочно доставлена в больницу. Супруг княгини подтвердил, что недавно ей была сделана операция по восстановлению носовой перегородки.

Длительная разлука накалила и без того сложные отношения супругов. Княгиня практически сразу после возвращения покинула королевский дворец и стала жить отдельно. Сам Альбер II отрицает в сообщениях журналу People то, что отъезд Шарлен как-то связан с проблемами в браке, и отмечает, что княгине просто необходимо время на восстановление. «Очевидно, что были последствия ее различных операций и процедур, которые она перенесла за последние несколько месяцев. Это определенно было фактором, но на данный момент я предпочитаю не комментировать дальнейшие действия. Я могу сказать, что она страдала невероятной усталостью. Она несколько дней плохо спала и совсем плохо ела. Она сильно похудела, что сделало ее уязвимой для других потенциальных болезней: простуда, грипп или Covid-19», — рассказал Альбер II.